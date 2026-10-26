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Apple ने लॉन्च किया नया iPad mini, A20 Pro चिप के साथ मिलेगा OLED डिस्प्ले

Acoustic Display सिस्टम से स्पीकर होल खत्म हो गए हैं और डिवाइस को पहली बार IP67 वॉटर रेजिस्टेंस मिला है. ( Apple )

हैदराबाद: एपल ने एक नया आईपैड मिनी लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह iPad mini का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है. इसमें कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें से सबसे खास बदलाव डिस्प्ले को लेकर है. नए आईपैड मिनी में अब OLED स्क्रीन दी गई है. इसका डिज़ाइन पुराने मॉडल की तुलना में काफी पतला और हल्का हो गया है. इसकी परफॉर्मेंस काफी तेज हो गई है.

OLED डिस्प्ले और नया डिज़ाइन

iPad Mini के इस नए मॉडल में 8.5 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जबकि पिछले आईपैड मिनी में 8.3 इंच की LCD स्क्रीन दी गई थी. ऐसे में यह एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि OLED डिस्प्ले में रंग ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बेहतर है और ब्राइटनेस दोगुने से भी ज्यादा होती. इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है. अब इसमें नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है. इससे तेज रोशनी में चमक कम होती है. हालांकि, कंपनी ने इस ऑप्शन को iPad Mini 2026 के 256GB और 512GB मॉडल पर एक्स्ट्रा रेट के साथ उपलब्ध कराया है. नया आईपैड मिनी मॉडल पुराने मॉडल की तुलना में 15 प्रतिशत पतला और हल्का हो गया है. Wi-Fi मॉडल की मोटाई अब सिर्फ 5.4mm है और वजन 0.56 पाउंड है. इसे मिडलाइन और स्टारलाइट समेत दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है. पावरफुल चिप और अन्य फीचर्स