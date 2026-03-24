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Apple आयोजित करने जा रहा 2026 WWDC, दिखाई जाएगी AI और सॉफ्टवेयर में हुई तरक्की

WWDC 2026 का आयोजन ( फोटो - X/@gregjoz )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple जून में अपने Worldwide Developers Conference (WWDC) का नया एडिशन होस्ट करने की योजना बना रहा है, जिसकी घोषणा कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा की. पिछले कई सालों की परंपरा को जारी रखते हुए, कंपनी कुल पांच दिनों का इवेंट आयोजित करेगी. इसकी शुरुआत Apple के CEO Tim Cook के एक खास कीनोट इवेंट से होने की उम्मीद है. WWDC 2026 में, टेक दिग्गज Apple सॉफ्टवेयर में हुई नई तरक्की को सबके सामने रखेगा, जिसमें iOS 27 के मुख्य आकर्षण होने की संभावना है. WWDC 2026 के दौरान Apple से iPadOS, macOS, watchOS और tvOS जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्शन की घोषणा करने की भी उम्मीद है. WWDC 2026 की खास बातें

एक न्यूज़रूम पोस्ट में, Apple ने घोषणा की कि उसका सालाना WWDC 8 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इवेंट वर्चुअली होने वाला है और सभी डेवलपर्स के लिए मुफ़्त है. कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "WWDC26 Apple प्लेटफ़ॉर्म के लिए शानदार अपडेट्स पर रोशनी डालेगा, जिसमें AI में हुई तरक्की और रोमांचक नए सॉफ़्टवेयर और डेवलपर टूल्स शामिल हैं. डेवलपर्स को सपोर्ट करने की कंपनी की लगातार कोशिशों के तहत, WWDC Apple के इंजीनियरों और डिज़ाइनरों तक खास पहुंच भी देगा, और नए टूल्स, फ़्रेमवर्क और फ़ीचर्स के बारे में जानकारी भी देगा."