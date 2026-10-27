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Apple ने लॉन्च किया M6 चिप वाला iMac, सात कलर, Wi-Fi 7 और तेज AI परफॉर्मेंस के साथ

सात रंगों वाले इस ऑल-इन-वन में बेहतर ग्राफिक्स पावर और प्राइवेसी के साथ लोकल AI रनिंग की सुविधा आसानी से मिलती है. ( Apple )

हैदराबाद: एपल ने आज अपना नया iMac लॉन्च कर दिया है. इसकी सबसे खास बात इसमें लगी हुई चिप है. एपल ने इसमें अभी तक की सबसे तेज M6 चिप लगाई है. यह पतला ऑल-इन-वन डिज़ाइन वाला कंप्यूटर है, जो परिवार, कंटेंट क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस वाले लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. इसमें रोज के कामों से लेकर फोटो-वीडियो एडिटिंग तक सबकुछ पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी तेज होता है.

M6 चिप की ताकत और तेज परफॉर्मेंस

एपल ने अपनी प्रेस रिलीज़ के जरिए जानकारी दी है कि M6 में 12-core CPU तक का ऑप्शन दिया गया है. इसमें दो कोर ज्यादा दिए हैं. एपल का कहना है कि इसका सिंगल-थ्रेडेड परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे तेज है. GPU भी 12-कोर तक है और हर कोर में Neural Accelerators लगे हैं, जो इसे काफी स्पेशल बनाता है. इस कंप्यूटर में ग्राफिक्स पिछले M4 वाले मॉडल की तुलना में 2 गुना तक तेज हो सकता है. यह डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन एआई के साथ आता है, जो कामों को डबल स्पीड से कंप्लीट करता है. इसकी मेमोरी बैंडविड्थ 170GB/s तक पहुंच गई है. इस कंप्यूटर की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं: इंटेल वाले पुराने आईमैक से अपग्रेड करने वाले यूज़र्स के लिए परफॉर्मेंस 18 गुना तक तेज हो सकती है.

M1 वाले मॉडल से तुलना करें तो Microsoft Excel जैसे ऐप्स में 2.5 गुना तेज काम होता है.

Affinity में फोटो एडिटिंग 3.3 गुना तेज है

LM Studio में AI प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग 12 गुना तेज हो गई है

गेमिंग में रे-ट्रेसिंग के साथ 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है AI फीचर्स और रोजमर्रा की सुविधाएं यह नया आईमैक macOS 27 सॉफ्टवेयर पर चलता है, जो Siri AI और Apple Intelligence के साथ आते है. सिरी अब ज्यादा समझदार और पर्सनल हो गया है. इससे मैसेज, ईमेल, फोटोज में चीजें ढूंढना आसान है. स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं. Safari में टैब अपने आप टॉपिक के हिसाब से मैनेज हो जाता है. इसमें शॉर्टकट्स में ऑटोमेशन सिर्फ बताकर बना सकते हैं. इसके अलावा Photos ऐप में स्मार्ट एडिटिंग टूल्स दिए गए हैं. कंपनी ने बताया कि इसमें प्राइवेसी बनी रहती है क्योंकि ज्यादातर एआई काम डिवाइस पर ही होता है.