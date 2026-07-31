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Apple की नई रणनीति, Siri AI का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए खर्च करने होंगे पैसे!

टिम कुक के बाद नए CEO जॉन टर्नस Siri AI की कीमत और सब्सक्रिप्शन रणनीति पर बड़ा फैसला ले सकते हैं. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल ने पहली बार संकेत दिए हैं कि भविष्य में Siri AI का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. कंपनी के सीईओ टिम कुक ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों के दौरान कहा कि फिलहाल Siri AI को लेकर कंपनी अपनी शुरुआती स्टेज में हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि एआई का ज्यादा उपयोग होने पर उससे जुड़ी लागत को किस तरह से मैनेज किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया कि एपल ऐसे यूज़र्स के लिए iCloud+ के जरिए एक अपग्रेड विकल्प तैयार करने की योजना बना रहा है. अब तक एपल सिरी एआई को iPhone, iPad और Mac का सामान्य फीचर बताता रहा है, लेकिन कंपनी के इस नए इशारे से क्लियर हो गया है कि भविष्य में एडवांस एआई फीचर्स के लिए एपल यूज़र्स को अलग से सब्सक्रिप्शन मॉडल भी खरीदना पड़ सकता है. iCloud+ के जरिए ज्यादा Siri AI एक्सेस टिम कुक के अनुसार, जिन यूज़र्स को सिरी एआई का ज्यादा उपयोग करना होगा, वो iCloud+ के जरिए एक्सट्रा एक्सेस खरीद सकेंगे. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि फ्री में उपयोग की सीमा कितनी होगी और पेमेंट करने वाले यूज़र्स को कितना पेमेंट करने पर कितना अतिरिक्त एक्सेस मिलेगा.