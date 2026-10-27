Apple ने लॉन्च किया M6 चिप वाला iMac, सात कलर, Wi-Fi 7 और तेज AI परफॉर्मेंस के साथ
नया iMac M6 चिप की मदद से परिवारों, स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेस वालों को तेज काम, मजबूत AI और सुंदर डिस्प्ले एक-साथ उपलब्ध कराता है.
Published : October 27, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: एपल ने आज अपना नया iMac लॉन्च कर दिया है. इसकी सबसे खास बात इसमें लगी हुई चिप है. एपल ने इसमें अभी तक की सबसे तेज M6 चिप लगाई है. यह पतला ऑल-इन-वन डिज़ाइन वाला कंप्यूटर है, जो परिवार, कंटेंट क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस वाले लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. इसमें रोज के कामों से लेकर फोटो-वीडियो एडिटिंग तक सबकुछ पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी तेज होता है.
M6 चिप की ताकत और तेज परफॉर्मेंस
एपल ने अपनी प्रेस रिलीज़ के जरिए जानकारी दी है कि M6 में 12-core CPU तक का ऑप्शन दिया गया है. इसमें दो कोर ज्यादा दिए हैं. एपल का कहना है कि इसका सिंगल-थ्रेडेड परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे तेज है. GPU भी 12-कोर तक है और हर कोर में Neural Accelerators लगे हैं, जो इसे काफी स्पेशल बनाता है. इस कंप्यूटर में ग्राफिक्स पिछले M4 वाले मॉडल की तुलना में 2 गुना तक तेज हो सकता है. यह डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन एआई के साथ आता है, जो कामों को डबल स्पीड से कंप्लीट करता है. इसकी मेमोरी बैंडविड्थ 170GB/s तक पहुंच गई है. इस कंप्यूटर की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:
- इंटेल वाले पुराने आईमैक से अपग्रेड करने वाले यूज़र्स के लिए परफॉर्मेंस 18 गुना तक तेज हो सकती है.
- M1 वाले मॉडल से तुलना करें तो Microsoft Excel जैसे ऐप्स में 2.5 गुना तेज काम होता है.
- Affinity में फोटो एडिटिंग 3.3 गुना तेज है
- LM Studio में AI प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग 12 गुना तेज हो गई है
- गेमिंग में रे-ट्रेसिंग के साथ 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है
AI फीचर्स और रोजमर्रा की सुविधाएं
यह नया आईमैक macOS 27 सॉफ्टवेयर पर चलता है, जो Siri AI और Apple Intelligence के साथ आते है. सिरी अब ज्यादा समझदार और पर्सनल हो गया है. इससे मैसेज, ईमेल, फोटोज में चीजें ढूंढना आसान है. स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं.
Safari में टैब अपने आप टॉपिक के हिसाब से मैनेज हो जाता है. इसमें शॉर्टकट्स में ऑटोमेशन सिर्फ बताकर बना सकते हैं. इसके अलावा Photos ऐप में स्मार्ट एडिटिंग टूल्स दिए गए हैं. कंपनी ने बताया कि इसमें प्राइवेसी बनी रहती है क्योंकि ज्यादातर एआई काम डिवाइस पर ही होता है.
इस नए एपल कंप्यूटर में 24 इंच का 4.5K Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. आईमैक में 12MP Center Stage कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल के दौरान यूज़र को फ्रेम में रखता है. इसमें Desk View नाम का भी एक फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से डेस्क की ऊपर से भी पिक्चर्स को शेयर किया जा सकता है. इसके स्पीकर्स में काफी पावरफुल बास और Spatial Audio सपोर्ट दिया गया है. इसमें तीन माइक वाला ऐरे है, जो साउंड को काफी क्लियर प्रॉड्यूस करता है.
कनेक्टिविटी, रंग और अन्य खासियतें
M6 iMac कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 के साथ आता है. इसमें 2.5 Gigabit Ethernet ऑप्शन भी है, जो पुराने से 2.5 गुना तेज है. इसमें स्टोरेज को दो गुना तेज कर दिया गया है. इस आईमैक में चार Thunderbolt 4 पोर्ट हैं. इससे दो 6K एक्सटर्नल डिस्प्ले जोड़ सकते हैं.
इसे कंपनी ने सात रंगों में लॉन्च किया है, जिनमें ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, पर्पल, ऑरेंज और सिल्वर कलर्स शामिल हैं. इसके साथ कलर-मैच कीबोर्ड, माउस या ट्रैकपैड मिलते हैं. इसमें Touch ID वाला कीबोर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है.
कीमत और बिक्री
- इस नए 24 इंच वाले आईमैक की कीमत 1,74,900 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 10-कोर CPU, 10-कोर GPU, 16GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. इसे 14,158 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई और इंस्टैंट कैशबैक के साथ खरीदा जा सकता है.
- इसका 12-कोर CPU और 12-कोर GPU वाला मॉडल खरीदने के लिए आपको 1,99,900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसे 32GB RAM और 2TB स्टोरेज तक अपग्रेड किया जा सकता है. इसे 16,242 रुपये की नो कॉस्ट ईएमआई और इंस्टैंट कैशबैक के साथ खरीदा जा सकता है.
- इसे लोग भारत में 28 अक्टूबर यानी कल रात 10:40 PM IST बजे से प्री-ऑर्डर कर पाएंगे. इसकी बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी.