मेमोरी की बढ़ती कीमतों के चलते Apple ने भारत में iPhone की कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ाईं
Apple ने भारत में iPhone लाइनअप की कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं. साथ ही कंपनी ने iPhone Duo फोल्डेबल फोन भी उतारा है.
Published : September 10, 2026 at 12:46 PM IST
नई दिल्ली: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Apple ने भारत में अपने iPhone लाइनअप की कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने लेटेस्ट जेनरेशन के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और iPhone Duo के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री की है, जिसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है.
US-हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी ने iPhone 17 की कीमत 99,900 रुपये कर दी है, जो पहले 82,900 रुपये थी, 256GB वेरिएंट के लिए, 17,000 रुपये या 20.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये से 22,000 रुपये या 21.4 प्रतिशत बढ़कर 1,24,900 रुपये हो गई है.
iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जो iPhone 17 Pro से 22 प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है, जो 20 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके अलावा, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 1TB iPhone Air के लिए हुई है, जिसकी कीमत 40.6 प्रतिशत बढ़कर 1,59,900 रुपये से 2,24,900 रुपये हो गई है.
iPhone Air के 256GB और 512GB वेरिएंट भी 25 प्रतिशत महंगे हो गए हैं. इसके अलावा, iPhone 17e अब 23.1 प्रतिशत बढ़कर 79,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि 128GB iPhone 16 28.6 प्रतिशत बढ़कर 89,900 रुपये हो गया है. भारत में Apple के Pro मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कई बड़े मार्केट्स के मुकाबले काफी ज़्यादा है.
|मॉडल
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|कीमत में अंतर
|iPhone 17
|82,900 रुपये
|99,900 रुपये
|17,000 रुपये
|iPhone 17e
|64,900 रुपये
|79,900 रुपये
|15,000 रुपये
|iPhone 16
|69,900 रुपये
|89,900 रुपये
|20,000 रुपये
|iPhone Air
|1,19,900 रुपये
|1,49,900 रुपये
|30,000 रुपये
US में iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमतें एक के बाद एक 9 प्रतिशत और 8 प्रतिशत बढ़ी हैं. काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के मुताबिक, भारत में iPhone की कीमत 20-30 प्रतिशत बढ़ी है, जो ग्लोबल एवरेज 8-10 प्रतिशत से कहीं ज़्यादा है.
उन्होंने इस बढ़ोतरी की वजह मेमोरी की लागत, कमज़ोर रुपया और ज़्यादा घरेलू प्रोडक्शन लागत को बताया, और कहा कि iPhone Duo पर 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि इसे लोकल तौर पर असेंबल नहीं किया गया है.
साइबरमीडिया रिसर्च में इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप के हेड प्रभु राम ने कहा कि 2,99,900 रुपये का iPhone Duo, Pro सीरीज़ से ऊपर एक उबर-प्रीमियम टियर बनाता है और यह जल्द ही वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय मुख्य रूप से एक हेलो प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा.
राम ने कहा कि फाइनेंसिंग से Pro Max यूज़र्स को कन्वर्ट करने में मदद मिल सकती है, जबकि जल्द ही Duo शिपमेंट मामूली और सप्लाई-कंस्ट्रेन्ड रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि फोल्डेबल्स अभी स्मार्टफोन शिपमेंट का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन Apple की एंट्री से इस कैटेगरी में ग्रोथ तेज हो सकती है.