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Apple ने भारत में लॉन्च किए AirPods Max 2, ANC 1.5 गुना बेहतर

यह नया हेडफोन 25 मार्च 2026 से भारत में उपलब्ध होगा और पांच आकर्षक कलर्स में पेश किया गया है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप ओवर-ईयर हेडफोन AirPods Max 2 लॉन्च कर दिया है. नई पीढ़ी के इन हेडफोन्स में कंपनी का लेटेस्ट H2 चिप लगा हुआ है, जो पिछले मॉडल्स के H1 चिप से काफी पावरफुल है. इसमें इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) में आया है. एप्पल का दावा है कि नया ANC पिछले जेनरेशन से 1.5 गुना बेहतर है. अब प्लेन के इंजन की आवाज़ हो या ट्रैफिक की भीड़, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से ब्लॉक हो जाएगा. इसके अलावा AirPods Max 2 में कई स्मार्ट फीचर्स पहली बार जोड़े गए हैं, जिनमें Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation और Live Translation शामिल हैं. ये फीचर्स खासतौर पर पॉडकास्टर्स, म्यूजिशियंस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे. एप्पल का कहना है कि अब यूजर्स स्टूडियो क्वालिटी के ऑडियो रिकॉर्डिंग आसानी से बना सकेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे. साथ ही नजदीकी एप्पल स्टोर से प्रोडक्ट को पिकअप भी किया जा सकता है. एप्पल ने AirPods Max 2 के साथ AppleCare+ प्रोटेक्शन प्लान भी उपलब्ध कराया है, जिसमें एक्सीडेंटल डैमेज, चोरी, बैटरी रिप्लेसमेंट और 24×7 सपोर्ट शामिल है. नए खरीदारों को तीन महीने का फ्री एप्पल म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है. स्पेसिफिकेशन्स