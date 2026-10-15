ETV Bharat / technology

iPhone Duo स्क्रीन रिपेयर का खर्च सुन उड़ जाएंगे होश! इतने में आ जाएगा नया iPhone 17 Pro

AppleCare लेने पर वही इनर स्क्रीन रिपेयर सिर्फ 8,900 रुपये में हो जाता है और बैटरी मुफ्त रहती है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च किया है, जो अभी तक में एपल का सबसे महंगा iPhone है. भारत में इसकी कीमत 2,99,900 रुपये यानी लगभग 3 लाख रुपये से सिर्फ शुरू होती है. इस फोन के प्री-ऑर्डर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आप इस फोन को खरीदते हैं और वारंटी खत्म होने के बाद फोन में कोई परेशानी आ जाए, तो इसे ठीक कराने में कितना पैसा खर्च होगा. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

दरअसल, एपल ने इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू करने से पहले इसके रिपेयरिंग का रेट बता दिया है, ताकि लोग इसे खरीदने से पहले इसे ठीक कराने की कीमत भी जान लें. इस फोन को बिना वारंटी ठीक कराने में इतना पैसा खर्च हो सकता है कि आप उतने पैसे में एक नया iPhone 17 Pro या iPhone 18 Pro भी खरीद सकते हैं.

सबसे ज्यादा खर्च इनर डिस्प्ले में होगा एपल सपोर्ट वेबसाइट पर सबसे ज्यादा चार्ज इनर डिस्प्ले का है. इसे बदलवाने में 1,49,900 यानी करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं. अगर आप करीब 15,000 रुपये और खर्च करते हैं, तो आप 1,64,900 रुपये में 256GB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro खरीद सकते हैं, जिसे एपल ने iPhone Duo के साथ ही 9 सितंबर को लॉन्च किया है. इसके अलावा iPhone 17 Pro अब एपल स्टोर की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन क्रोमा पर इस फोन का बेस वेरिएंट यानी 256GB वाला वेरिएंट 1,34,900 रुपये में बिक रहा है यानी आप 15,000 रुपये कम खर्च करके भी एक नया iPhone 17 Pro खरीद सकते हैं, जिसके पिछले साल सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था. रिपेयरिंग कॉस्ट 5,900 रुपये से शुरू होकर 2,24,900 रुपये तक जाती है. (Image Credit: Apple)