iPhone 17e भारत में लॉन्च: A19 चिप, 48MP कैमरा और MagSafe सपोर्ट से लैस, जानें कीमत

iPhone 17e अब 256GB स्टोरेज के साथ MagSafe सपोर्ट भी मिला है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: iPhone 17e को भारत समेत कई देशों में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. यह iPhone 17 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल है और पिछले साल लॉन्च किए गए iPhone 16e का अपग्रेड वर्ज़न है. नए मॉडल में कंपनी ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनमें नया A19 चिप, MagSafe सपोर्ट और Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन शामिल है. इस फोन में सबसे बड़ा इंटरनल स्टोरेज को लेकर देखने को मिला है. इस बार कंपनी ने iPhone 17e का बेस मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है, जबकि पिछले साल यानी iPhone 16e का बेस मॉडल सिर्फ 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. भारत में कीमत और उपलब्धता iPhone 17e की भारत में शुरुआती कीमत 64,900 रुपये रखी गई है. इस कीमत में आपको बेस वेरिएंट मिलेगा, लेकिन 512GB वाला वेरिएंट खरीदने के लिए आपको 84,900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. कंपनी ने इस फोन को ब्लैक, सॉफ्ट पिंक और व्हाइट यानी कुल तीन कलर्स में लॉन्च किया है. इस फोन को कंपनी ने प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसकी बिक्री 11 मार्च से एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और ऑथोराइज़्ड रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी. डिस्प्ले और डिजाइन iPhone 17e में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1170×2532 पिक्सल है. इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. स्क्रीन में True Tone सपोर्ट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. डिजाइन के मामले में यह अपने पिछले मॉडल जैसा ही दिखता है और इसमें अब भी नॉच मौजूद है. कंपनी ने इस बार Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन जोड़ा है. एप्पल का दावा है कि यह पहले के ग्लास के मुकाबले तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेसिस्टेंस देता है. फोन को IP68 रेटिंग मिली हुई है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है. परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर