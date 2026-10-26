Apple ने लॉन्च किया नया iPad mini, A20 Pro चिप के साथ मिलेगा OLED डिस्प्ले
नया iPad mini एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है जिसमें OLED डिस्प्ले, पतला डिजाइन और तेज परफॉर्मेंस एक साथ मिलते हैं.
Published : October 26, 2026 at 8:09 PM IST
हैदराबाद: एपल ने एक नया आईपैड मिनी लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह iPad mini का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है. इसमें कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें से सबसे खास बदलाव डिस्प्ले को लेकर है. नए आईपैड मिनी में अब OLED स्क्रीन दी गई है. इसका डिज़ाइन पुराने मॉडल की तुलना में काफी पतला और हल्का हो गया है. इसकी परफॉर्मेंस काफी तेज हो गई है.
OLED डिस्प्ले और नया डिज़ाइन
iPad Mini के इस नए मॉडल में 8.5 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जबकि पिछले आईपैड मिनी में 8.3 इंच की LCD स्क्रीन दी गई थी. ऐसे में यह एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि OLED डिस्प्ले में रंग ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बेहतर है और ब्राइटनेस दोगुने से भी ज्यादा होती. इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है.
अब इसमें नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है. इससे तेज रोशनी में चमक कम होती है. हालांकि, कंपनी ने इस ऑप्शन को iPad Mini 2026 के 256GB और 512GB मॉडल पर एक्स्ट्रा रेट के साथ उपलब्ध कराया है. नया आईपैड मिनी मॉडल पुराने मॉडल की तुलना में 15 प्रतिशत पतला और हल्का हो गया है. Wi-Fi मॉडल की मोटाई अब सिर्फ 5.4mm है और वजन 0.56 पाउंड है. इसे मिडलाइन और स्टारलाइट समेत दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है.
पावरफुल चिप और अन्य फीचर्स
नए आईपैड मिनी में A20 Pro चिप लगी है, जो कि एक पावरफुल चिप है और 2nm प्रोसेस पर बनी है. इसके 128GB और 256GB वेरिएंट में 5-core CPU, 7-core GPU और सिंगल 16-core Neural Engine दिया गया है, जबकि 512GB वाले वेरिएंट में 6-core CPU और ड्यूल 16-core Neural Engine मिलता है. कंपनी का कहना है कि इसका सीपीयू 60% तक, ग्राफिक्स 2.7 गुना और एआई परफॉर्मेंस 4.5 गुना तेज है.
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|8.5-inch OLED, nano-texture ऑप्शन
|चिप
|A20 Pro (2nm
|मोटाई
|5.4mm
|वजन
|0.56 पाउंड (Wi-Fi)
|वॉटर रेजिस्टेंस
|IP67
|फ्रंट कैमरा
|12MP Center Stage (लैंडस्केप)
|वायरलेस
|N1 चिप, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|सेल्युलर
|C2 चिप (50% तेज स्पीड)
|स्टोरेज
|128GB, 256GB, 512GB
|शुरूआती कीमत
इसमें Acoustic Display सिस्टम नया है. इसमें स्पीकर होल नहीं है, इसलिए साउंड डिस्प्ले के पीछे से आता है. इससे बास बेहतर और आवाज साफ होती है. इस कारण एपल के इस डिवाइस को IP67 रेटिंग मिल गई है, जिससे यह हल्के पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा. ऐसा पहली बार है कि आईपैड मिनी को वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग मिली हो.
इस आईपैड मिनी का फ्रंट कैमरा अब लैंडस्केप में लगा है. इससे वीडियो कॉल में चेहरा बेहतर फ्रेम में दिखाई देगा. इसमें N1 चिप दी गई है, जिससे Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है. इसके सेल्युलर मॉडल में C2 चिप है, जो डेटा स्पीड को 50% तक बढ़ाती है.
मॉडल, वेरिएंट और कीमत
|स्टोरेज
|ग्लास टाइप
|कनेक्टिविटी
|कीमत (₹)
|नो-कॉस्ट EMI (₹)
|128GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi
|82,900
|6,658
|128GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi + Cellular
|1,00,900
|8,158
|256GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi
|94,900
|7,658
|256GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi + Cellular
|1,12,900
|9,158
|256GB
|नैनो-टेक्स्चर ग्लास
|Wi-Fi
|1,06,900
|8,658
|256GB
|नैनो-टेक्स्चर ग्लास
|Wi-Fi + Cellular
|1,24,900
|10,158
|512GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi
|1,18,900
|9,658
|512GB
|स्टैंडर्ड ग्लास
|Wi-Fi + Cellular
|1,36,900
|11,158
|512GB
|नैनो-टेक्स्चर ग्लास
|Wi-Fi
|1,30,900
|10,658
|512GB
|नैनो-टेक्स्चर ग्लास
|Wi-Fi + Cellular
|1,48,900
|12,158
सभी वेरिएंट पर इंस्टेंट कैशबैक के साथ नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध है. कीमतें भारत में लॉन्च के अनुसार हैं. इसे 28 अक्टूबर की रात 10:40 IST से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसकी बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी.