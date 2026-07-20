Apple ने Apple Music की कीमतें बढ़ाईं, जानें क्या हैं भारत में नए प्राइस
Apple Music की कीमत में संशोधन कर महंगा कर दिया गया है. इसके इंडिविजुअल प्लान की कीमत अब 139 रुपये हुई है.
Published : July 20, 2026 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: Apple का म्यूजिक स्ट्रिमिंग प्लेटफॉर्म Apple Music की कीमत में संशोधन किया गया है और इसे अब महंगा कर दिया गया है. Macs और iPads के लिए AppleCare+ की कीमतें बिना किसी जानकारी के बढ़ाने के कुछ ही दिनों बाद, Apple ने भारत, US, UK, यूरोप और कुछ अन्य बाज़ारों में Apple Music और चुनिंदा Apple One बंडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. बता दें कि नई कीमतें लागू हो चुकी हैं.
कंपनी ने बहुत ही छोटा और जाना-पहचाना कारण बताया, जोकि म्यूज़िक लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत है. दुनिया भर में लगभग चार साल में Apple Music की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है. पिछली बार अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई थी.
भारत में यह दूसरी बार है, जब कीमतें बढ़ी हैं. इससे पहले 2024 के आखिर में कीमत 99 रुपये से बढ़कर 119 रुपये हुई थी. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जिसे एनालिस्ट 'स्ट्रीमफ्लेशन' कह रहे हैं, यानी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, जिसका असर लगभग हर बड़ी सर्विस पर पड़ रहा है.
2022 के बाद Apple Music की कीमतों में पहली बार बढ़ोतरी
भारत में कीमत की बात करें तो, Apple Music के इंडिविजुअल प्लान की कीमत अब 139 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, जबकि छह लोगों तक के लिए फ़ैमिली प्लान की कीमत 229 रुपये कर दी गई है. स्टूडेंट प्लान की कीमत 69 रुपये प्रति महीना है और Apple One बंडल अब 195 रुपये से शुरू होते हैं.
US में, इंडिविजुअल प्लान की कीमत एक डॉलर बढ़कर 11.99 डॉलर हो गई है, फ़ैमिली प्लान 16.99 डॉलर से बढ़कर 19.99 डॉलर हो गया है, और स्टूडेंट टियर 5.99 डॉलर से बढ़कर 6.99 डॉलर हो गया है. US में Apple One फ़ैमिली और प्रीमियर प्लान की कीमतें भी बढ़ी हैं, हालांकि इंडिविजुअल टियर की कीमत 19.95 डॉलर पर ही बनी हुई है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतें बढ़ने के बाद भी, Apple अपने सबसे बड़े राइवल Spotify से सस्ता है. Spotify ने इस साल की शुरुआत में अपने US प्रीमियम प्लान की कीमत बढ़ाकर 12.99 डॉलर कर दी थी, इसलिए Apple Music अब भी सस्ता ऑप्शन बना हुआ है. YouTube Music ने अप्रैल में अपने इंडिविजुअल प्लान की कीमत बढ़ाई थी और अब यह Apple के बराबर हो गया है.
भारत में, YouTube Music मुख्य प्लेटफॉर्म्स में सबसे सस्ता बना हुआ है. Apple ने यह नहीं बताया है कि क्या एक्स्ट्रा पैसे असल में आर्टिस्ट्स तक पहुंचते हैं या नहीं. यह एक ऐसा सवाल है जो कुछ सब्सक्राइबर्स ने तुरंत उठाया.