ETV Bharat / technology

Apple ने भारत में पेश किया 3D लैंडमार्क और स्थानीय भाषा के लेबल के साथ बिल्कुल नया मैप

Apple ने भारत में 3D लैंडमार्क और स्थानीय भाषा के लेबल के साथ बिल्कुल नए मैप पेश किए हैं. ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple ने पूरे भारत में एक बिल्कुल नया Maps एक्सपीरिएंस पेश किया है. इसमें तेज़ और ज़्यादा सटीक नेविगेशन, सड़कों, इमारतों, पार्कों और शॉपिंग सेंटरों के साफ़ नज़ारे, और 300 से ज़्यादा थ्री-डायमेंशनल (3D) लैंडमार्क शामिल किए गए हैं. इस अपडेट में भारतीय यूज़र्स के लिए ख़ास फ़ीचर दिए गए हैं, जैसे कि बेहतर 'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' और दो भाषाओं वाले लेबल मिलते हैं.

बेहतर नैचुरल लैंग्वेज गाइडेंस

'नेचुरल लैंग्वेज गाइडेंस' ऐसी निर्देश देता है जो आम बोलचाल की भाषा जैसे लगते हैं, जैसे कि "अगली ट्रैफिक लाइट पर बाएं मुड़ें". भारत के लिए, Apple ने खंभों और अन्य लैंडमार्क जैसी वास्तविक दुनिया की जानकारियां जोड़ी हैं. इससे ड्राइवरों को सड़क पर चलने में मदद मिलती है, जैसे कि 'पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें."

दो भाषाओं वाले लेबल

Apple का कहना है कि भारत में कई साइनबोर्ड पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, दोनों देखने को मिलती हैं. इसलिए, अब Maps में लेबल यूज़र की डिवाइस की भाषा और उस जगह की स्थानीय भाषा में दिखाई देते हैं. अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी, और मुंबई में मराठी और अंग्रेजी दिखाई देगी. Maps में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अब बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओड़िया और उर्दू भाषाएं भी उपलब्ध हैं. Apple का कहना है कि बेहतर प्राकृतिक भाषा मार्गदर्शन और दो-भाषी लेबल दोनों के लिए iOS 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2 या macOS 27.2, अथवा इसके बाद का सॉफ़्टवेयर ज़रूरी है. Apple ने भारत में 3D लैंडमार्क और स्थानीय भाषा के लेबल के साथ बिल्कुल नए मैप पेश किए हैं. (फोटो - Apple) लेन गाइडेंस और मल्टी-स्टॉप रूटिंग

लेन गाइडेंस ड्राइवरों को किसी मोड़ या ऊंचे रास्ते से पहले सही लेन चुनने में मदद करता है. मल्टी-स्टॉप रूटिंग की सुविधा से, यूज़र 15 स्टॉप तक की योजना बना सकते हैं. रूट अपने आप Mac और iPad से iPhone पर सिंक हो जाते हैं. पहुंचने का अनुमानित समय (ETA) साझा करें

यूज़र एक टैप करके अपना अनुमानित आगमन समय (ETA) भी शेयर कर सकते हैं. अगर पहुंचने में काफी देरी होती है, तो Maps उन लोगों के लिए ETA को अपडेट कर देगा जिनके साथ यूज़र ने इसे शेयर किया है.