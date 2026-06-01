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iOS 27 में Siri बनेगी AI चैटबॉट, iPhone यूजर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा?

iOS 27 में Wallet ऐप का नया "Create a Pass" फीचर सिनेमा टिकट और जिम कार्ड को स्कैन करके डिजिटल पास बना देगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल हर साल अपने आईफोन के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट लाती है. इस बार आने वाले लेटेस्ट अपडेट का नाम iOS 27 है, जो WWDC 2026 इवेंट में पेश होने की उम्मीद है. यह अपडेट सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 के साथ सभी यूज़र्स तक पहुंचेगा. अभी तक एप्पल ने इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और लीक्स से काफी कुछ पता चल चुका है. आइए जानते हैं कि iOS 27 में क्या-क्या नया मिलने वाला है. किन iPhones को मिलेगा iOS 27? हर साल एप्पल कुछ पुराने फोन को अपडेट की लिस्ट से बाहर कर देता है. इस बार iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और iPhone SE (दूसरी जनरेशन) को हटाया जा सकता है. यानी अगर आपके पास iPhone 12 या उससे नया फोन है, तो ही आपके आईफोन में यह नया iOS 27 अपडेट आएगा. हालांकि, इस अपडेट के बारे में एक बात का ख्याल जरूर रखें कि iOS 27 में AI फीचर्स यानी यानी Apple Intelligence सिर्फ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 और उससे नए मॉडल्स पर ही काम करेंगे. सबसे बड़ा बदलाव - AI वाली नई Siri iOS 27 का सबसे धमाकेदार फीचर है Siri का पूरी तरह बदल जाना. अब तक Siri सिर्फ टाइमर लगाती थी, गाना बजाती थी या मौसम बताती थी, लेकिन iOS 27 में Siri एक असली एआई चैटबॉट बन जाएगी. ब्लूमबर्ग के जाने-माने रिपोर्टर मार्क गुरमन के मुताबिक, नई Siri का अपना अलग ऐप होगा. यह स्क्रीन पर क्या चल रहा है, उसे देखकर जवाब दे सकेगी और आपके फोन की पर्सनल जानकारी को भी समझेगी. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक ऐप से दूसरे ऐप में जाकर खुद काम कर सकेगी. उदाहरण के तौर पर आपने बोला - "मेरी आज की फोटो व्हाट्सएप पर भेजो" - तो Siri खुद फोटोज़ खोलेगी, फोटो ढूंढेगी और व्हाट्सएप पर भेजेगी. नई सीरी गूगल के जेमिनी एआई मॉडल से पावर्ड होगी. हालांकि, यूज़र्स चाहें तो दूसरे थर्ड-पार्टी एआई मॉडल भी चुन सकेंगे. Siri को बुलाने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा. आपको वेक वर्ड बोलो या पावर बटन दबाओ, लेकिन अब एक नया तरीका भी होगा, जिसके जरिए आप डायनमिक आईलैंड से स्वाइप करके सिरी का नया चैटबॉट इंटरफेस खोल सकेंगे.