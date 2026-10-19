iPhone Duo लॉन्च डे पर सिर्फ प्री-ऑर्डर वाले ही खरीद पाएंगे, स्टोर से तुरंत नहीं मिलेगा
एपल स्टोर कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि 23 अक्टूबर को बिना प्री-ऑर्डर वाले ग्राहकों को iPhone Duo बेचने से मना कर दें.
Published : October 19, 2026 at 8:32 PM IST
हैदराबाद: एपल के नए फोल्डेबल फोन iPhone Duo को लेकर ग्राहकों के लिए एक और परेशानी सामने आई है. पहले प्रोडक्शन में देरी और क्वालिटी मानकों को पूरा करने में OEMs की मुश्किलों की खबरें आई थीं. अब एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर को स्टोर में बिना प्री-ऑर्डर के लिए फोन नहीं मिलेगा.
मैकरुमर्स की रिपोर्ट के अनुसार एपल स्टोर के कमर्चारियों को निर्देष दिए गए हैं कि वो 23 अक्टूबर को आने वाले ग्राहकों को साफ बता दें कि iPhone Duo का स्टॉक वॉक-इन खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है. कर्मचारियों से कहा गया है कि बिना प्री-ऑर्डर वाले लोगों को स्टोर आने से रोकें.
स्टोर में वॉक-इन खरीद बंद
16 अक्टूबर को जो लोग एपल के इस पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए प्री-ऑर्डर कर चुके हैं और स्टोर पिकअप का स्लॉट मिला है, उन्हें ऑनलाइन 24 अक्टूबर को पिकअप की उपलब्धता चेक करने को कहा जा रहा है. हालांकि, ये इंस्ट्रक्शन्स मार्केट और डिमांड के हिसाब से बदल भी सकते हैं.
भारत में आज किए गए सभी प्री-ऑर्डर 23 जनवरी 2027 को ही शिप होंगे. वहीं, क्रोमा जैसे रिटेलर्स 29 अक्टूबर की शिपिंग का वादा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 256GB वाले वेरिएंट के लिए, जो कि अभी स्टॉक में उपलब्ध हैं.
प्री-ऑर्डर में भी लंबा इंतजार
16 अक्टूबर को जब प्री-ऑर्डर विंडो खोली गई थी, तो दुनियाभर के कई लोगों को प्री-ऑर्डर करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. कुछ लोगों को लॉन्च डे पर डिलीवरी या स्टोर पिकअप की तारीख मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों को नवंबर और कुछ को जनवरी 2027 तक का इंतजार करना पड़ रहा है. जो लोग लंबे इंतजार से बचने के लिए सीधे स्टोर जाकर आईफोन डुओ खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल अपने फ्लैगशिप स्टोर्स पर लॉन्च-डे पर बड़ा शोकेस करने वाला था. वहां डेमो यूनिट्स रखे जाएंगे और एक स्पॉटलाइट टेबल पर iPhone Duo को खोलने-बंद करने का एक्सपीरियंस दिया जाएगा.
प्रोडक्शन में समस्या क्यों?
सितंबर के मध्य में फाइनल एसेंबली यिल्ड्स सिर्फ 60% से थोड़ा ऊपर थे. एपल की सख्त क्वालिटी के कारण OEMs को मुश्किल हो रही है, क्योंकि यह उनके लिए पहली बार का फोल्डेबल डिवाइस है. OEMs ने एपल के मानकों में थोड़ी ढील देने को कहा है ताकि प्रोडक्शन ठीक से हो पाए. यही कारण है कि 16 अक्टूबर को iPhone Duo इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गया था. इस कारण एपल ग्राहकों को पहले से ही सलाह दे रहा है कि अगर आपने इस फोन को सफलतापूर्वक प्री-ऑर्डर नहीं किया है, तो स्टोर पर ना जाएं.