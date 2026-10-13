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Apple ने लॉन्च किया HomePod mini 2, पांच कलर ऑप्शन्स के साथ मिलेगा Siri AI सपोर्ट

इसे पांच रंगों में लॉन्च किया गया है और भारत में भी इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. ( Apple )

हैदराबाद: Apple ने अपना एक नया स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किया है, जिसका नाम HomePod Mini 2 है. एपल ने आज यानी 13 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेलकम होम नाम के एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें कंपनी ने कई खास डिवाइस को लॉन्च किया औ उनमें से एक HomePod Mini 2 है, जिसकी भारतीय कीमत का भी खुलासा हो चुका है और इसे भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है.

इस नए एपल स्पीकर की सबसे खास बात है कि यह नए Siri AI सपोर्ट के साथ आता है, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस काफी बेहतर होने वाला है. इसे कंपनी ने पांच कलर्स में लॉन्च किया है और कंपनी का कहना है कि इसका साउंड एक्सपीरियंस भी पहले से बेहतर किया गया है. हालांकि, कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज़ में बताया है कि Siri AI सपोर्ट स्पीकर के साथ पहले दिन नहीं आएगा. यह बाद में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जोड़ा जाओएगा और वो अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगा.

Siri AI से क्या-क्या बदलेगा? Siri AI एपल फाउंडेशन मॉडल्स की सबसे नई जनरेशन पर बने बिल्कुल नए स्ट्रक्चर पर चलता है. एपल का कहना है कि अब यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा समझदार और इंसानों की तरह बातचीत कर वाला बन गया है. अगर आपके पास एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) वाला iPhone या iPad है तो HomePad Mini आपके पर्सनल कॉन्टैक्स्ट को भी समझ सकेगा.