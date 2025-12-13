ETV Bharat / technology

Apple ने लिक्विड ग्लास कस्टमाइज़ेशन के साथ iPhone के लिए जारी किया iOS 26.2 अपडेट

iPhone के iOS 26.2 अपडेट में क्या कुछ है नया नए अपडेट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो iOS 26.2 अपडेट Apple Music ऐप में दो बदलाव के साथ आता है. इसमें सबसे पहले, यूज़र्स को अब होम टैब के टॉप पिक्स सेक्शन में फेवरेट सॉन्ग्स प्लेलिस्ट दिखेगी. Apple ने इसके बारे में बताया है कि यूज़र्स गानों के लिए ऑफलाइन लिरिक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी उन्हें देख सकते हैं.

iOS 26.2 को कैसे करें इंस्टॉल Apple से मिली जानकारी के अनुसार, सभी iPhone मॉडल जो बीटा प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं और जिन्हें iOS 26.2 बीटा अपडेट मिला है, वे स्टेबल वर्जन पाने के लिए एलिजिबल हैं. iOS 26.2 को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

कंपनी ने iOS 26.2 के साथ iPhone में कई नए फ़ीचर्स जोड़े हैं, जिसमें लिक्विड ग्लास यूज़र इंटरफ़ेस (UI) के लिए ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन, Apple Music में ऑफ़लाइन लिरिक्स और अन्य कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने iPhone के लिए iOS 26.2 अपडेट जारी किया है. यह लेटेस्ट iPhone ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा बड़ा अपडेट है, जिसे पहली बार सितंबर 2025 में रोल आउट किया गया था. क्यूपर्टिनो-स्थित टेक कंपनी पिछले कुछ हफ़्तों से डेवलपर और पब्लिक बीटा में इस अपडेट की टेस्टिंग कर रही थी, जिसके बाद अब आखिरकार इसे जारी किया गया है.

इसके अलावा, कंपनी ने क्लॉक के लिए लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ेशन के और भी ऑप्शन जोड़े हैं, जिनका इस्तेमाल लिक्विड ग्लास थीम की ओपेसिटी बदलने के लिए किया जा सकता है. Apple का कहना है कि उसके एन्हांस्ड सेफ्टी अलर्ट यूज़र्स को बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी इमरजेंसी जैसी आने वाली खतरों के बारे में जानकारी देंगे.

इस फीचर से प्रभावित इलाकों का मैप और अतिरिक्त सेफ्टी गाइडेंस के लिंक जैसी जानकारी भी दिखाएगा. हालांकि, यह फीचर सिर्फ़ अमेरिका में ही उपलब्ध होने वाला है. अन्य फीचर्स की बात करें तो इस अब रिमाइंडर्स के लिए अलार्म जोड़ा गया है, जो Apple के अनुसार, यूज़र्स को ज़रूरी कामों को याद रखने में मदद कर सकते हैं.

अलार्म में स्नूज़ फंक्शनैलिटी और लाइव एक्टिविटी के लिए सपोर्ट भी मिलता है. AirDrop में, अनजान लोगों को फ़ाइलें भेजने पर वेरिफिकेशन की एक एक्स्ट्रा लेयर होगी, जिसमें सेंडर के डिवाइस पर कोड डालने होंगे. अपडेट के बाद, इसके पॉडकास्ट ऐप में, Apple ने एपिसोड में आसानी से नेविगेट करने के लिए ऑटोमैटिकली जेनरेटेड चैप्टर भी जोड़ा है.

इसके अलावा, बताए गए पॉडकास्ट के लिंक भी हैं, जिससे यूज़र्स जिस एपिसोड को सुन रहे हैं, उसमें बताए गए दूसरे पॉडकास्ट को सीधे प्लेयर और ट्रांसक्रिप्ट से देख और फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा, iPhone पर गेम्स ऐप में गेम्स को कैटेगरी, साइज़ और दूसरे पैरामीटर के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए फ़िल्टर दिए गए हैं.

रियल-टाइम अपडेट के लिए इन-गेम चैलेंज स्कोर बैनर हैं और Backbone और Razer जैसे कनेक्टेड कंट्रोलर के लिए बेहतर सपोर्ट है. iOS 26.2 अपडेट में अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में अलर्ट के लिए फ़्लैश में स्क्रीन फ़्लैशिंग का ऑप्शन, टुडे फ़ीड के टॉप पर Apple न्यूज़ सेक्शन का एक नया लिंक, और होम ऐप में मल्टीपैक एक्सेसरी पेयरिंग के दौरान उसी सेटअप कोड का इस्तेमाल करने की क्षमता शामिल है.