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Apple ने भारत में लॉन्च किए AirPods Max 2, ANC 1.5 गुना बेहतर

भारत में AirPods Max 2 लॉन्च कर दिया है जिसमें H2 चिप और पिछले मॉडल से 1.5 गुना बेहतर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है.

This new headphone will be available in India starting March 25, 2026, and has been launched in five attractive colors.
यह नया हेडफोन 25 मार्च 2026 से भारत में उपलब्ध होगा और पांच आकर्षक कलर्स में पेश किया गया है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप ओवर-ईयर हेडफोन AirPods Max 2 लॉन्च कर दिया है. नई पीढ़ी के इन हेडफोन्स में कंपनी का लेटेस्ट H2 चिप लगा हुआ है, जो पिछले मॉडल्स के H1 चिप से काफी पावरफुल है. इसमें इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) में आया है. एप्पल का दावा है कि नया ANC पिछले जेनरेशन से 1.5 गुना बेहतर है. अब प्लेन के इंजन की आवाज़ हो या ट्रैफिक की भीड़, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से ब्लॉक हो जाएगा.

इसके अलावा AirPods Max 2 में कई स्मार्ट फीचर्स पहली बार जोड़े गए हैं, जिनमें Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation और Live Translation शामिल हैं. ये फीचर्स खासतौर पर पॉडकास्टर्स, म्यूजिशियंस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे. एप्पल का कहना है कि अब यूजर्स स्टूडियो क्वालिटी के ऑडियो रिकॉर्डिंग आसानी से बना सकेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे.

साथ ही नजदीकी एप्पल स्टोर से प्रोडक्ट को पिकअप भी किया जा सकता है. एप्पल ने AirPods Max 2 के साथ AppleCare+ प्रोटेक्शन प्लान भी उपलब्ध कराया है, जिसमें एक्सीडेंटल डैमेज, चोरी, बैटरी रिप्लेसमेंट और 24×7 सपोर्ट शामिल है. नए खरीदारों को तीन महीने का फ्री एप्पल म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है.

स्पेसिफिकेशन्स

H2 चिप के अलावा नया AirPods Max 2 बेहतर ट्रांसपेरेंसी मोड, नया डायनामिक रेंज एम्पलीफायर और Improved Spatial Audio के साथ आता है. इसमें USB-C केबल से कनेक्ट करने पर यह 24-बिट 48kHz लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट करता है, जो म्यूजिक क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा फायदा है. गेमिंग के दौरान वायरलेस लेटेंसी भी काफी कम कर दी गई है, जिससे iPhone, iPad और Mac पर गेमिंग का अनुभव और इमर्सिव हो गया है.

डिजिटल क्राउन की मदद से अब आईफोन या आईपैड के कैमरा ऐप से फोटो क्लिक या वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. Live Translation फीचर अभी सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन बाकी फीचर्स ज्यादातर रीजन में काम करेंगे।कुल मिलाकर AirPods Max 2 उन लोगों के लिए मजबूत अपग्रेड है जो प्रीमियम ऑडियो, बेहतरीन नॉइज कैंसिलेशन और स्मार्ट फीचर्स की तलाश में थे. अगर आप लंबे समय से AirPods Max खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो नया मॉडल अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

कीमत और उपलब्धता

AirPods Max 2 की कीमत भारत में ₹67,900 से शुरू होती है. कलरफुल एयरपॉड्स के शौकीन यूज़र्स के लिए अच्छी ख़बर यह है कि इसे एप्पल ने पांच कलर्स में लॉन्च किया है, जिनमें Midnight, Starlight, Blue, Purple और Orange शामिल हैं. भारत समेत 30 से ज्यादा देशों में यह हेडफोन लॉन्च हो चुका है. ग्राहक 25 मार्च 2026 (बुधवार) से एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट या Apple Store ऐप के जरिए इसे ऑर्डर कर सकेंगे.

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