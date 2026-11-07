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iPhone Duo के लिए 1 लाख से ज्यादा ऐप्स ऑप्टिमाइज़, दोनों स्क्रीन पर करेंगे काम

कई लोकप्रिय ऐप्स अभी भी पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड नहीं हुए हैं लेकिन Apple डेवलपर्स की मदद से स्थिति तेजी से सुधर रही है. ( Apple )

हैदराबाद: Apple ने हाल ही में बताया कि iPhone Duo के लिए एक लाख से ज्यादा ऐप्स तैयार हो चुके हैं. इस फोन को एपल ने पिछले महीने ही लॉन्च किया है, जो एपल का पहला फोल्डेबल आईफोन है. ये नंबर्स उन ऐप्स के हैं, जो iOS 27.1 SDK या उसके बाद के वर्जन से बने हैं. ऐसे ऐप्स फोन की अंदर वाली और बाहर वाली दोनों स्क्रीन को पूरा भरते हैं. इसके अलावा स्टेट्स बार में भी कंट्रोल खड़े यानी बिल्कुल सही तरीके से दिखते हैं.

डेवलपर्स की तेजी और ऐप स्टोर का अपडेट

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल की वाइस प्रेसिडेंट सुसन प्रीस्कॉट (Susan Prescott) ने कहा कि डेवलपर्स ने iPhone Duo को बहुत तेजी से अपनाया है. उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए कंपनी आभारी है. अभी ऐप स्टोर पर एक लाख से ज्यादा ऐप्स iPhone Duo के लिए तैयार हैं. हर दिन हजारों नए ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स जुड़ रहे हैं. पिछले एक महीने में हजारों डेवलपर्स ने 19 शहरों में वर्कशॉप में हिस्सा लिया. उन्होंने फोन को खुद देखा और अपने ऐप्स अपडेट किए. हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के Excel, OneNote, PowerPoint और Word ऐप्स अपडेट हुए. Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL और Zoom भी शामिल हैं. Amazon Prime Video, Fantastical, Flighty, Instagram, MLB, Netflix, SmartGym, WhatsApp और YouTube जैसे ऐप्स भी तैयार हैं. इस तरह के ऐप्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए तैयार हैं. जो ऐप्स पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं, उनके ऐप स्टोर पेज पर “Made for iPhone Duo” बैज दिखता है. इसमें यूज़र्स आसानी से पहचान सकते हैं. iOS 27.2 में Apple Pencil (USB-C) का सपोर्ट भी आ गया है. अब Procreate Pocket में ड्राइंग, Apple Notes, Fineliner और TypeDraw में नोट्स लिखना आसान हो गया. प्रीव्यू जैसे ऐप्स में डॉक्यूमेंट मार्कअप भी किया जा सकता है.