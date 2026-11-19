Apple ने भारत में पेश किया 3D लैंडमार्क और स्थानीय भाषा के लेबल के साथ बिल्कुल नया मैप
Apple ने भारत में एक नया Maps एक्सपीरिएंस पेश किया है, जिसमें बेहतर नेविगेशन, 300 3D लैंडमार्क और Look Around फीचर जैसे फीचर मिलते हैं.
Published : November 19, 2026 at 10:29 AM IST
हैदराबाद: Apple ने पूरे भारत में एक बिल्कुल नया Maps एक्सपीरिएंस पेश किया है. इसमें तेज़ और ज़्यादा सटीक नेविगेशन, सड़कों, इमारतों, पार्कों और शॉपिंग सेंटरों के साफ़ नज़ारे, और 300 से ज़्यादा थ्री-डायमेंशनल (3D) लैंडमार्क शामिल किए गए हैं. इस अपडेट में भारतीय यूज़र्स के लिए ख़ास फ़ीचर दिए गए हैं, जैसे कि बेहतर 'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' और दो भाषाओं वाले लेबल मिलते हैं.
बेहतर नैचुरल लैंग्वेज गाइडेंस
'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' ऐसी निर्देश देता है जो आम बोलचाल की भाषा जैसे लगते हैं, जैसे कि "अगली ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़ें". भारत के लिए, Apple ने खंभों और अन्य लैंडमार्क जैसी वास्तविक दुनिया की जानकारियां जोड़ी हैं. इससे ड्राइवरों को सड़क पर चलने में मदद मिलती है, जैसे कि 'पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें."
दो भाषाओं वाले लेबल
Apple का कहना है कि भारत में कई साइनबोर्ड पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, दोनों देखने को मिलती हैं. इसलिए, अब Maps में लेबल यूज़र की डिवाइस की भाषा और उस जगह की स्थानीय भाषा में दिखाई देते हैं. अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी, और मुंबई में मराठी और अंग्रेजी दिखाई देगी.
Maps में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अब बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओड़िया और उर्दू भाषाएं भी उपलब्ध हैं. Apple का कहना है कि बेहतर प्राकृतिक भाषा मार्गदर्शन और दो-भाषी लेबल दोनों के लिए iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 या macOS 27.2, अथवा इसके बाद का सॉफ़्टवेयर ज़रूरी है.
लेन गाइडेंस और मल्टी-स्टॉप रूटिंग
लेन गाइडेंस ड्राइवरों को किसी मोड़ या ऊंचे रास्ते से पहले सही लेन चुनने में मदद करता है. मल्टी-स्टॉप रूटिंग की सुविधा से, यूज़र 15 स्टॉप तक की योजना बना सकते हैं. रूट अपने आप Mac और iPad से iPhone पर सिंक हो जाते हैं.
पहुंचने का अनुमानित समय (ETA) साझा करें
यूज़र एक टैप करके अपना अनुमानित आगमन समय (ETA) भी शेयर कर सकते हैं. अगर पहुंचने में काफी देरी होती है, तो Maps उन लोगों के लिए ETA को अपडेट कर देगा जिनके साथ यूज़र ने इसे शेयर किया है.
दुर्घटनाओं, खतरों या स्पीड जांच की रिपोर्ट करना
Apple का कहना है कि ड्राइवर सड़क से नज़र हटाए बिना, SIRI AI को बताकर किसी दुर्घटना, खतरे या स्पीड चेक की रिपोर्ट कर सकते हैं. वे यह भी बता सकते हैं कि कोई समस्या अब खत्म हो गई है.
रास्ते में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टॉप
कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, Maps रास्ते में आने वाली पहाड़ियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, चार्जिंग स्टॉप के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं.
यात्रा की योजना बनाएं, आस-पास के स्टेशन खोजें और पसंदीदा रूट को पिन करें
अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्री, और भारतीय रेलवे के यात्री, अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं, आस-पास के स्टेशन खोज सकते हैं और अपने पसंदीदा रूट को पिन कर सकते हैं. इसके साथ ही, जब उतरने का समय होता है, तो उन्हें एक अलर्ट भी मिल जाता है.
आस-पास देखें और AR वॉकिंग दिशा-निर्देश
लुक अराउंड हाई-रिज़ॉल्यूशन में सड़क-स्तर की तस्वीरें दिखाता है, जिनमें स्मूथ ट्रांज़िशन होते हैं. AR वॉकिंग डायरेक्शंस से यूजर अपने iPhone को उठाकर आस-पास की इमारतों को स्कैन कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में चरण-दर-चरण दिशा-निर्देश देख सकते हैं.
अन्य फीचर्स में पहाड़ियों, साइकिल लेन और सीढ़ियों की जानकारी के साथ साइकिल चलाने के दिशा-निर्देश शामिल हैं. कस्टम रूट क्रिएशन से यूजर्स पगडंडियों या सड़कों पर रास्ता बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं. प्रेफर्ड रूट्स iPhone का उपयोग करके नियमित यात्राओं, जैसे घर से काम तक, को सीखता है और आने-जाने के रास्ते का पूर्वावलोकन दिखाता है.
प्राइवेसी
Apple का कहना है कि Maps में प्राइवेसी पहले से ही शामिल है. इसमें साइन-इन करने की ज़रूरत नहीं होती और पर्सनल फीचर्स डिवाइस पर ही काम करते हैं. डेटा को रैंडम आइडेंटिफायर्स से जोड़ा जाता है जो अक्सर रीसेट होते रहते हैं, और Apple के सर्वर पर सर्च की गई लोकेशन्स को धुंधला (ब्लर) कर दिया जाता है.