2026 में Apple लॉन्च करने वाला है कुल 6 प्रोडक्ट्स, जानें लिस्ट में क्या है शामिल
साल 2026 शुरू होने वाला है. इस साल टेक दिग्गज Apple के लाइनअप में कई सारे उत्पाद हैं, जिनके बारे में हम बता रहे हैं.
Published : December 29, 2025 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple के लिए साल 2025 बहुत ही शानदार रहा. कंपनी ने इस साल लिक्विड ग्लास, iPhone Air, एकदम नए iPhone 17 Pro और Apple सिलिकॉन में बड़ी तरक्की देखने को मिली. हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए, लेकिन सब कुछ काफी नया सा रहा. हालांकि, साल 2026 में Apple हर कैटेगरी में कई इनोवेटिव नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है. यहां हम आपको Apple के इन्हीं अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं.
नया स्टूडियो डिस्प्ले
Apple ज़्यादातर डिस्प्ले पर काम नहीं करता है. लेकिन कंपनी ने साल 2019 में Pro Display XDR और 2022 में Studio Display लॉन्च किया था. अब सुनने में यह बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन Apple के लिए यह बड़ी बात है. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि Apple अगले साल की शुरुआत में एक या दो नए Mac एक्सटर्नल डिस्प्ले लॉन्च कर सकता है.
फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, सिवाय इसके कि वे 27-इंच डिस्प्ले ऑप्शन में आएंगे, और उनमें शायद मिनीLED पैनल होंगे. इसमें मौजूदा स्टूडियो डिस्प्ले के A13 बायोनिक चिप के बजाय A19 प्रो चिप भी हो सकती है.
Apple होम हब
इस प्रोडक्ट के बारे में काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं. ज़्यादातर समय यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, क्योंकि यह प्रोडक्ट Apple इंटेलिजेंस Siri पर निर्भर करता है, और अभी तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं है. संक्षेप में बात करें तो, Apple एक तरह के 'होमपैड' पर काम कर रहा है. इसमें 7-इंच का डिस्प्ले होने वाला है, और एक नया OS होगा, जिसे homeOS नाम दिया जा सकता है.
यह आपको आपके स्मार्ट होम पर बारीक कंट्रोल देगा, और एक बेहतरीन स्मार्ट असिस्टेंट होगा. साथ ही, इसमें A18 चिप भी इस्तेमाल की जाएगी. यह एक तरह से Google Nest Hub या Amazon Echo Show जैसा ही, लेकिन Apple का होगा. अगर Apple अगले साल तक अपनी AI Siri की दिक्कतों को सुलझा लेता है, तो यह प्रोडक्ट भी साल 2026 में लॉन्च हो सकता है.
मैकबुक प्रो रीडिज़ाइन
रिपोर्ट्स की मानें, साल 2021 के बाद पहली बार Apple एक बार फिर MacBook Pro को रीडिजाइन कर रहा है. नए 2026 MacBook Pro के साथ, Apple पतले डिज़ाइन को प्राथमिकता देने वाला है, और इसके साथ ही पहली बार MacBook लाइन में OLED डिस्प्ले भी आ सकता है.
अन्य रिपोर्ट्स से यह भी जानकारी सामने आई है कि इसमें टचस्क्रीन और 5G सेलुलर के लिए संभावित सपोर्ट भी देखने को मिलेगा. अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो 2026 MacBook Pro के लिए एक बड़ा साल हो सकता है. इसमें M6 फैमिली की चिप्स भी होंगी, जो शायद Apple का पहला 2nm प्रोसेसर होगा.
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone
iPhone Air के बाद, कंपनी ने सिर्फ़ 12 महीने बाद एक और बड़ा iPhone इनोवेशन पेश करने का प्लान किया है, और यह एक नया iPhone Fold होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह डिवाइस क्लैमशेल के बजाय टैबलेट-स्टाइल फोल्डेबल होगा. इसमें 7.8-इंच का अंदरूनी डिस्प्ले और 5.5-इंच का बाहरी डिस्प्ले हो सकता है.
इसे फोल्ड करने के बाद यह फोल्डेबल डिवाइस में छोटे साइज़ का होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो Apple यह पक्का करने पर भी बहुत ध्यान दे रहा है कि डिवाइस में कोई क्रीज़ न हो. इसके अलावा, बड़ी बात यह है कि यह डिवाइस Face ID के बजाय Touch ID का इस्तेमाल करने वाला है, और इसे टाइटेनियम फ्रेम पर बनाया जाएगा.
एक नया सस्ता MacBook
इसके अलावा, संभावना जताई जा रही है कि Apple एक बिल्कुल नया एंट्री-लेवल MacBook पेश करने की तैयारी कर रहा है. यह नया MacBook लाइनअप में MacBook Air से नीचे होगा, इसमें A18 Pro चिप और 13-इंच का डिस्प्ले होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस MacBook मॉडल में कुछ मज़ेदार कलर ऑप्शन देने वाला है.
कीमत की बात करें तो इसकी कीमत शायद 699 डॉलर से शुरू हो सकती है. हालांकि यह साफ़ नहीं है कि इस कीमत को पाने के लिए Apple किन चीज़ों में कटौती करेगा. जब यह अगले साल लॉन्च होगा, तो यह Apple का पहला MacBook होगा, जिसमें A-सीरीज़ चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा.
OLED iPad mini भी होगा लॉन्च
साल 2021 के बाद पहली बार, Apple iPad mini को रीडिज़ाइन करने जा रहा है. यह iPad mini की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करेगा, और इसमें OLED डिस्प्ले पेश करेगा. OLED सबसे पहले पिछले साल iPad Pro में पेश किया गया था, और रिपोर्ट्स की माने तो iPad mini डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वाला दूसरा iPad होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस OLED iPad mini में ज़्यादा वॉटर रेसिस्टेंट डिज़ाइन और एक A19 Pro चिप भी दिया जाएगा.