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Apple ने Apple Music की कीमतें बढ़ाईं, जानें क्या हैं भारत में नए प्राइस

हैदराबाद: Apple का म्यूजिक स्ट्रिमिंग प्लेटफॉर्म Apple Music की कीमत में संशोधन किया गया है और इसे अब महंगा कर दिया गया है. Macs और iPads के लिए AppleCare+ की कीमतें बिना किसी जानकारी के बढ़ाने के कुछ ही दिनों बाद, Apple ने भारत, US, UK, यूरोप और कुछ अन्य बाज़ारों में Apple Music और चुनिंदा Apple One बंडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. बता दें कि नई कीमतें लागू हो चुकी हैं.

कंपनी ने बहुत ही छोटा और जाना-पहचाना कारण बताया, जोकि म्यूज़िक लाइसेंसिंग की बढ़ती लागत है. दुनिया भर में लगभग चार साल में Apple Music की कीमतों में यह पहली बढ़ोतरी है. पिछली बार अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई थी.

भारत में यह दूसरी बार है, जब कीमतें बढ़ी हैं. इससे पहले 2024 के आखिर में कीमत 99 रुपये से बढ़कर 119 रुपये हुई थी. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जिसे एनालिस्ट 'स्ट्रीमफ्लेशन' कह रहे हैं, यानी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, जिसका असर लगभग हर बड़ी सर्विस पर पड़ रहा है.

2022 के बाद Apple Music की कीमतों में पहली बार बढ़ोतरी

भारत में कीमत की बात करें तो, Apple Music के इंडिविजुअल प्लान की कीमत अब 139 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, जबकि छह लोगों तक के लिए फ़ैमिली प्लान की कीमत 229 रुपये कर दी गई है. स्टूडेंट प्लान की कीमत 69 रुपये प्रति महीना है और Apple One बंडल अब 195 रुपये से शुरू होते हैं.