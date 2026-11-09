Apple, Siri AI को ऑटोनॉमस एजेंट बनाने पर कर रहा काम, iOS 28 में होंगे बड़े बदलाव
Apple चाहता है कि Siri AI, अन्य AI एजेंटों की तरह, यूज़र्स की ओर से काम करे. इसके लिए iOS 28 में बदलाव किया जाएगा.
Published : November 9, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: Apple, अपने Siri AI को एक 'ऑटोनॉमस एजेंट' में बदलने की योजना बना रहा है, जो यूज़र्स के लिए काम कर सके. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के साप्ताहिक न्यूज़लेटर 'पावर ऑन' के ताज़ा अंक के अनुसार, कंपनी iOS 28 और iPadOS 28 को बनाने के तरीके में भी बदलाव कर रही है.
उनका कहना है कि Apple के नए CEO, जॉन टर्नस चाहते हैं कि Siri AI, प्रतिस्पर्धी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंटों की तरह काम करे. इनमें OpenAI का 'Dots', मेटा का 'Muse' और एलन मस्क की कंपनी SpaceXAI का 'Grok' शामिल हैं.
आज Siri AI की क्या स्थिति?
Apple ने इस साल जून में अपने 'वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस' (WWDC) में Siri AI को फिर से पेश किया. हालांकि बाद में, iOS 27 अपडेट के ज़रिए इसे सपोर्ट करने वाले डिवाइसों में उपलब्ध कराया गया. यह लॉन्च, Apple द्वारा एक नए और AI-पावर्ड Siri का वादा करने के दो साल से भी ज़्यादा समय बाद हुआ है.
आज का Siri AI बुनियादी काम कर सकता है. यह ईमेल और मैसेज के ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, साथ ही रिमाइंडर और कैलेंडर इवेंट सेट कर सकता है. यह थर्ड-पार्टी ऐप्स के अंदर कुछ काम कर सकता है, और Apple के अपने ऐप्स में भी कुछ अन्य काम कर सकता है.
Apple ने हाल ही में iOS 27.3 बीटा वर्जन जारी किया है, जिसमें Siri AI के लिए 'एडवांस्ड इन-ऐप एक्शन' जोड़े गए हैं. इसके बावजूद, इस असिस्टेंट में अभी भी कई ऐसे फीचर्स की कमी है, जो Dots, Muse और Grok में मौजूद हैं.
AI एजेंट क्या हैं?
OpenAI, Meta और अन्य AI लैब्स अपने एजेंट्स को 'AI साथी' के रूप में बताती हैं. ये बैकग्राउंड में चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़र के लिए काम करते हैं. यूज़र बार-बार किए जाने वाले और उबाऊ काम इन्हें सौंप सकते हैं.
Dots और Muse अलग-अलग प्लैटफ़ॉर्म पर होने वाले बदलावों पर नज़र रख सकते हैं और कुछ बदलने पर यूज़र को अलर्ट कर सकते हैं. ये जुड़े हुए ऐप्स और प्लैटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़रूरी काम के अपडेट्स का सारांश भी दे सकते हैं.
Dots और Muse अलग-अलग प्लैटफ़ॉर्म पर होने वाले बदलावों पर नज़र रख सकते हैं और कुछ भी बदलने पर यूज़र्स को अलर्ट कर सकते हैं. वे जुड़े हुए ऐप्स और प्लैटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़रूरी काम के अपडेट्स का सारांश भी दे सकते हैं.
Siri AI के लिए क्या बदल सकता है?
गुरमन का कहना है कि नए Siri AI की क्षमताएं अगले साल तक आ सकती हैं. इनकी मदद से iPhone, Mac और iPad यूज़र अपने काम इस असिस्टेंट को सौंप सकेंगे. Apple का लक्ष्य सिर्फ साधारण सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों की तरह 'मेरे लिए काम कर देने' वाली सुविधा देना होगा.
iOS 28 बनाने का एक नया तरीका
न्यूज़लेटर में यह भी बताया गया है कि Apple ने अपने अगले iOS और iPadOS अपडेट को तैयार करने के तरीके में बदलाव किया है. अब डेवलपमेंट को तीन चरणों में बांटा गया है, जिन्हें M1, M2 और M3 कहा जाता है. हर चरण आठ हफ़्ते का होता है. पहले M1 चरण को चार-चार हफ़्ते के दो हिस्सों में बांटा जाता था.
गुरमन के अनुसार, Apple ने अब अपने सॉफ़्टवेयर इंजीनियरों से कहा है कि वे iOS 28 के लिए कोडिंग करने, नई चीज़ें खोजने और फ़ीचर बनाने में छह हफ़्ते का समय लगाएं. इसके बाद, वे दो हफ़्ते का समय अपने काम को एक साथ जोड़ने (इंटीग्रेट करने) में लगाएंगे. आसान शब्दों में कहें तो, इंजीनियरों को अपना काम एक साथ जोड़ने से पहले, उसे तैयार करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है.
यह अपडेट क्यों है जरूरी?
AI असिस्टेंट की रेस तेज़ हो रही है. प्रतिस्पर्धी पहले से ही अपने टूल्स को ऐसे मददगार के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो यूज़र्स के लिए बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं. अगर न्यूज़लेटर में दी गई जानकारी सही है, तो Apple भी चाहता है कि Siri AI, iPhone, iPad और Mac पर इसी तरह काम करे.
Apple ने इन योजनाओं की पुष्टि नहीं की है. चूंकि ये विवरण एक रिपोर्ट से सामने आए हैं, इसलिए लॉन्च से पहले इनमें बदलाव हो सकता है. फिलहाल, यूज़र्स iOS 27 अपडेट्स में Siri AI के और भी फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि अगले साल कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.