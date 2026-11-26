Apple Kukatpally: हैदराबाद में खुलेगा भारत का सातवां एपल स्टोर, नोट कर लीजिए डेट एंड टाइम
ऐपल का पहला हैदराबाद स्टोर कुकटपल्ली गुरुवार 10 दिसंबर को शाम 5 बजे खुलेगा, जो भारत में कंपनी का सातवां स्टोर होगा.
Published : November 26, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: एपल (Apple) ने भारत में अपना एक और स्टोर खोलने का ऐलान किया है. यह स्टोर हैदराबाद में खुल रहा है. हैदराबाद में खुलने वाले नए स्टोर का नाम एपल कुकटपल्ली (Apple Kukatpally) है. इस नए स्टोर की ओपनिंग 10 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे से होगी. यह हैदराबाद का पहला और भारत में कंपनी का सातवां स्टोर होगा. इसके साथ ही हैदराबाद भारत का छठा शहर बन जाएगा, जहां एपल का अपना स्टोर होगा.
मोतियों के शहर से प्रेरित डिज़ाइन
एपल स्टोर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में लेक शोर-वाई जंक्सन मॉल (Lake Shore-Y Junction Mall) में बनेगा. इस स्टोर के खुलने से पहले एपल ने स्टोर का बैरिकेड दिखाया है. उस पर मोती जैसा एपल लोगो है, जिसके पीछे इंद्रधनुषी रंग है. कंपनी के मुताबिक, यह डिज़ाइन हैदराबाद की 'मोतियों का शहर' वाली पहचान से प्रेरित है. यहां सदियों से दुनियाभर से आए मोतियों को तराशने और संवारने का काम होता रहा है. इस स्टोर के अंदर का डिज़ाइन अभी नहीं दिखाया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि अंदर का डिज़ाइन बेंगलुरु के एपल हेब्बल (Apple Hebbal) जैसे दूसरे स्टोर्स की तरह ही होगा.
इसके खुलने का जश्न मनाने के लिए एपल ने खास वॉलपेपर बनाए हैं, जो मैक, आईपैड और आईफोन के लिए हैं. मैसेज जैसे ऐप्स में इस्तेमाल के लिए स्टिकर भी हैं. एपल म्यूज़िक पर एक प्लेलिस्ट भी हैं, जिसे हैदराबाद की आवाज़ों से प्रेरित बताया जा रहा है.
स्टोर में क्या-क्या मिलेगा
हैदराबाद के इस एपल स्टोर में ग्राहकों को एपल के सभी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. इनमें कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, एपल का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo, MacBook Pro और HomeView शामिल हैं. हैदराबाद के लोग अब एक ही जगह एपल के प्रोडक्ट्स देख सकेंगे और खरीदने से पहले उसे आज़मा भी सकेंगे. स्टोर में एक्सपर्ट्स से सलाह भी मिलेगी और फोटोग्राफी, वीडियो व ड्रॉइंग की वर्कशॉप भी होंगी. एपल ने बताया कि हैदराबाद में उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिटेल कस्टमर केयर टीमें हैं. स्टोर की जानकारी ऐपल की भारत वाली वेबसाइट पर भी दी गई है.
भारत में बढ़ता नेटवर्क
एपल लगातार भारत में अपने ऑफलाइन मार्केट को बढ़ाता जा रहा है. एपल ने सबसे पहले 2023 में भारत में पहला स्टोर खोला था, जिसका नाम Apple BKC है और वो मुंबई में है. उसके बाद दिल्ली के साकेत (Apple Saket) में स्टोर खुला. पिछले साल 4 सितंबर को चार और स्टोर खुलें, जिनमें मुंबई में एपल बोरीवली (Apple Borivali), दिल्ली-एनसीआर में एपल नोएडा (Apple Noida), बेंगलुरु में ऐपल हेब्बल और पुणे में ऐपल कोरेगांव पार्क (Apple Koregaon Park) शामिल हैं. अब कंपनी हैदराबाद में भी पहला और भारत का 7वां एपल स्टोर खोलने जा रही है.