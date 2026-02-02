ETV Bharat / technology

iPhone Flip पर काम कर रहा Apple, Samsung Z Flip को मिलेगी टक्कर

Apple 2026 में iPhone Fold लॉन्च कर सकता है, इसके बाद क्लैमशेल डिजाइन वाला iPhone Flip भी पेश किया जा सकता है.

In picture: Samsung Galaxy Z Flip 7 for representation
रिप्रजेंटेशन के लिए Samsung Galaxy Z Flip 7 की तस्वीर (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 3:51 PM IST

हैदराबाद: एप्पल भले ही अब तक फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस से काफी दूर रहा हो, लेकिन अब कंपनी इस सेगमेंट में भी एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल साल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. एप्पल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन को फिलहाल iPhone Fold कहा जा रहा है. इसी बीच एप्पल से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जो फोल्डेबल आईफोन को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा देती है.

ब्लूमबर्ग के मशहूर टेक जर्नलिस्ट मार्क गुरमन ने अपने पॉवर ऑन न्यूज़लेटर में बताया है कि एप्पल अपने लैब्स में एक और फोल्डेबल डिवाइस पर काम कर रहा है. यह डिवाइस बुक-स्टाइल नहीं, बल्कि क्लैमशेल डिज़ाइन वाला होगा. इसका मतलब है कि एप्पल Samsung Galaxy Z Flip और Motorola Razr जैसे फोन्स की तरह फ्लिप आईफोन (iPhone Flip) पर काम कर रहा है. हालांकि, एप्पल ने अपने तक अपने अपकमिंग फ्लिप फोन के नाम का ऐलान नहीं किया है.

आईफोन फ्लिप पर काम कर रहा एप्पल

गुरमन के मुताबिक, यह क्लैमशेल आईफोन अभी शुरुआती स्टेज़ में है और इसकी लॉन्च टाइमलाइन तय नहीं की गई है. एप्पल पहले अपने बुक-स्टाइल आईफोन फोल्ड की मार्केट परफॉर्मेंस देखना चाहता. अगर फोल्डेबल आईफोन लोगों को पसंद आता है तो कंपनी आगे चलकर फ्लिप-स्टाइल वाले आईफोन को भी लॉन्च कर सकती है.

एप्पल का मानना है कि जैसे iPhone Mini, Plus और Pro मॉडल्स की डिमांड बनी, वैसे ही यूज़र्स अलग-अलग फॉर्म फैक्टर में आईफोन चाहेंगे. न्यूज़लेटर में यह भी कहा गया है कि एप्पल भविष्य में एक और बड़ा iPhone Fold भी लॉन्च कर सकता है. पहली जनरेशन का iPhone Fold, Samsung Galaxy Z Fold 7 से थोड़ा छोटा होगा. इसमें करीब 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले और 7.8 इंच का इनर फोल्डेबल डिस्प्ले हो सकता है. ऐसे में यह लगभग iPad Mini के बराबर का होगा.

Apple iPhone Fold CAD renders
Apple iPhone Fold CAD renders (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)

CAD रेंडर्स के मुताबिक, iPhone Fold में इनर डिस्प्ले पर कॉर्नर पंच-होल कैमरा और बाहर की स्क्रीन पर टॉप-सेंटर पंच-होल कैमरा दिया जा सकता है. Face ID की जगह इसमें पावर बटन में Touch ID मिलने की संभावना है. फोन के बैक में Pixel फोन्स की तरह हॉरिजॉन्टल कैमरा बार दी जा सकती है, जिसमें दो कैमरा सेंसर होंगे.

डिजाइन की बात करें तो एप्पल फोल्डेबल iPhone में क्रीज़ को छुपाने के लिए लिक्विड मेटल हिंज और खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है. प्रोसेसर के तौर पर इसमें 2nm आधारित A20 Pro चिपसेट और एप्पल का इन-हाउस C2 मॉडेम मिलने की उम्मीद है. हालांकि, फोल्डेबल iPad प्रोजेक्ट फिलहाल तकनीकी दिक्कतों की वजह से अटका हुआ बताया जा रहा है.

