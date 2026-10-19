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Apple बना रहा प्रीमियम HomeView, 360 डिग्री रोबोटिक आर्म से होगा लैस

मौजूदा HomeView सात इंच स्क्रीन वाला है जबकि नया मॉडल लगभग नौ इंच डिस्प्ले के साथ ज्यादा सुविधा देगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने हाल ही में अपना नया स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च किया है, जिसका नाम HomeView है. इस डिवाइस में 7 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले लगा हुआ है, जो Siri AI और फेसियल रिकॉग्निशन की सुविधा के साथ आता है. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, एपल अपने इस नए लॉन्च होमव्यू का एक और अपग्रेडेड वर्ज़न भी बना रही है.

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने अपने पावर ऑन न्यूज़लेटर में लिखा है कि एपल एक अपग्रेडेड होमव्यू पर काम कर रहा है, जिसका कोडनेम J595 रखा गया है. इस नए मॉडल में करीब 9 इंच की स्क्रीन होगी, जबकि मौजूदा होमव्यू में 7 इंच की स्क्रीन दी गई है. यह नया डिवाइस पुराने डिवाइस जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसकी स्क्रीन बड़ी होगी. इसमें एक मोटर वाला आर्म भी लगा होगा, जिससे स्क्रून घूम सकेगी.