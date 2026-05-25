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एप्पल का नया Gen AI वेबसाइट लीक, क्या बदलने वाली है Apple Intelligence की ब्रांडिंग?

Apple ने WWDC 2026 से पहले genai.apple.com सबडोमेन रजिस्टर किया है, जो कंपनी की बड़ी AI योजनाओं की ओर साफ इशारा करता है.

Following a partnership with Google, Apple has gained access to the Gemini model, which will power the new Siri.
Google के साथ साझेदारी के बाद Apple को Gemini मॉडल मिला है, जो नई Siri को पावर देगा. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एप्पल हर साल अपने वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी WWDC में बड़े ऐलान करता है. इस बार भी कुछ खास होने के संकेत मिल रहे हैं. इवेंट से पहले ही एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जो टेक दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल, एप्पल के एक नए सबडोमेन genai.apple.com इंटरनेट पर खोजा गया है, जो फिलहाल लाइव नहीं है, लेकिन रजिस्टर जरूर हो चुकी है.

इस सबडोमेन को मैकरूमर्स के कंट्रीब्यूटर Aaron Perris ने ढूंढा. जब इस लिंक को खोला जाता है तो "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" का एरर दिखाई देता है. यह एरर किसी भी रैंडम सबडोमेन पर मिलने वाले "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" एरर से अलग है. एप्पलइनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों एरर मैसेज में यही फर्क है कि सबडोमेन रजिस्टर है, बस अभी सर्वर साइड से उसे लाइव नहीं किया गया है.

एप्पल इंटेलिजेंस का क्या होगा?

ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब एप्पल इंटेलिजेंस का अलग पेज पहले से ही मौजूद है तो फिर इस जेनएआई सबडोमेन की क्या जरूरत है. दरअसल, एक सबडोमेन किसी सामान्य वेब पेज से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है. इसके तहत कई अलग-अलग पेज बनाए जा सकते हैं, सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग हो सकती है और इंटरेक्टिव फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं. इसका मतलब है कि यह एप्पल के सभी एआई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ का एक केंद्रीय हब बन सकता है.

WWDC 2026 अब सिर्फ दो हफ्ते दूर है और इस टाइमिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इवेंट के कीनोट सेशन में इस वेबसाइट को आधिकारिक तौर पर सामने लाया जा सकता है. एक और बात जो इसे और भी अहम बनाती है वो यह है कि एप्पल ने हाल ही में गूगल के साथ साझेदारी की है. इस डील के तहत एप्पल को जेमिनी का फाउंडेशनल मॉडल मिला है, जो नई Siri को पावर दे सकता है. यह Siri करीब दो साल की देरी के बाद नए अवतार में आने वाली है.

यह भी देखना होगा कि एप्पल अपने एआई फीचर्स के लिए "Apple Intelligence" ब्रांडिंग जारी रखेगा या उसे "Gen AI" के नए नाम से बदल देगा. आपको बता दें कि इस आर्टिकल में दी गई सभी जानकारी लीक्स और अनुमानों पर आधारित है. एप्पल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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