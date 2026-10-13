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Apple HomeView हुआ लॉन्च, 7 इंच डिस्प्ले और Siri AI के साथ आया स्मार्ट होम डिवाइस

एपल ने 7 इंच डिस्प्ले वाला होमव्यू पेश किया है, जो संगीत, फेसटाइम कॉल और स्मार्ट होम कंट्रोल एक साथ संभालता है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने 13 अक्टूबर यानी आज एक नया इवेंट आयोजित किया है, जिसका नाम Welcome Home इवेंट है. इस इवेंट में एपल ने अपना नया डिवाइस एपल होमव्यू (Apple HomeView) पेश किया है. कंपनी का कहना है कि इसे घर के हरेक सदस्य को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है.

इसमें 7 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले (Liquid Retina display) लगा है. यह एक ऐसा डिवाइस है, जिससे गाने सुने जा सकते हैं, फेसटाइम कॉल हो सकती है, घर के कैमरे देखे जा सकते हैं और आवाज से स्मार्ट होम चलाया जा सकता है.

डिजाइन और रंग होमव्यू को एपल ने एल्यूमिनियम से बनाया है. इसके ऊपर स्क्रीन है और नीचे गुंबद जैसा स्पीकर बेस है, जिसके बीच स्टेनलेस स्टीक का कब्जा लगा है. इससे स्क्रीन को आसानी से झुकाया जा सकता है. इसे लोग सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे रंगों में खरीद पाएंगे और हर रंग के साथ उसी रंग का केबल भी मिलेगा. इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप 500 निट्स से 0.3 निट्स के बीच में बदलती है यानी धूप में भी साफ दिखाई देता है और रात के घोर अंधेरे में भी रोशनी आंखों में चुबती नहीं है. दीवार पर लगाने वाला अलग मॉडल स्पेस ग्रे और सिल्वर कलर का है. इसके लिए श्नाइडर होम (Schneider Home) के तीन माउंट मिलेंगे. सिरी एआई और हर सदस्य का अलग अनुभव होमव्यू चेहरा देखकर अधिकतम छह को पहचान सकता है. हर सदस्य को अपना होम स्क्रीन मिलता है, जिसमें उसके ऐप और विजेट होते हैं. निजी मैसेज और कैलेंडर तभी दिखते हैं, जब वही व्यक्ति सामने हो और उसका आईफोन या आईपैड पास में हो. शेयर फोटो एल्बम और गाने घर के सभी लोगों और मेहमानों को सुनाई देते हैं. इसे सेट करने के लिए एक सपोर्टिव आईफोन या आईपैड होना जरूरी है.