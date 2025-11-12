ETV Bharat / technology

Apple ने iPhone के लिए लॉन्च किया क्रॉस-बॉडी पॉकेट एक्सेसरी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Apple ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए हाल ही में iPhone Pocket लॉन्च किया है. कंपनी ने इसके दो वेरिएंट को लॉन्च किया.

Apple wants you to buy a sock-like accessory to wear your iPhone
Apple ने लॉन्च की आईफोन को रखने के लिए मोजे जैसी एक्सेसरी (फोटो - Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अगर आपको लगता है कि 1,780 रुपये वाला Apple का पॉलिशिंग क्लॉथ या 69,900 रुपये वाला Apple Mac Pro व्हील्स किट, अब तक का सबसे अनोखा Apple उत्पाद रहा है, तो आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि क्यूपर्टिनो स्थित इस तकनीकी दिग्गज ने हाल ही में iPhone Pocket लॉन्च किया है और यह सिर्फ चुनिंदा बाजारों में ही उपलब्ध है.

यह एक अनोखा 3D बुना हुआ डिज़ाइन है, जो किसी भी iPhone के साथ-साथ सभी पॉकेटेबल वस्तुओं को फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. "A Piece of Cloth" की कॉन्सेप्ट से प्रेरित, यह नया एक्सेसरी दो वेरिएंट में उपलब्ध है. छोटे स्ट्रैप डिज़ाइन की रीटेल कीमत 149.95 डॉलर यानी लगभग 13,290 रुपये है, और लंबे स्ट्रैप डिज़ाइन की कीमत 229.95 डॉलर यानी लगभग 20,381 रुपये है.

Apple का कहना है कि iPhone Pocket जापानी डिज़ाइनर ISSEY MIYAKE और Apple के बीच हुए सहयोग का नतीजा है, जिसमें MIYAKE DESIGN STUDIO के मूल प्लीट्स के गुणों के साथ एक रिब्ड ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है. यह 14 नवंबर से चुनिंदा Apple स्टोर्स और apple.com पर फ़्रांस, ग्रेटर चीन, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके और अमेरिका में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा:

Apple launches a sock-like accessory to hold the iPhone
Apple ने लॉन्च की आईफोन को रखने के लिए मोजे जैसी एक्सेसरी (फोटो - Apple)
  • Apple कैंटन रोड, हांगकांग
  • Apple गिन्ज़ा, टोक्यो
  • Apple जिंगान, शंघाई
  • Apple मार्चे सेंट-जर्मेन, पेरिस
  • Apple म्योंगडोंग, सियोल
  • Apple ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर
  • Apple पियाज़ा लिबर्टी, मिलान
  • Apple रीजेंट स्ट्रीट, लंदन
  • Apple सोहो, न्यूयॉर्क शहर
  • Apple शिनयी A13, ताइपे

हालांकि Apple इस नए एक्सेसरी का वर्णन करने के लिए आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहली नज़र में यह किसी शानदार मोज़े जैसा लगता है. टेक दिग्गज का कहना है कि iPhone Pocket में एक अतिरिक्त पॉकेट बनाने की सोची गई है, और इसका 'साधारण डिज़ाइन' iPhone को पूरी तरह से घेरे हुए है.

Apple launches a sock-like accessory to hold the iPhone
Apple ने लॉन्च की आईफोन को रखने के लिए मोजे जैसी एक्सेसरी (फोटो - Apple)

खींचने पर, खुला कपड़ा अपनी सामग्री को आसानी से दिखा देता है और यूजर्स को अपने iPhone डिस्प्ले पर नज़र डालने की सुविधा देता है. इसके अलावा, Apple का कहना है कि पॉकेट को यूजर्स की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए और भी ज़्यादा सामान रखने के लिए बढ़ाया जा सकता है.

टेक दिग्गज अपने नए 'स्पेशल एडिशन' की तारीफ़ करते हुए बताते हैं कि iPhone Pocket को कई तरह से पहना जा सकता है. इसे हाथ में पकड़ा जा सकता है, बैग में बांधा जा सकता है, या सीधे शरीर पर पहना जा सकता है. इन मॉडलों में छोटी आस्तीन वाले वर्जन को पर्स की तरह पकड़ा जा सकता है, जबकि लंबी पट्टियों वाले संस्करण को क्रॉसबॉडी बैग... या मोज़े की तरह पहना जा सकता है.

छोटी पट्टियों वाला डिज़ाइन आठ कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें लेमन, मैंडरिन, पर्पल, पिंक, पिकॉक, सैफायर, सिनेमल और ब्लैक कलर शामिल हैं. इसके अलावा, लंबी पट्टियों वाला डिज़ाइन तीन कलर ऑप्शन — सैफायर, सिनेमन और ब्लैक कलर — में उतारा गया है.

Apple launches a sock-like accessory to hold the iPhone
Apple ने लॉन्च की आईफोन को रखने के लिए मोजे जैसी एक्सेसरी (फोटो - Apple)

Apple की औद्योगिक डिज़ाइन की उपाध्यक्ष, मौली एंडरसन का कहना है कि Apple और इस्से मियाके एक ऐसा डिज़ाइन दृष्टिकोण साझा करते हैं जो शिल्प कौशल, सरलता और आनंद का जश्न मनाता है. iPhone Pocket को 'Clever Extra Pocket' और एप्पल उत्पादों के लिए 'एक स्वाभाविक संगत' कहा गया है.

एंडरसन ने कहा कि, "iPhone Pocket का कलर पैलेट जानबूझकर हमारे सभी iPhone मॉडल और कलर्स के साथ मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यूजर अपना खुद का व्यक्तिगत संयोजन बना सकते हैं. इसका पहचानने योग्य सिल्हूट आपके आईफोन, एयरपॉड्स और पसंदीदा रोजमर्रा की वस्तुओं को ले जाने का एक सुंदर नया तरीका प्रदान करता है."

मियाके डिजाइन स्टूडियो के डिजाइन निदेशक योशीयुकी मियामाए का कहना है कि iPhone Pocket का डिजाइन iPhone और उसके यूजर्स के बीच के बंधन को दर्शाता है, जबकि यह ध्यान में रखा गया है कि Apple उत्पाद को सौंदर्य की दृष्टि से सार्वभौमिक और उपयोग में बहुमुखी होने के लिए डिजाइन किया गया है.

TAGGED:

APPLE CROSS BODY POCKET
IPHONE CROSS BODY POCKET
IPHONE POCKET PRICE
APPLE LAUNCHES CROSS BODY POCKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.