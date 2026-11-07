iPhone Duo के लिए 1 लाख से ज्यादा ऐप्स ऑप्टिमाइज़, दोनों स्क्रीन पर करेंगे काम
iPhone Duo के लिए अभी एक लाख से ज्यादा ऐप्स तैयार हो चुके हैं और रोज हजारों नए अपडेट आ रहे हैं.
Published : November 7, 2026 at 11:54 AM IST
हैदराबाद: Apple ने हाल ही में बताया कि iPhone Duo के लिए एक लाख से ज्यादा ऐप्स तैयार हो चुके हैं. इस फोन को एपल ने पिछले महीने ही लॉन्च किया है, जो एपल का पहला फोल्डेबल आईफोन है. ये नंबर्स उन ऐप्स के हैं, जो iOS 27.1 SDK या उसके बाद के वर्जन से बने हैं. ऐसे ऐप्स फोन की अंदर वाली और बाहर वाली दोनों स्क्रीन को पूरा भरते हैं. इसके अलावा स्टेट्स बार में भी कंट्रोल खड़े यानी बिल्कुल सही तरीके से दिखते हैं.
डेवलपर्स की तेजी और ऐप स्टोर का अपडेट
मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल की वाइस प्रेसिडेंट सुसन प्रीस्कॉट (Susan Prescott) ने कहा कि डेवलपर्स ने iPhone Duo को बहुत तेजी से अपनाया है. उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए कंपनी आभारी है. अभी ऐप स्टोर पर एक लाख से ज्यादा ऐप्स iPhone Duo के लिए तैयार हैं. हर दिन हजारों नए ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स जुड़ रहे हैं. पिछले एक महीने में हजारों डेवलपर्स ने 19 शहरों में वर्कशॉप में हिस्सा लिया. उन्होंने फोन को खुद देखा और अपने ऐप्स अपडेट किए.
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के Excel, OneNote, PowerPoint और Word ऐप्स अपडेट हुए. Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL और Zoom भी शामिल हैं. Amazon Prime Video, Fantastical, Flighty, Instagram, MLB, Netflix, SmartGym, WhatsApp और YouTube जैसे ऐप्स भी तैयार हैं. इस तरह के ऐप्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए तैयार हैं.
जो ऐप्स पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं, उनके ऐप स्टोर पेज पर “Made for iPhone Duo” बैज दिखता है. इसमें यूज़र्स आसानी से पहचान सकते हैं. iOS 27.2 में Apple Pencil (USB-C) का सपोर्ट भी आ गया है. अब Procreate Pocket में ड्राइंग, Apple Notes, Fineliner और TypeDraw में नोट्स लिखना आसान हो गया. प्रीव्यू जैसे ऐप्स में डॉक्यूमेंट मार्कअप भी किया जा सकता है.
अभी बाकी बचे ऐप्स
ऐप स्टोर में करोड़ों ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐप्स ऑप्टिमाइज्ड नहीं हुए हैं. इनमें नीचे मेंशन किए गए कुछ ये मुख्य ऐप्स भी शामिल हैं:
- AMC Theaters
- Amazon Fire TV
- Apple Store
- Best Buy
- Bluesky
- Delta
- DoorDash
- Duolingo
- Fandango
- FedEx
- Goodreads
- Google Docs
- Google Home
- Google Sheets
- Google Slides
- GrubHub
- JetBlue
- Libby
- Microsoft Authenticator
- Microsoft Teams
- MTA
- Nike
- PayPal
- PictureThis
- Ring
- Southwest
- Spectrum TV
- Starbucks
- Steam
- Uber Eats
- UPS
- USPS
- Venmo
- Verizon
- Wells Fargo
- Whole Foods
- YouTube Music
एपल का कहना है कि ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करना आसान है. जो ऐप्स सामान्य SwiftUI और UIKit कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो खुद-ब-खुद दोनों स्क्रीन पर ठीक से चलते हैं. कंट्रोल स्टेटस बार में चले जाते हैं. अंदर वाली स्क्रीन पर मल्टी-कॉलम सपोर्ट भी मिलता है. नए APIs से डेवलपर्स अलग-अलग लेआउट और पोस के लिए ऐप्स तैयार कर सकते हैं. एपल ने 19 शहरों में 50 से ज्यादा वर्कशॉप करवाए. इसके अलावा ऑनलाइन एपल डेवलपर फोरम भी मदद कर सकते हैं.
iOS 27 SDK वाले ऐप्स ज्यादातर स्क्रीन भर लेते हैं लेकिन दाएं किनारे का स्टेटस बार छोड़ देते हैं. iOS 26 या उससे पुराने वर्ज़न में ऐप्स बीच में छोटे दिखते हैं. दोनों तरफ खाली जगह पर काली पट्टी दिखाई देती है. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है. कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है. रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं और स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है.