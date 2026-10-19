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iPhone Duo लॉन्च डे पर सिर्फ प्री-ऑर्डर वाले ही खरीद पाएंगे, स्टोर से तुरंत नहीं मिलेगा

उत्पादन में गुणवत्ता मानकों के कारण पैदा हुई कमी के चलते कई ग्राहकों को जनवरी 2027 तक डिलीवरी का इंतजार करना पड़ सकता है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल के नए फोल्डेबल फोन iPhone Duo को लेकर ग्राहकों के लिए एक और परेशानी सामने आई है. पहले प्रोडक्शन में देरी और क्वालिटी मानकों को पूरा करने में OEMs की मुश्किलों की खबरें आई थीं. अब एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर को स्टोर में बिना प्री-ऑर्डर के लिए फोन नहीं मिलेगा.

मैकरुमर्स की रिपोर्ट के अनुसार एपल स्टोर के कमर्चारियों को निर्देष दिए गए हैं कि वो 23 अक्टूबर को आने वाले ग्राहकों को साफ बता दें कि iPhone Duo का स्टॉक वॉक-इन खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है. कर्मचारियों से कहा गया है कि बिना प्री-ऑर्डर वाले लोगों को स्टोर आने से रोकें.

इसका कैमरा सेटअप ड्यूल रियर 48MP + 48MP, अंडर-डिस्प्ले FaceTime के साथ आता है. (Apple) स्टोर में वॉक-इन खरीद बंद 16 अक्टूबर को जो लोग एपल के इस पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए प्री-ऑर्डर कर चुके हैं और स्टोर पिकअप का स्लॉट मिला है, उन्हें ऑनलाइन 24 अक्टूबर को पिकअप की उपलब्धता चेक करने को कहा जा रहा है. हालांकि, ये इंस्ट्रक्शन्स मार्केट और डिमांड के हिसाब से बदल भी सकते हैं. भारत में आज किए गए सभी प्री-ऑर्डर 23 जनवरी 2027 को ही शिप होंगे. वहीं, क्रोमा जैसे रिटेलर्स 29 अक्टूबर की शिपिंग का वादा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 256GB वाले वेरिएंट के लिए, जो कि अभी स्टॉक में उपलब्ध हैं.