Apple आयोजित करने जा रहा 2026 WWDC, दिखाई जाएगी AI और सॉफ्टवेयर में हुई तरक्की
Apple जून में अपने Worldwide Developers Conference 2026 के आयोजन की घोषणा की है. इसे 8 से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा.
Published : March 24, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple जून में अपने Worldwide Developers Conference (WWDC) का नया एडिशन होस्ट करने की योजना बना रहा है, जिसकी घोषणा कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा की. पिछले कई सालों की परंपरा को जारी रखते हुए, कंपनी कुल पांच दिनों का इवेंट आयोजित करेगी. इसकी शुरुआत Apple के CEO Tim Cook के एक खास कीनोट इवेंट से होने की उम्मीद है.
WWDC 2026 में, टेक दिग्गज Apple सॉफ्टवेयर में हुई नई तरक्की को सबके सामने रखेगा, जिसमें iOS 27 के मुख्य आकर्षण होने की संभावना है. WWDC 2026 के दौरान Apple से iPadOS, macOS, watchOS और tvOS जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्शन की घोषणा करने की भी उम्मीद है.
WWDC 2026 की खास बातें
एक न्यूज़रूम पोस्ट में, Apple ने घोषणा की कि उसका सालाना WWDC 8 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इवेंट वर्चुअली होने वाला है और सभी डेवलपर्स के लिए मुफ़्त है.
कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "WWDC26 Apple प्लेटफ़ॉर्म के लिए शानदार अपडेट्स पर रोशनी डालेगा, जिसमें AI में हुई तरक्की और रोमांचक नए सॉफ़्टवेयर और डेवलपर टूल्स शामिल हैं. डेवलपर्स को सपोर्ट करने की कंपनी की लगातार कोशिशों के तहत, WWDC Apple के इंजीनियरों और डिज़ाइनरों तक खास पहुंच भी देगा, और नए टूल्स, फ़्रेमवर्क और फ़ीचर्स के बारे में जानकारी भी देगा."
#WWDC26— Greg Joswiak (@gregjoz) March 23, 2026
June 8-12
Save the date! pic.twitter.com/Z7JmyEXghJ
डेवलपर्स का सालाना सम्मेलन 8 जून को कीनोट और 'प्लेटफ़ॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन' के साथ शुरू होगा, जहां कंपनी से उम्मीद है कि वह अपने सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें iOS, iPadOS, macOS, watchOS और अन्य शामिल हैं, जिनमें आने वाले अपडेट्स का प्रीव्यू दिखाया जाएगा.
यह इवेंट Apple Developer ऐप, Apple Developer वेबसाइट और YouTube चैनल के ज़रिए ऑनलाइन दिखाया जाएगा. इस पूरे हफ़्ते के दौरान, Apple 100 से ज़्यादा टेक्निकल सेशन आयोजित करेगा, और इसके साथ ही ग्रुप लैब और वन-ऑन-वन अपॉइंटमेंट भी होंगे, जिससे डेवलपर्स सीधे Apple के इंजीनियरों और डिज़ाइनरों से जुड़ सकेंगे.
इसके अलावा, Apple 8 जून को Apple Park में एक खास इन-पर्सन एक्सपीरिएंस भी आयोजित करेगा. टेक दिग्गज के अनुसार, इस साल के Swift Student Challenge के विजेताओं की घोषणा 26 मार्च को की जाएगी. विजेता Apple Park में होने वाले इन-पर्सन इवेंट के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे, जबकि 50 'Distinguished Winners' को तीन-दिवसीय एक्सपीरिएंस के लिए क्यूपर्टिनो भी आमंत्रित किया जाएगा.
WWDC 2026 में Apple के सभी प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े अपडेट्स के साथ-साथ डेवलपर्स के लिए नए टूल्स और फ़्रेमवर्क पर भी खास ज़ोर दिए जाने की उम्मीद है. कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि इस इवेंट में AI के क्षेत्र में हुई नई तरक्की को दिखाया जाएगा. इस साल AI पर खास ध्यान दिए जाने की संभावना है, क्योंकि Apple Intelligence के फ़ीचर्स को जारी करने में देरी हुई है, जिनमें Siri का एक ज़्यादा स्मार्ट वर्जन भी शामिल है, जिसे अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है.