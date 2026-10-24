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iPhone Duo 2 पर काम कर रही Apple, बाहरी स्क्रीन पर मिलेगा Face ID और एक्शन बटन: रिपोर्ट

यह iPhone Duo की इमेज है जिसमें 7.6 इंच की फोल्डिंग स्क्रीन है जबकि भविष्य के वर्जन में 8.5 से 9 इंच तक की बड़ी स्क्रीन आ सकती है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल कंपनी अपने पहले फोल्डेबल आईफोन यानी iPhone Duo के अगले वर्ज़न यानी संभावित iPhone Duo 2 पर काम कर रही है. इसके शुरुआती प्रोटोटाइप भी सामने आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी हार्डवेयर में कई बदलाव सोच रही है. भारत समेत अन्य देशों में भी iPhone Duo की बिक्री शुरू हो चुकी है.

अब आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एपल अंदरूनी तौर पर iPhone Duo के अगले वर्ज़न पर भी काम करना शुरू कर चुका है, जिसका नाम iPhone Duo 2 हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि कंपनी नए फोल्डेबल आईफोन में क्या बदलाव करेगी. कंपनी ने अभी तक अगले फोल्डेबल आईफोन की कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है.

iPhone Duo 2 में Face ID और Action Button ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने अपने पावर ऑन पॉडकास्ट में बताया कि एपल पहले से iPhone Duo 2 के प्रोटोटाइप टेस्ट कर रही है. इनमें बाहरी डिस्प्ले पर फेस आइडी लगाने की कोशिश हो रही है. इससे यूज़र्स को चेहरे से फोन अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा. हाल ही में लॉन्च हुए पहले फोल्डेबल फोन यानी iPhone Duo में साइड बटन पर Touch ID लगा है. पतले डिवाइस में फेस आइडी लगाना आसान नहीं होता. इसके लिए कंपनी को डॉट प्रोजेक्टर और इंफ्रारेड कैमरा जैसे पार्ट्स को और छोटा बनाना पड़ेगा और अगले फोल्डेबल आइफोन के लिए शायद कंपनी ऐसा ही कर रही है या करने वाली है.