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iPhone 15 में ओवरहीटिंग और नेटवर्क की दिक्कत, Apple India को देने होंगे ₹45,500

भारत में iPhone से जुड़ी शिकायतें उपभोक्ता अदालतों तक पहुंचती रही हैं, जिनमें कंपनियों को मुआवजा देना पड़ा है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल के प्रीमियम आईफोन्स को लेकर एक और उपभोक्ता विवाद सामने आया है. भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक की उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने एपल इंडिया को आदेश दिया है कि वो हरियाणा के एक ग्राहक को 45,500 रुपये का भुगतान करे. यह पूरा मामला ग्राहक के iPhone 15 में आई गड़बड़ियों से जुड़ा है. ग्राहक ने आईफोन 15 में ओवरहीटिंग यानी बार-बार जरूरत से ज्यादा गर्म होना और नेटवर्क कनेक्टिविटी में हो रही समस्या की शिकायत दर्ज की थी. पूरा मामला क्या था? 7 अगस्त 2026 को कमीशन के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक, राजबिर फोगाट नाम के एक एडवोकेट ग्राहक ने जनवरी 2024 में 64,999 रुपये खर्च करके iPhone 15 खरीदा था, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही फोन में ओवरहीटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेटवर्क प्रॉब्लम्स जैसी कई परेशानी हो रही थी. बार-बार ऐसी समस्या होने के बाद वो एपल के ऑथोराइज्ड़ कस्टमर केयर सेंटर पर गए, जहां एक कस्टमर केयर अधिकारी ने फोन की सेटिंग्स में कुछ बदलाव किए और उन्हें आश्वासन दिया कि अब फोन ठीक चलेगा. हालांकि, फोगाट के फोन की दिक्कतें उसके बाद भी खत्म नहीं हुई. वो एक बार फिर से एपल के सर्विस सेंटर पर गए और वहां पर उनसे एपल के कस्टमर केयर नंबर पर बात करने को कहा गया. उसके बाद 29 अप्रैल 2024 को फोगाट ने एपल के कस्टमर केयर से बात की और उनके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करके अपने आईफोन को अपडेट किया, लेकिन उनकी समस्या उसके बाद भी ठीक नहीं हुई. फोगाट फिर से एपल सर्विस सेंटर गए और इस बार उन्हें iCloud सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहा गया. उन्होंने 31 मई 2024 को 75 रुपये प्रति महीने की रेट से iCloud स्टोरेज भी खरीद लिया. उसके बाद उन्होंने मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन को बदलने की सलाह दी गई. उन्होंने अपने मोबाइल कनेक्शन भी जियो से एयरटेल में बदल लिया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या खत्म नहीं हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके बाद एपल के अधिकृत सर्विस सेंटर ने फोगाट की मदद करने से इंकार कर दिया. इतने चक्कर लगाने के बाद राजबिर फोगाट ने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई और उनका आईफोन 15 बदलने या 64,999 रुपये का रिफंड देने की मांग की. एपल ने क्या कहा?