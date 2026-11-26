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Apple Kukatpally: हैदराबाद में खुलेगा भारत का सातवां एपल स्टोर, नोट कर लीजिए डेट एंड टाइम

बैरिकेड पर मोती जैसा ऐपल लोगो है और ग्राहकों के लिए वॉलपेपर, स्टिकर व ऐपल म्यूज़िक प्लेलिस्ट जारी हुई है. ( Apple )

हैदराबाद: एपल (Apple) ने भारत में अपना एक और स्टोर खोलने का ऐलान किया है. यह स्टोर हैदराबाद में खुल रहा है. हैदराबाद में खुलने वाले नए स्टोर का नाम एपल कुकटपल्ली (Apple Kukatpally) है. इस नए स्टोर की ओपनिंग 10 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे से होगी. यह हैदराबाद का पहला और भारत में कंपनी का सातवां स्टोर होगा. इसके साथ ही हैदराबाद भारत का छठा शहर बन जाएगा, जहां एपल का अपना स्टोर होगा.

मोतियों के शहर से प्रेरित डिज़ाइन