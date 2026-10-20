iPhone Duo: Apple के पहले फोल्डेबल फोन का बड़ा 'राज', क्रीज़ को लेकर सामने आई ये बात: रिपोर्ट
iPhone Duo में hinge के ऊपर स्क्रीन इतनी नर्म है कि उंगली घुमाने पर crease साफ दिखता और महसूस होता है जबकि छूने पर नहीं.
Published : October 20, 2026 at 5:38 PM IST
हैदराबाद: एपल ने हाल ही में अपना पहला फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला आईफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Duo है. एपल ने अपने इस फोन को iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ लॉन्च किया था. अब आईफोन डुओ का ऑफिशियल शिपिंग आने वाले शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. हालांकि, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस मुड़ने वाले इस पहले आईफोन को कुछ दिन पहले ही घर लेकर आ गए हैं.
टेक वर्ल्ड के एक मशहूर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स की एक पोस्ट के मुताबिक, एपल अपने पहले फोल्डेबल फोन की क्रीज़ प्रॉब्लम से पूरी तरह निपट नहीं पाया है. इस फोन के लॉन्च इवेंट के वक्त जो रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें क्रीज़ काफी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन टिप्स्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, असल में फोन की स्थिति थोड़ी अलग है.
BREAKING！A shocking new discovery about the iPhone Duo's foldable display! According to Weibo user Kang, the screen around the iPhone Duo's crease is surprisingly SOFT to the touch. When pressed with a finger, the surface can even develop visible WRINKLES! This is something we've never seen mentioned in previous reviews of foldable phones. Even more interesting, Kang claims this behavior is common across multiple units. Could this be related to Apple's rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), with a thinner central folding region and thicker surrounding areas? If so, Apple may have adopted a radically different approach to managing stress around the fold. The engineering behind this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video)— Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026
सॉफ्ट कवर वाला अलग डिज़ाइन
रिपोर्ट के मुताबिक, एपल ने अपने फोल्डेबल फोन में दूसरों से थोड़ा अलग रास्ता चुना है. Samsung Galaxy Z Fold8 में अल्ट्रा थिन ग्लास नाम का मजबूक और हार्ड ग्लास इस्तेमाल होता है, जिसकी अमेज़न पर कीमत 1,699 डॉलर है. एपल ने उसके बजाय एक सॉफ्ट कवर का इस्तेमाल किया है, जिसपर अगर खरोंच लग जाए तो उसे आसानी से और सस्ते में बदला जा सकता है. यही सॉफ्ट कवर हिंज के ठीक ऊपर वाले हिस्से को खास तौर पर नरम बना देता है.
उंगली घुमाने पर क्रीज का क्लियर एहसास
जब कोई व्यक्ति ऊंगली को उस नरम हिस्से पर घुमाता है तो क्रीज़ न सिर्फ नज़र आता है, बल्कि छूने पर महसूस भी होता है. फोन को बिना छुए देखने पर क्रीज़ लगभग गायब हुआ सा ही लगता है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि समय के साथ आईफोन डुओ का क्रीज़ कैसा रहेगा, वो तो क्रीज़ का रिव्यू सामने आने के बाद ही पता चलेगा.
ज्यादातर फोल्डेबल फोन में बार-बार खोलने-बंद करने से बीच का क्रीज़ और ज्यादा साफ दिखने लगता है. अब देखना होगा कि आईफोन डुओ में भी ऐसा होता है या नहीं. हालांकि, जब तक इसके बारे में कोई पक्का रिव्यू सामने नहीं आ जाता है, तब तक आईफोन डुओ की क्रीज़ पर कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते.