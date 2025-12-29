ETV Bharat / technology

2026 में Apple लॉन्च करने वाला है कुल 6 प्रोडक्ट्स, जानें लिस्ट में क्या है शामिल

iPhone फोल्ड CAD रेंडर का एक कोलाज ( फोटो - YouTube/ Front Page Tech )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple के लिए साल 2025 बहुत ही शानदार रहा. कंपनी ने इस साल लिक्विड ग्लास, iPhone Air, एकदम नए iPhone 17 Pro और Apple सिलिकॉन में बड़ी तरक्की देखने को मिली. हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुए, लेकिन सब कुछ काफी नया सा रहा. हालांकि, साल 2026 में Apple हर कैटेगरी में कई इनोवेटिव नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है. यहां हम आपको Apple के इन्हीं अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं. नया स्टूडियो डिस्प्ले

Apple ज़्यादातर डिस्प्ले पर काम नहीं करता है. लेकिन कंपनी ने साल 2019 में Pro Display XDR और 2022 में Studio Display लॉन्च किया था. अब सुनने में यह बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन Apple के लिए यह बड़ी बात है. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि Apple अगले साल की शुरुआत में एक या दो नए Mac एक्सटर्नल डिस्प्ले लॉन्च कर सकता है. फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, सिवाय इसके कि वे 27-इंच डिस्प्ले ऑप्शन में आएंगे, और उनमें शायद मिनीLED पैनल होंगे. इसमें मौजूदा स्टूडियो डिस्प्ले के A13 बायोनिक चिप के बजाय A19 प्रो चिप भी हो सकती है. Apple होम हब

इस प्रोडक्ट के बारे में काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं. ज़्यादातर समय यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, क्योंकि यह प्रोडक्ट Apple इंटेलिजेंस Siri पर निर्भर करता है, और अभी तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं है. संक्षेप में बात करें तो, Apple एक तरह के 'होमपैड' पर काम कर रहा है. इसमें 7-इंच का डिस्प्ले होने वाला है, और एक नया OS होगा, जिसे homeOS नाम दिया जा सकता है. यह आपको आपके स्मार्ट होम पर बारीक कंट्रोल देगा, और एक बेहतरीन स्मार्ट असिस्टेंट होगा. साथ ही, इसमें A18 चिप भी इस्तेमाल की जाएगी. यह एक तरह से Google Nest Hub या Amazon Echo Show जैसा ही, लेकिन Apple का होगा. अगर Apple अगले साल तक अपनी AI Siri की दिक्कतों को सुलझा लेता है, तो यह प्रोडक्ट भी साल 2026 में लॉन्च हो सकता है. मैकबुक प्रो रीडिज़ाइन

रिपोर्ट्स की मानें, साल 2021 के बाद पहली बार Apple एक बार फिर MacBook Pro को रीडिजाइन कर रहा है. नए 2026 MacBook Pro के साथ, Apple पतले डिज़ाइन को प्राथमिकता देने वाला है, और इसके साथ ही पहली बार MacBook लाइन में OLED डिस्प्ले भी आ सकता है.