Apple HomeView हुआ लॉन्च, 7 इंच डिस्प्ले और Siri AI के साथ आया स्मार्ट होम डिवाइस
एपल ने 7 इंच डिस्प्ले वाला होमव्यू पेश किया है, जो म्यूज़िक, फेसटाइम कॉल और स्मार्ट होम कंट्रोल एक साथ संभालता है.
Published : October 13, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:09 PM IST
हैदराबाद: एपल ने 13 अक्टूबर यानी आज एक नया इवेंट आयोजित किया है, जिसका नाम Welcome Home इवेंट है. इस इवेंट में एपल ने अपना नया डिवाइस एपल होमव्यू (Apple HomeView) पेश किया है. कंपनी का कहना है कि इसे घर के हरेक सदस्य को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है.
इसमें 7 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले (Liquid Retina display) लगा है. यह एक ऐसा डिवाइस है, जिससे गाने सुने जा सकते हैं, फेसटाइम कॉल हो सकती है, घर के कैमरे देखे जा सकते हैं और आवाज से स्मार्ट होम चलाया जा सकता है.
डिजाइन और रंग
होमव्यू को एपल ने एल्यूमिनियम से बनाया है. इसके ऊपर स्क्रीन है और नीचे गुंबद जैसा स्पीकर बेस है, जिसके बीच स्टेनलेस स्टीक का कब्जा लगा है. इससे स्क्रीन को आसानी से झुकाया जा सकता है. इसे लोग सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे रंगों में खरीद पाएंगे और हर रंग के साथ उसी रंग का केबल भी मिलेगा.
इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप 500 निट्स से 0.3 निट्स के बीच में बदलती है यानी धूप में भी साफ दिखाई देता है और रात के घोर अंधेरे में भी रोशनी आंखों में चुबती नहीं है. दीवार पर लगाने वाला अलग मॉडल स्पेस ग्रे और सिल्वर कलर का है. इसके लिए श्नाइडर होम (Schneider Home) के तीन माउंट मिलेंगे.
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
सिरी एआई और हर सदस्य का अलग अनुभव
होमव्यू चेहरा देखकर अधिकतम छह को पहचान सकता है. हर सदस्य को अपना होम स्क्रीन मिलता है, जिसमें उसके ऐप और विजेट होते हैं. निजी मैसेज और कैलेंडर तभी दिखते हैं, जब वही व्यक्ति सामने हो और उसका आईफोन या आईपैड पास में हो. शेयर फोटो एल्बम और गाने घर के सभी लोगों और मेहमानों को सुनाई देते हैं. इसे सेट करने के लिए एक सपोर्टिव आईफोन या आईपैड होना जरूरी है.
इसमें सिरी एआई (Siri AI) फीचर मिलता है, जो सिरी का नया रूप है. यह आसान बातचीत कर सकता है, दुनियाभर की जानकारी बता सकता है और गानों को खोजने में मदद भी कर सकता है. एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) वाला आईफोन या आईपैड कनेक्टेड है, तो यह आपके मैसेज और कैलेंडर से जानकारी निकालकर जवाब भी देता है. फिलहाल, यह बीटा में है और अंग्रेजी भाषा में भी सपोर्ट करेगा.
म्यूजिक, कॉल और स्मार्ट होम
इस डिवाइस में साउंड के लिए एपल ने दो ड्राइवर, एक वूफर और दो पैसिव रेडिएट दिए हैं, जो स्पेशियल ऑडियो (Spatial Audio) देते हैं. एपल म्यूज़िक में लिरिक्स और एनिमेटेड एल्बम आर्ट दिखाई देते हैं. यह एपल पॉडकास्ट और एपल टीवी पर भी चलते हैं. कई होमव्यू और होमपॉड लगाकर पूरे घर में म्यूज़िक बजाया जा सकता है. फेसटाइम के दौरान कैमरे में चलने वाले लोग भी फ्रेम में बने रहते हैं. इंटरकॉम से पूरे घर में मैसेज भी भेजा जा सकता है. इसके अलावा किचन में एपल का यह डिवाइस किसी भी रेसिपी को स्टेप-वाइज बोलकर बताता रहता है और टाइमर भी चलाता है, ताकि लोगों को खाना बनाने में काफी मदद मिल सके.
स्मार्ट होम में कैमरे देखे जा सकते हैं, लाइट और थर्मोस्टैट बदले जा सकते हैं और दरवाजे बंद किए जा सकते हैं. होम कैमरा फेस पर एक साथ नौ वीडियो फीड दिख सकती है. iCloud+ के साथ यह लोगों, पालतू जानवरों और पैकेज को पहचानता है. धुएं का अलार्म बजे तो फोन पर अलर्ट भी भेजता है. प्राइवेसी के लिए कैमरे और माइक का डेटा सिक्योर एक्सक्लेव्स में अलग से प्रोसेस होता है और कंपनी का कहना है कि इसे खुद एपल भी नहीं देख सकता.
कीमत और उपलब्धता
दोनों मॉडल की अमेरिकी कीमत 299 डॉलर है. भारत समेत समेत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए गए हैं. सिंगापुर में प्री-ऑर्डर 15 अक्टूबर से होंगे और बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी. हालांकि, अभी तक इस डिवाइस की भारतीय कीमत नहीं बताई गई है.