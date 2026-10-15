iPhone Duo स्क्रीन रिपेयर का खर्च सुन उड़ जाएंगे होश! इतने में आ जाएगा नया iPhone 17 Pro
iPhone Duo का इनर डिस्प्ले बिना वारंटी के बदलवाने में लगभग डेढ़ लाख रुपये लगते हैं जो फोन की आधी कीमत के बराबर है.
Published : October 15, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: एपल ने सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च किया है, जो अभी तक में एपल का सबसे महंगा iPhone है. भारत में इसकी कीमत 2,99,900 रुपये यानी लगभग 3 लाख रुपये से सिर्फ शुरू होती है. इस फोन के प्री-ऑर्डर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आप इस फोन को खरीदते हैं और वारंटी खत्म होने के बाद फोन में कोई परेशानी आ जाए, तो इसे ठीक कराने में कितना पैसा खर्च होगा. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
दरअसल, एपल ने इस फोन की प्री-बुकिंग शुरू करने से पहले इसके रिपेयरिंग का रेट बता दिया है, ताकि लोग इसे खरीदने से पहले इसे ठीक कराने की कीमत भी जान लें. इस फोन को बिना वारंटी ठीक कराने में इतना पैसा खर्च हो सकता है कि आप उतने पैसे में एक नया iPhone 17 Pro या iPhone 18 Pro भी खरीद सकते हैं.
सबसे ज्यादा खर्च इनर डिस्प्ले में होगा
एपल सपोर्ट वेबसाइट पर सबसे ज्यादा चार्ज इनर डिस्प्ले का है. इसे बदलवाने में 1,49,900 यानी करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं. अगर आप करीब 15,000 रुपये और खर्च करते हैं, तो आप 1,64,900 रुपये में 256GB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro खरीद सकते हैं, जिसे एपल ने iPhone Duo के साथ ही 9 सितंबर को लॉन्च किया है.
इसके अलावा iPhone 17 Pro अब एपल स्टोर की वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन क्रोमा पर इस फोन का बेस वेरिएंट यानी 256GB वाला वेरिएंट 1,34,900 रुपये में बिक रहा है यानी आप 15,000 रुपये कम खर्च करके भी एक नया iPhone 17 Pro खरीद सकते हैं, जिसके पिछले साल सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था.
iPhone Duo की इनर डिस्प्ले के अलावा भी बाकी पार्ट्स का रिपेयर कराना भी महंगा ही है. एपल सपोर्ट पेज के मुताबिक ये लिस्ट कुछ इस प्रकार है:
- कवर लेयर खराब होने पर 5,900 रुपये
- बैक ग्लास टूटने पर 20,900 रुपये
- बैटरी बदलवाने में 24,900 रुपये
- रियर कैमरा खराब होने पर 26,900 रुपये
- आउटर डिस्प्ले की मरम्मत 42,900 रुपये की है
- अगर आउटर डिस्प्ले और बैक ग्लास दोनों खराब हों तो 55,900 रुपये लग जाते हैं.
- इनर डिस्प्ले 1,49,900 रुपये का है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया.
- बाकी किसी भी अन्य नुकसान पर 2,24,900 रुपये तक का बिल आ सकता है.
AppleCare लेने से कितना फायदा
हालांकि, अगर आप एपल केयर प्लान लेते हैं तो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट कम लग सकती है. इस कारण ज्यादातर लोग AppleCare प्लान लेने की सलाह देते हैं, ताकि भविष्य में नुकसान का खर्च कम हो, लेकिन iPhone Duo का AppleCare भी काफी महंगा है. इसकी कीमत 51,900 रुपये है. इसमें गिरने या पानी गिरने जैसे दुर्घटनाओं की अनलिमिटेड रिपेयरिंग सुविधा मिलती है. इसके अलावा एपल एक्सपर्ट्स से खास प्राथमिकता पर सपोर्ट भी मिलता है. हालांकि, हर बार सर्विस फीस अलग से लगती है.
- AppleCare के साथ बैटरी की सर्विस बिलकुल मुफ्त हो जाती है.
- कवर लेयर के लिए सिर्फ 1,900 रुपये खर्च होते हैं.
- बैक ग्लास और आउटर डिस्प्ले दोनों के लिए 2,500-2,500 रुपये खर्च होते हैं.
- इनर डिस्प्ले की मरम्मत मात्र 8,900 रुपये में हो जाती है, जबकि एपलकेयर प्लान के बिना इसी काम को कराने में करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हो जाते हैं.
- अन्य दुर्घटना नुकसान पर भी 8,900 रुपये खर्च होते हैं.
- इसके अलावा चोरी या खोने की फीस 15,900 रुपये बताई गई है.
इसका मतलब है कि iPhone Duo खरीदने वालों के लिए लगभग 52 हजार रुपये का प्लान खरीदने के बाद रिपेयरिंग कॉस्ट पर काफी फर्क पड़ जाता है और खासतौर पर इनर स्क्रीन के मामले में. इसमें आपको डेढ़ लाख की जगह सिर्फ 9,000 रुपये ही देने पड़ते हैं, जो काफी बड़ा फर्क है. इस कारण अगर आप एपल का नया फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं तो उसके साथ AppleCare प्लान भी एक समझदारी वाला फैसला साबित हो सकता है.