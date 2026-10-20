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iPhone Duo: Apple के पहले फोल्डेबल फोन का बड़ा 'राज', क्रीज़ को लेकर सामने आई ये बात: रिपोर्ट

Samsung Galaxy Z Fold8 की हार्ड अल्ट्रा थिन ग्लास के मुकाबले एपल ने सस्ता बदलने वाला सॉफ्ट कवर चुना है, जो स्क्रैच होने पर आसानी से बदला जा सकता है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने हाल ही में अपना पहला फोल्डेबल यानी मुड़ने वाला आईफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम iPhone Duo है. एपल ने अपने इस फोन को iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ लॉन्च किया था. अब आईफोन डुओ का ऑफिशियल शिपिंग आने वाले शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. हालांकि, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस मुड़ने वाले इस पहले आईफोन को कुछ दिन पहले ही घर लेकर आ गए हैं.

टेक वर्ल्ड के एक मशहूर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स की एक पोस्ट के मुताबिक, एपल अपने पहले फोल्डेबल फोन की क्रीज़ प्रॉब्लम से पूरी तरह निपट नहीं पाया है. इस फोन के लॉन्च इवेंट के वक्त जो रिपोर्ट्स आई थीं, उनमें क्रीज़ काफी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन टिप्स्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, असल में फोन की स्थिति थोड़ी अलग है.

सॉफ्ट कवर वाला अलग डिज़ाइन रिपोर्ट के मुताबिक, एपल ने अपने फोल्डेबल फोन में दूसरों से थोड़ा अलग रास्ता चुना है. Samsung Galaxy Z Fold8 में अल्ट्रा थिन ग्लास नाम का मजबूक और हार्ड ग्लास इस्तेमाल होता है, जिसकी अमेज़न पर कीमत 1,699 डॉलर है. एपल ने उसके बजाय एक सॉफ्ट कवर का इस्तेमाल किया है, जिसपर अगर खरोंच लग जाए तो उसे आसानी से और सस्ते में बदला जा सकता है. यही सॉफ्ट कवर हिंज के ठीक ऊपर वाले हिस्से को खास तौर पर नरम बना देता है.