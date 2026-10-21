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iPhone Duo हो या iPhone 16, दो से ज्यादा आईफोन्स खरीदने पर एपल ने लगाई रोक!

आईफोन ड्यूओ की मांग जोरदार है, 16 अक्टूबर के प्री-ऑर्डर के बाद डिलीवरी जनवरी तक खिसकने की रिपोर्ट्स आई हैं. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने भारत में आईफोन खरीदने की एक लिमिट सेट कर दी है. फिलहाल, आप एपल स्टोर जाकर जितना मन उतने आईफोन्स नहीं खरीद पाएंगे. अब एक ग्राहक ज्यादा से ज्यादा किसी भी दो आईफोन यूनिट को ही खरीद सकेगा.

यह नियम कंपनी की पूरी आईफोन लाइनअप पर लागू कर दिया गया है. इसमें गौर करने वाली बात है ये है कि यह फैसला 23 अक्टूब से ठीक पहले आया है. 23 अक्टूबर से ही आईफोन डुओ (iPhone Duo) यानी एपल के पहले मुड़ने वाले फोल्डेबल आईफोन की रिटेल बिक्री शुरू होने वाली है.

iPhone Duo को दो से ज्यादा यूनिट एड किया और फिर इसके एक यूनिट के साथ iPhone 16 और iPhone 17e को कार्ड में जोड़कर चेक किया, लेकिन फिर भी एपल ने दो से ज्यादा आईफोन खरीदने से मना कर दिया. (ETV Bharat) आईफोन खरीदने की लिमिट सेट हमने एपल के ऑनलाइन स्टोर पर आईफोन्स खरीदने की कोशिश करके चेक किया तो पता चला आईफोन खरीदने की ये लिमिट सिर्फ हाल ही में लॉन्च हुए नए आईफोन मॉडल्स यानी आईफोन ड्यूओ, आईफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro) और आईफोन 18 प्रो मैक्स (iPhone 18 Pro Max) पर ही नहीं, बल्कि पुराने आईफोन्स पर भी लागू की गई है. इसका मतलब है कि एपल स्टोर में आपके बैक में अलग-अलग मॉडल के लिए दो यूनिट की गिनती नहीं होगी, बल्कि किसी भी दो मॉडल को मिलाकर भी आप अधिकतम 2 से ज्यादा आईफोन्स नहीं खरीद पाएंगे. हमने iPhone 17 और iPhone 16 जैसे पुराने आईफोन्स को भी बैग में जोड़कर देखा, लेकिन हम अधिकतम 2 ही आईफोन्स को जोड़ पाए. जब हमने iPhone 16 या iPhone 17e की एक यूनिट को बैग में जोड़ना चाहा तो ऊपर एपल का नोटिफिकेशन आ गया कि एक ग्राहक ज्यादा से ज्यादा दो आईफोन्स ही खरीद सकते हैं. iPhone 17, iPhone 16 जैसे पुराने मॉडल्स को भी दो से ज्यादा नहीं खरीद सकते. (ETV Bharat) यह भी पढ़ें: iPhone की वारंटी स्टेट्स कैसे चेक करें? यहां जानें सबसे आसान तरीका!