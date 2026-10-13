Apple ने लॉन्च किया HomePod mini 2, पांच कलर ऑप्शन्स के साथ मिलेगा Siri AI सपोर्ट
Siri AI आने पर आपके घर का HomePod mini 2 वेब से ताज़ा जानकारी देगा, संगीत खोजना आसान बनाएगा और बातचीत करेगा.
Published : October 13, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: Apple ने अपना एक नया स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किया है, जिसका नाम HomePod Mini 2 है. एपल ने आज यानी 13 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेलकम होम नाम के एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें कंपनी ने कई खास डिवाइस को लॉन्च किया औ उनमें से एक HomePod Mini 2 है, जिसकी भारतीय कीमत का भी खुलासा हो चुका है और इसे भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है.
इस नए एपल स्पीकर की सबसे खास बात है कि यह नए Siri AI सपोर्ट के साथ आता है, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने वाला है. इसे कंपनी ने पांच कलर्स में लॉन्च किया है और कंपनी का कहना है कि इसका साउंड एक्सपीरियंस भी पहले से बेहतर किया गया है. हालांकि, कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज़ में बताया है कि Siri AI सपोर्ट स्पीकर के साथ पहले दिन नहीं आएगा. यह बाद में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जोड़ा जाओएगा और वो अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगा.
Siri AI से क्या-क्या बदलेगा?
Siri AI एपल फाउंडेशन मॉडल्स की सबसे नई जनरेशन पर बने बिल्कुल नए स्ट्रक्चर पर चलता है. एपल का कहना है कि अब यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा समझदार और इंसानों की तरह बातचीत कर वाला बन गया है. अगर आपके पास एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) वाला iPhone या iPad है तो HomePad Mini आपके पर्सनल कॉन्टैक्स्ट को भी समझ सकेगा.
यह एक घर में अधिकतम छह सदस्यों की आवाज़ पहचान सकता है. यह सुरक्षित तरीके से घर के छह सदस्यों के डिवाइसेज़ से जुड़कर मैसेज और टाइमर जैसे ऐप्स में काम कर सकता है और हर सदस्य से हिसाब से उनका पसंदीदा म्यूज़िक बजा सकता है. Siri AI और iPhone और iPad के ऐप्स में पर्सनल तरीके से काम भी निपटा सकता है. जैसे -
- टेक्स्ट में दोस्त का बताया गाना ढूंढना
- कैलेंडर इवेंट या जगह से जुड़ा रिमाइंडर लगाना
- ईमेल में आई रेसिपी खोजना
- ग्रॉसरी लिस्ट में सामान जोड़ना
इसके पास दुनिया भर की जानकारी भी है. यह लगभग हर विषय पर वेब से लेटेस्ट इंफोर्मेशन खोजकर जवाब दे सकता है. आप इससे बार-बार बात करके सवाल पूछ सकते हैं. अगर आपके पास एपल इंटेलिजेंस वाला आईफोन या आईपैड नहीं है, तो भी आप इसका फायदा उठा सकता है. उन्हें सिरी एआई चालू करने के बाद दुनिया भर की जानकारी मिलेगी. वो भी बातचीत कर सकते हैं और म्यूज़िक भी ढूंढवा सकते हैं.
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