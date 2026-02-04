ETV Bharat / technology

Apple का भारत में बड़ा दांव, बेंगलुरु में खुला पहला Education Hub

Apple ने भारत में सप्लायर कर्मचारियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में पहला Education Hub शुरू किया. हालांकि, यह पिक्चर नोएडा में स्थित एप्पल स्टोर की है. ( Image Credit: Apple )

बेंगलुरु में नया Apple एजुकेशन हब भारत में Apple की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों के लिए कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है. (Image Credit: Apple)

इस एजुकेशन हब का मकसद सप्लायर कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को नई टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स सिखाना है, ताकि वो बदलती मैन्यूफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की जरूरतों के साथ खुद को बेहतर तरीके से ढाल सकें. एप्पल के एजुकेशन हब में डिजिटल लिटरेसी और शुरुआती स्तर की स्विफ्ट कोडिंग जैसे कोर्स से शुरुआत की जाएगी. MAHE के अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स पहले सप्लायर कंपनियों के ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि वही ट्रेनर्स आगे जाकर अपने-अपने प्लांट्स में बड़े ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे सकें.

हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपनी सप्लाई चेन से जुड़े कर्मचारियों के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को पहले से बेहतर और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने बेंगलुरु में एक नया एप्पल एजुकेशन हब (Apple Education Hub) शुरू करने का फैसला किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा. यह हब मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी MAHE के साथ मिलकर बनाया गया है और मार्च से यहां नए कोर्स शुरू किए जाएंगे.

एप्पल के द्वारा जारी किए गए ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, इसके साथ ही एप्पल भारत में 25 से ज्यादा सप्लायर साइट्स पर अपने डेवलपमेंट कोर्सेस का दायरा भी बढ़ा रहा है. इस पहल की शुरुआत टाटा इलेक्ट्रोनिक्स (Tata Electronics) से की जा रही है. नए कोर्सेज़ में डिजिटल लिटरेसी, स्विफ्ट कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोनेशन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मैन्यूफैक्चरिंग जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं. ये सभी कोर्स एप्पल के ग्लोबल 50 मिलियन डॉलर के सप्लायर एंप्लॉयइ डेवलपमेंट फंड का हिस्सा हैं.

भारत में अपनी तरह का पहला, एप्पल एजुकेशन हब मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर काम करेगा और मार्च में नए कोर्स शुरू करेगा। (Image Credit: Apple)

एप्पल की वाइस प्रेसिडेंट सारा चैंडलर के मुताबिक, कंपनी जिस इनोवेशन से अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उसी सोच के साथ वह अपने सप्लाई चेन में काम करने वाले लोगों के भविष्य को भी बेहतर बनाना चाहती है. भारत में एप्पल के इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए हजारों कर्मचारियों को नई स्किल्स सीखने और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. फिलहाल, भारत में एप्पल और उसके पार्टनर्स सप्लायर कर्मचारियों के लिए 75 से ज्यादा कोर्स ऑफर कर रहे हैं.

एप्पल ने दिसंबर 2024 में रोबोटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जो काफी सफल रहा है. उसे अब इस साल और भी ज्यादा साइट्स तक फैलाया जाएगा. इस प्रोग्राम में फैक्ट्री एजुकेटर्स को रोबोटिक्स लैब में ट्रेन किया जाता है, जिसके बाद वे अपने प्लांट्स में जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं.

एप्पल एजुकेशन हब के डेवलपमेंट कोर्स का बढ़ा हुआ सूट भारत में 25 से ज़्यादा सप्लायर साइट्स पर उपलब्ध होगा, जिससे सप्लायर कर्मचारियों को स्विफ्ट कोडिंग, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीज़ों में अपने स्किल्स बनाने में मदद मिलेगी. (Image Credit: Apple)

इसके अलावा एप्पल वर्कर्स के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा को लेकर भी कई इंटरनेशनल संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है. कंपनी भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए Vocational Education प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रही है, जो हाल ही में Salcomp के साथ शुरू किया गया है. इस प्रोग्राम से अब तक दुनियाभर में 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिल चुका है.