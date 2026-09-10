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iPhone Duo: Apple ने लॉन्च किया मुड़ने वाला पहला फोल्डेबल आईफोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

एपल ने आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम iPhone Duo है.

Apple Unveils iPhone Duo First Foldable iPhone with 7.6-inch Display
iPhone Duo में A20 Pro चिप और दो बैटरी सिस्टम है जिससे वीडियो प्लेबैक 31 से 44 घंटे तक चल सकता है. (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 12:25 AM IST

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हैदराबाद: एपल ने आज आखिरकार अपना पहला मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम iPhone Duo है. पिछली कई महीनों से बहुत सारी लीक रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि इस फोन का नाम iPhone Ultra हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब इस फोन का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुका है और वो है iPhone Duo. इस आईफोन का डिज़ाइन, स्क्रीन और इस्तेमाल करने का तरीका पहले के सभी आईफोन्स से अलग है.

iPhone Duo: स्पेसिफिकेशन्स

iPhone Duo को खोलने पर अंदर अंदर 7.6 इंच का बड़ा Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. ये अभी तक किसी भी आईफोन पर लगा सबसे बड़ा डिस्प्ले है. इसे बंद करने पर बाहर की डिस्प्ले का साइज़ 5.4 इंच का डिस्प्ले आता है, जो जेब में आसान से फिट हो जाता है. दोनों डिस्प्ले का साइज एक जैसा रखा गया है, ताकि कंटेंट आसानी से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए. अंदर वाले डिस्प्ले पर नेनौ-टेक्स्चर फिनिश दिया गया है, जिसकी चमक कम लगती है और क्रीज भी कम दिखाई देता है.

कीमत और उपलब्धता

iPhone Duo दो रंगों में आएगा स्टार व्हाइट और नाइट स्काई. कीमत 256GB वाले वर्जन से 2,99,900 रुपये से शुरू होती है. इस फोन में 512GB, 1TB और 2TB ऑप्शन भी हैं. इसके प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होंगे और फोन 23 अक्टूबर से उपलब्ध होगा. Apple ने इसके लिए नया Folio और Case भी लॉन्च किए हैं.

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