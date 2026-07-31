Apple की नई रणनीति, Siri AI का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए खर्च करने होंगे पैसे!
Apple भविष्य में ज्यादा Siri AI इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए iCloud+ आधारित प्रीमियम एक्सेस शुरू कर सकता है, संकेत मिले हैं.
Published : July 31, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: एपल ने पहली बार संकेत दिए हैं कि भविष्य में Siri AI का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. कंपनी के सीईओ टिम कुक ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों के दौरान कहा कि फिलहाल Siri AI को लेकर कंपनी अपनी शुरुआती स्टेज में हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि एआई का ज्यादा उपयोग होने पर उससे जुड़ी लागत को किस तरह से मैनेज किया जाएगा.
हालांकि, उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया कि एपल ऐसे यूज़र्स के लिए iCloud+ के जरिए एक अपग्रेड विकल्प तैयार करने की योजना बना रहा है. अब तक एपल सिरी एआई को iPhone, iPad और Mac का सामान्य फीचर बताता रहा है, लेकिन कंपनी के इस नए इशारे से क्लियर हो गया है कि भविष्य में एडवांस एआई फीचर्स के लिए एपल यूज़र्स को अलग से सब्सक्रिप्शन मॉडल भी खरीदना पड़ सकता है.
iCloud+ के जरिए ज्यादा Siri AI एक्सेस
टिम कुक के अनुसार, जिन यूज़र्स को सिरी एआई का ज्यादा उपयोग करना होगा, वो iCloud+ के जरिए एक्सट्रा एक्सेस खरीद सकेंगे. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि फ्री में उपयोग की सीमा कितनी होगी और पेमेंट करने वाले यूज़र्स को कितना पेमेंट करने पर कितना अतिरिक्त एक्सेस मिलेगा.
एपल पहले ही बता चुका है कि Photos ऐप के Clean Up और Extend जैसे AI फीचर्स तथा इमेज प्लेग्राउंड जैसी सुविधाओं पर डेली लिमिट यूज़ेस लागू की जाएगी. iCloud+ सब्सक्राइबर्स को इन फीचर्स का इस्तेमाल मुफ्त यूज़र्स की तुलना में ज्यादा लीमिट तक करने का मौका मिलेगा. फिलहाल, Siri AI पर ऐसी सीमाएं डेवलपर और पब्लिक बीटा वर्जन में भी लागू नहीं की गई हैं.
CEO पद छोड़ेंगे टिम कुक
गौरतलब है कि इस बार एपल की यह कमाई रिपोर्ट टिम कुक के लिए सीईओ के तौर पर आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल भी रही. 1 सितंबर से जॉन टर्नस एपल कंपनी के नई सीईओ होंगे. कंपनी ने इस तिमाही में 111.2 बिलियन डॉलर आय और 2.01 डॉलर प्रति शेयर की कमाई दर्ज की, जो बाजार के अनुमान से बेहतर रही. एप्पल की सर्विसेज़ कैटेगिरी ने 30.98 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रेवन्यू हासिल किया.
कंपनी के अनुसार, iCloud और App Store समेत विभिन्न सेवाओं में अब 1.5 बिलियन से अधिक पेड सब्सक्रिप्शन एक्टिव हैं. वहीं मैक की बिक्री में भी लगभग 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका श्रेय नए MacBook Neo और MacBook Pro की मजबूत मांग को दिया गया. अब Siri AI की कीमत कैसी होगी और फ्री समेत प्रीमियम उपयोग के बीच क्या अंतर रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला नए CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में लिया जा सकता है. ऐसे में आने वाले महीनों में एपल की AI रणनीति टेक इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम विषयों में से एक बन सकती है.