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iPhone Duo: Apple ने लॉन्च किया मुड़ने वाला पहला फोल्डेबल आईफोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

iPhone Duo में A20 Pro चिप और दो बैटरी सिस्टम है जिससे वीडियो प्लेबैक 31 से 44 घंटे तक चल सकता है. ( Apple )

हैदराबाद: एपल ने आज आखिरकार अपना पहला मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम iPhone Duo है. पिछली कई महीनों से बहुत सारी लीक रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि इस फोन का नाम iPhone Ultra हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब इस फोन का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुका है और वो है iPhone Duo. इस आईफोन का डिज़ाइन, स्क्रीन और इस्तेमाल करने का तरीका पहले के सभी आईफोन्स से अलग है.

iPhone Duo: स्पेसिफिकेशन्स

iPhone Duo को खोलने पर अंदर अंदर 7.6 इंच का बड़ा Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. ये अभी तक किसी भी आईफोन पर लगा सबसे बड़ा डिस्प्ले है. इसे बंद करने पर बाहर की डिस्प्ले का साइज़ 5.4 इंच का डिस्प्ले आता है, जो जेब में आसान से फिट हो जाता है. दोनों डिस्प्ले का साइज एक जैसा रखा गया है, ताकि कंटेंट आसानी से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए. अंदर वाले डिस्प्ले पर नेनौ-टेक्स्चर फिनिश दिया गया है, जिसकी चमक कम लगती है और क्रीज भी कम दिखाई देता है.