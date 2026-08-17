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iPhone 15 में ओवरहीटिंग और नेटवर्क की दिक्कत, Apple India को देने होंगे ₹45,500

रोहतक कंज्यूमर कमीशन ने Apple India को आदेश दिया है कि वह ओवरहीटिंग और नेटवर्क समस्या से परेशान ग्राहक को ₹45,500 का भुगतान करे.

Complaints regarding iPhones in India have been reaching consumer courts, resulting in companies having to pay compensation.
भारत में iPhone से जुड़ी शिकायतें उपभोक्ता अदालतों तक पहुंचती रही हैं, जिनमें कंपनियों को मुआवजा देना पड़ा है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 4:52 PM IST

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हैदराबाद: एपल के प्रीमियम आईफोन्स को लेकर एक और उपभोक्ता विवाद सामने आया है. भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक की उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने एपल इंडिया को आदेश दिया है कि वो हरियाणा के एक ग्राहक को 45,500 रुपये का भुगतान करे.

यह पूरा मामला ग्राहक के iPhone 15 में आई गड़बड़ियों से जुड़ा है. ग्राहक ने आईफोन 15 में ओवरहीटिंग यानी बार-बार जरूरत से ज्यादा गर्म होना और नेटवर्क कनेक्टिविटी में हो रही समस्या की शिकायत दर्ज की थी.

पूरा मामला क्या था?

7 अगस्त 2026 को कमीशन के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक, राजबिर फोगाट नाम के एक एडवोकेट ग्राहक ने जनवरी 2024 में 64,999 रुपये खर्च करके iPhone 15 खरीदा था, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही फोन में ओवरहीटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेटवर्क प्रॉब्लम्स जैसी कई परेशानी हो रही थी. बार-बार ऐसी समस्या होने के बाद वो एपल के ऑथोराइज्ड़ कस्टमर केयर सेंटर पर गए, जहां एक कस्टमर केयर अधिकारी ने फोन की सेटिंग्स में कुछ बदलाव किए और उन्हें आश्वासन दिया कि अब फोन ठीक चलेगा.

हालांकि, फोगाट के फोन की दिक्कतें उसके बाद भी खत्म नहीं हुई. वो एक बार फिर से एपल के सर्विस सेंटर पर गए और वहां पर उनसे एपल के कस्टमर केयर नंबर पर बात करने को कहा गया. उसके बाद 29 अप्रैल 2024 को फोगाट ने एपल के कस्टमर केयर से बात की और उनके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करके अपने आईफोन को अपडेट किया, लेकिन उनकी समस्या उसके बाद भी ठीक नहीं हुई.

फोगाट फिर से एपल सर्विस सेंटर गए और इस बार उन्हें iCloud सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहा गया. उन्होंने 31 मई 2024 को 75 रुपये प्रति महीने की रेट से iCloud स्टोरेज भी खरीद लिया. उसके बाद उन्होंने मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन को बदलने की सलाह दी गई. उन्होंने अपने मोबाइल कनेक्शन भी जियो से एयरटेल में बदल लिया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या खत्म नहीं हुई.

रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बाद एपल के अधिकृत सर्विस सेंटर ने फोगाट की मदद करने से इंकार कर दिया. इतने चक्कर लगाने के बाद राजबिर फोगाट ने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई और उनका आईफोन 15 बदलने या 64,999 रुपये का रिफंड देने की मांग की.

एपल ने क्या कहा?

एपल इंडिया ने फोन में किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से इंकार किया और कहा कि डिवाइस में जो दिक्कतें हुईं, उनका कारण अनअधिकृत मोडिफिकेशन्स थीं. एपल ने बताया कि उनके अधिकृत सर्विस सेंटर ने फोन के निचले हिस्से पर डस्ट पार्टिकल्स पाए थे.

इसके अलावा एपल के मुताबिक, कथित तौर पर फोन में अनअधिकृत रियर कैमरा, बैक ग्लास, स्क्रैचेस और रियर माइक्रोफोन के साथ भी समस्या थीं. एपल ने कहा कि उनकी एक साल की वारंटी में अनअधिकृत मोडिफिकेशन्स कवर नहीं होते. एपल ने ये भी फोन में हुई छेड़छाड़ की बात बताने के बाद कस्टमर ने दोबारा सर्विस सेंटर पर फोन भेजने से भी मना कर दिया था.

कमिशन ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसला

इस शिकायत की सुनवाई करते हुए कमिशन के प्रेसिडेंट नागेंद्र सिंह काडियन और अन्य सदस्य तृप्ति पन्नु और विजेंद्र सिंह ने पाया कि फोगाट ने टैक्स इनवॉयस, फेल्ड कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स और जून 2024 में फोन की समस्याओं से जुड़ी जॉब शीट रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स कंपनी के सामने पेश किए थे. इन तमाम सबूतों और पक्षों को सुनने के बाद रोहतक कमीशन ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया.

रोहतक कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अपनी सुनवाई के बाद एपल इंडिया को निर्देश दिया कि वह प्रभावित ग्राहक को 45,500 रुपये का भुगतान करे. भारत में उपभोक्ता कानून के तहत, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद बार-बार खराबी दिखाता है और कंपनी उस समस्या को ठीक से हल नहीं कर पाती, तो ग्राहक को कमीशन के जरिए मुआवजा या रिफंड पाने का अधिकार होता है. यह मामला भी उसी सिद्धांत पर आधारित नजर आता है.

गौरतलब है कि आईफोन 15 सीरीज के लिए लॉन्च के बाद ओवरहीटिंग की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद एपल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करके इस समस्या को ठीक करने की कोशिश की थी. कंपनी ने उस समय कहा था कि यह दिक्कत iOS सॉफ्टवेयर में मौजूद एक बग और कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स की वजह से आ रही थी.

इसके बावजूद भारत में अलग-अलग राज्यों से iPhone से जुड़ी शिकायतें उपभोक्ता फोरम तक पहुंचती रही हैं. हाल ही में जालंधर की एक उपभोक्ता अदालत ने भी एपल को एक ग्राहक को आईफोन में आग लगने के मामले में एक लाख रुपये से अधिक का अमाउंट रिफंड करने का आदेश दिया था.

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