Apple बना रहा प्रीमियम HomeView, 360 डिग्री रोबोटिक आर्म से होगा लैस
Apple का नया प्रीमियम HomeView रोबोटिक आर्म से स्क्रीन घुमाकर यूजर की तरफ खुद मुड़ जाएगा और बातचीत आसान बनाएगा.
Published : October 19, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद: एपल ने हाल ही में अपना नया स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च किया है, जिसका नाम HomeView है. इस डिवाइस में 7 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले लगा हुआ है, जो Siri AI और फेसियल रिकॉग्निशन की सुविधा के साथ आता है. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, एपल अपने इस नए लॉन्च होमव्यू का एक और अपग्रेडेड वर्ज़न भी बना रही है.
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने अपने पावर ऑन न्यूज़लेटर में लिखा है कि एपल एक अपग्रेडेड होमव्यू पर काम कर रहा है, जिसका कोडनेम J595 रखा गया है. इस नए मॉडल में करीब 9 इंच की स्क्रीन होगी, जबकि मौजूदा होमव्यू में 7 इंच की स्क्रीन दी गई है. यह नया डिवाइस पुराने डिवाइस जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसकी स्क्रीन बड़ी होगी. इसमें एक मोटर वाला आर्म भी लगा होगा, जिससे स्क्रून घूम सकेगी.
रोबोटिक आर्म की खासियत
एपल ने हाल ही में जो होमव्यू लॉन्च किया है, उसकी स्क्रीन घूम नहीं पाती. लोग खुद उसके सामने आएं या डिवाइस को घुमाएं तो ही काम चलता है. नया मॉडल इस समस्या को दूर करेगा. इसका रोबोटिक आर्म स्क्रीन को 360 डिग्री तक घुमा सकेगा. यह डिवाइस आवाज से ही पहचान लेगा कि कौन बोल रहा है और स्क्रीन अपने आप उसी को तरफ मुड़ जाएगी. गुरमन का कहना है कि एपल होमव्यू के इस नए अपग्रेडेड वर्ज़न को 2027 या 2028 में लॉन्च कर सकता है.
नाम और कीमत की बात
एपल ने अभी इस प्रीमियम मॉडल का नाम नहीं बताया. गुरमन का अनुमान है कि इसका नाम इसे HomeView Max या HomeView Ultra या HomeView 360 हो सकता है. यह मौजूदा होमव्यू मॉडल से ऊपर की कैटेगरी का होगा. भारत में एपल के नए लॉन्च हुए HomeView की कीमत 39,900 रुपये है. अमेरिका में इसकी कीमत 299 डॉलर है. यह सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे कलर्स में उपलब्ध होगा. इस डिवाइस में अधिकतम छह लोगों को फेसियल रिकग्निशन काम करता है. इसके अंदर A18 चिप लगी है और Siri AI का सपोर्ट भी दिया गया है. इसके डिस्प्ले में दो खास स्पीकर भी लगे हैं.
यह नया डिवाइस घर के स्मार्ट सिस्टम को और भी आसान बना देता. इसमें लोग कहीं से भी बात करें तो स्क्रीन खुद उनकी तरफ मुड़ जाएगी. इस डिवाइस की मदद से लोगों के लिए घर में कई काम सुविधाजनक हो जाएंगे. एपल इस प्रीमियम वर्ज़न को लेकर काफी मेहनत कर रहा है. यह डिवाइस आने वाले सालों में दुनिया समेत भारतीय मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सकता है.