बेहद सस्ते दाम पर मिल रहे हैं iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air, जानें कैसे
अगर आप एक iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon की Great Republic Day Sale पर, iPhone 17 सीरीज iPhone Air और iPhone 15 पर डिस्काउंट मिल रहा है.
Published : January 16, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: आने वाला सेल पीरियड iPhone खरीदने का सबसे अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें Pro Max मॉडल अब तक की सबसे कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसके अलावा, iPhone 15 स्टैंडर्ड मॉडल भी अपनी सबसे अच्छी कीमतों में से एक पर उपलब्ध होगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आप भारत में डिस्काउंटेड iPhones कब और कहां खरीद सकते हैं.
कहां मिल रहा iPhone पर डिस्काउंट
iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air हैंडसेट को भारत में Amazon की आने वाली Great Republic Day Sale के दौरान डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है. यह सेल 16 जनवरी, 2026 यानी आज से शुरू हो चुकी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्काउंट में कार्ड-बेस्ड फायदे और एक्सचेंज ऑफर शामिल होंगे.
अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, तो आप लिस्टेड स्मार्टफोन और EMI ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड 5 प्रतिशत कैशबैक पा सकते हैं. इसके अलावा, आप Rewards Gold के ज़रिए भी 5 प्रतिशत कैशबैक पा सकते हैं.
iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max
आने वाली Great Republic Day Sale के दौरान, iPhone 17 Pro लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये के बजाय 1,25,400 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर दिया जा रहा है. वहीं, बड़ा मॉडल iPhone 17 Pro Max, लिस्टेड कीमत 1,49,900 रुपये के मुकाबले 1,40,400 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध कराया गया है.
दोनों हैंडसेट Apple के A19 Pro चिपसेट से पावर्ड हैं और इनमें ट्रिपल 48MP रियर कैमरा सेटअप है. इन डिवाइस में 18MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है और ये iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिसमें Apple Intelligence सूट शामिल है.
iPhone Air
इसके अलावा, iPhone Air की बात करें तो Great Republic Day Sale में यह फोन अपनी लिस्टेड कीमत 99,000 रुपये के बजाय डिस्काउंटेड कीमत 91,249 रुपये में दिया जा रहा है. इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट तक प्रोमोशन मिलता है.
यह स्मार्टफोन A19 प्रो प्रोसेसर की मदद से चलता है, जो N1 और C1X नेटवर्किंग चिप्स के साथ आता है. इसमें सिंगल 48MP फ्यूजन मेन रियर कैमरा और 18MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है. iPhone Air चार कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें स्पेस ब्लैक, क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड और स्काई ब्लू कलर शामिल हैं.
iPhone 15
जो लोग Apple के इकोसिस्टम में आना चाहते हैं और उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन जिनका बजट सिर्फ़ 60,000 रुपये तक है, वे iPhone 15 खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. यह एक वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइस है और स्टैंडर्ड iPhone 17 के बाद दूसरा सबसे अच्छा है.
Great Republic Day Sale के दौरान, iPhone 15 लिस्टेड कीमत 59,900 रुपये के मुकाबले डिस्काउंटेड कीमत 50,249 रुपये में मिलेगा. iPhone 15 में 60Hz सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, एक A16 बायोनिक चिप और 48MP + 12MP डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें डायनामिक आइलैंड है और इसमें USB टाइप-C पोर्ट भी है.