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Apple के पहले Foldable iPhone Ultra का डिज़ाइन लीक, केस रेंडर्स में दिखी झलक

iPhone Ultra में A20 Pro चिप, 48MP कैमरा और पावर बटन में Touch ID फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे दमदार फीचर्स मिल सकते हैं. ( Image Credit: Mark Gurman via Apple Track )

हैदराबाद: एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन का इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा है. इस दौरान फोल्डेबल आईफोन के बारे में तरह-तरह की अफवाहें और लीक्स सामने आती रही हैं. हालांकि, अब लगता है कि 2026 में आखिरकार इस फोन के लॉन्च का इंतजार खत्म हो सकता है. हाल ही में एक केस मैन्युफैक्चरर के रेंडर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें इस फोल्डेबल डिवाइस का डिज़ाइन काफी हद तक साफ नजर आ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि यह iPhone 18 Pro लाइनअप के साथ सितंबर में लॉन्च होगा और इसे iPhone Ultra के नाम से बाजार में उतारा जा सकता है. Apple ने अभी तक इस डिवाइस को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन लीक्स की बाढ़ से साफ है कि कुछ बड़ा तैयार हो रहा है. एप्पल ने अभी तक इस डिवाइस को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन लीक्स की बाढ़ से साफ है कि कुछ बड़ी तैयारी हो रही है. डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन्स की पहली झलक