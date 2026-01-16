ETV Bharat / technology

बेहद सस्ते दाम पर मिल रहे हैं iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air, जानें कैसे

iPhone 17 Series Pro मॉडल ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: आने वाला सेल पीरियड iPhone खरीदने का सबसे अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें Pro Max मॉडल अब तक की सबसे कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसके अलावा, iPhone 15 स्टैंडर्ड मॉडल भी अपनी सबसे अच्छी कीमतों में से एक पर उपलब्ध होगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आप भारत में डिस्काउंटेड iPhones कब और कहां खरीद सकते हैं. कहां मिल रहा iPhone पर डिस्काउंट

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air हैंडसेट को भारत में Amazon की आने वाली Great Republic Day Sale के दौरान डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है. यह सेल 16 जनवरी, 2026 यानी आज से शुरू हो चुकी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्काउंट में कार्ड-बेस्ड फायदे और एक्सचेंज ऑफर शामिल होंगे. अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, तो आप लिस्टेड स्मार्टफोन और EMI ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. आप Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड 5 प्रतिशत कैशबैक पा सकते हैं. इसके अलावा, आप Rewards Gold के ज़रिए भी 5 प्रतिशत कैशबैक पा सकते हैं. iPhone 17 Series Pro मॉडल (फोटो - Apple) iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max

आने वाली Great Republic Day Sale के दौरान, iPhone 17 Pro लिस्टेड कीमत 1,34,900 रुपये के बजाय 1,25,400 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर दिया जा रहा है. वहीं, बड़ा मॉडल iPhone 17 Pro Max, लिस्टेड कीमत 1,49,900 रुपये के मुकाबले 1,40,400 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर उपलब्ध कराया गया है.