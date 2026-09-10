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मेमोरी की बढ़ती कीमतों के चलते Apple ने भारत में iPhone की कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ाईं

iPhone 18 Pro ( फोटो - Apple )

नई दिल्ली: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने भारत में अपने iPhone लाइनअप की कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने लेटेस्ट जेनरेशन के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और iPhone Duo के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री की है, जिसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है. US-हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी ने iPhone 17 की कीमत 99,900 रुपये कर दी है, जो पहले 82,900 रुपये थी, 256GB वेरिएंट के लिए, 17,000 रुपये या 20.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये से 22,000 रुपये या 21.4 प्रतिशत बढ़कर 1,24,900 रुपये हो गई है. iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जो iPhone 17 Pro से 22 प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है, जो 20 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके अलावा, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 1TB iPhone Air के लिए हुई है, जिसकी कीमत 40.6 प्रतिशत बढ़कर 1,59,900 रुपये से 2,24,900 रुपये हो गई है. iPhone Air के 256GB और 512GB वेरिएंट भी 25 प्रतिशत महंगे हो गए हैं. इसके अलावा, iPhone 17e अब 23.1 प्रतिशत बढ़कर 79,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि 128GB iPhone 16 28.6 प्रतिशत बढ़कर 89,900 रुपये हो गया है. भारत में Apple के Pro मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कई बड़े मार्केट्स के मुकाबले काफी ज़्यादा है.