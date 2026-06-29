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iPhone 18 और iPhone 18e की डिस्प्ले डिटेल्स लीक, iPhone 19 सीरीज का भी काम शुरू!

लीक्स के मुताबिक आईफोन 18 सीरीज़ की स्प्लिट लॉन्चिंग होगी, प्रो मॉडल्स 2026 में और स्टैंडर्ड वर्जन 2027 में लॉन्च हो सकता है.

The iPhone 18 Pro and foldable iPhone could be announced on September 8 or 9.
आईफोन 18 प्रो और फोल्डेबल आईफोन का अनाउंसमेंट 8 या 9 सितंबर को हो सकता है. (Representational Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 8:09 PM IST

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हैदराबाद: हर साल जून-जुलाई महीने के बाद एप्पल की नई आईफोन सीरीज की चर्चा काफी तेज़ हो जाती है. इस बार बारी iPhone 18 सीरीज की है, लेकिन कई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल एप्पल अपनी लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी को बदल सकती है.

इस बार कंपनी स्प्लिट लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी अपनाने जा रही है, जिसके तहत iPhone 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स को अपने तय समय यानी सितंबर के दूसरे हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है और स्टैंडर्ड मॉडल्स को अगले साल यानी फरवरी-मार्च 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, आज स्टैंडर्ड मॉडल्स यानी iPhone 18 और iPhone 18e की डिस्प्ले डिटेल्स लीक हुई हैं.

नई लीक रिपोर्ट में अपकमिंग आईफोन हैंडसेट्स की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आई है. इसके अलावा टिप्स्टर का यह भी दावा है कि एप्पल के फ्लैगशिप मॉडल्स, जिसमें iPhone 19 Pro लाइनअप और दूसरी जनरेशन का फोल्डेबल आईफोन शामिल है, वो भी डेवलपमेंट के शुरुआती फेज़ में पहुंच चुके हैं. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.

iPhone Air 2 की डिस्प्ले डिटेल

चीन की वेबसाइट Weibo पर एक पॉपुलर चाइनीज़ टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन की पोस्ट के मुताबिक, एप्पल की 2027 स्मार्टफोन लाइनअप में iPhone Air 2, iPhone 18 और iPhone 18e शामिल होंगे. इन तीनों मॉडल्स में अलग-अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

टिप्सटर का दावा है कि iPhone Air 2 में 6.55 इंच का 1.5K LTPO OLED स्क्रीन मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. वहीं, iPhone 18 में भी 6.3 इंच का 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले पैनल मिलने की उम्मीद है और यह भी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा.

अगर इस टिप्स्टर का दावा सही साबित होता है तो यह दूसरी बार होगा जब एप्पल के किसी नॉन-प्रो आईफोन में हाई रिफ्रेश रेट वाला LTPO डिस्प्ले मिलेगा. इससे पहले कंपनी ने पिछले साल ही iPhone 17 में भी यही डिस्प्ले पैनल हाई-रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया था.

दूसरी ओर, iPhone 18e में थोड़ी छोटी स्क्रीन मिलेगी, जिसकी साइज़ 6.12 इंच होगी और यह भी 1.5K LTPS OLED पैनल के साथ आ सकता है. इस स्क्रीन की रिफ्रेश रेट 60Hz हो सकती है.

iPhone 19 Series का भी काम शुरू

इसके अलावा डिजिटल चैट स्टेशन ने यह भी बताया है कि एप्पल का 2027 फ्लैगशिप लाइनअप ओपन-मोल्ड टेस्टिंग फेज़ में पहुंच चुका है. यह डेवलपमेंट का वो स्टेज होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स पहले से मौजूद कमर्शियल मॉडल्स का इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को तेज़ करते हैं. iPhone 19 Series और दूसरी जनरेशन का फोल्डेबल आईफोन, जिसे iPhone Ultra 2 नाम दिया जा सकता है, वो भी अपने शुरुआती डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंच चुका है.

अभी तक एप्पल ने अपनी आने वाली नई आईफोन सीरीज लाइनअप के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पिछली लीक्स के मुताबिक, कंपनी के सितंबर वाले इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ-साथ पहले मुड़ने वाले आईफोन यानी iPhone Ultra को भी लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, iPhone 18, iPhone 18e की लॉन्चिंग 2027 की शुरुआती महीनों में हो सकती है.

इस पूरी टाइमलाइन को लेकर ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी हाल ही में अपनी राय रखी है और उनके मुताबिक भी एप्पल इस साल स्प्लिट-लॉन्च स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकती है. गुरमन के मुताबिक, एप्पल का पिछला पैटर्न देखते हुए ऐसा लगता है कि iPhone 18 Pro और iPhone Ultra को 8 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि 9 सितंबर 2026 लॉन्च के लिए दूसरी सबसे ज्यादा संभावित डेट है.

मार्क गुरमन का कहना है कि 7 सितंबर को अमेरिका में लेबर-डे होने की वजह से एप्पल एक ट्रैवल गैप डे रखना पसंद कर सकता है और इसी वजह से कंपनी 9 सितंबर के मुकाबले 8 सितंबर को प्राथमिकता दे सकती है. इसका मतलब है कि अगर प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन की सितंबर में लॉन्चिंग होती है, तो उसकी एग्जैक्ट डेट को लेकर गुरमन का यह आकलन फैंस के लिए एक अहम संकेत है.

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