ETV Bharat / technology

Apple Pay: भारत में लॉन्च की तैयारी, Google Pay और Paytm को मिलेगी टक्कर

एप्पल भारत में अपनी पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो ICICI, HDFC जैसे मुख्य बैंक से बातचीत कर रहा है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: Apple Inc. अब भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा Apple Pay शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी भारत के कई बड़े प्राइवेट बैंकों से बातचीत कर रही है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. और Axis Bank Ltd के साथ बातचीत कर रही है. कंपनी की कोशिश है कि 2026 के मध्य तक भारत में Apple Pay को लॉन्च किया जाए. हालांकि, अभी तक एप्पल ने भारत में अपनी पेमेंट सर्विस की लॉन्च टाइमलाइन तय नहीं की है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने से ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही भारत में लोगों को एप्पल पेमेंट सर्विस के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलने वाली है. एप्पल इस प्लान के लिए ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क कंपनियों Mastercard Inc. और Visa Inc. से भी बात कर रही है. एप्पल ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है. उधर, एप्पल जिन बैंकों से बातचीत कर रहा है, उन बैंकों की ओर से भी अभ तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. भारत में Apple Pay आने पर यह भारत की सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को भी सपोर्ट करेगा. यूपीआई का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India) करती है. Google Pay, PhonePe को मिलेगी टक्कर