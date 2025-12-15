Apple Fitness+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और फ्री ट्रायल की डिटेल्स
Apple Fitness+ के भारत में लॉन्च के साथ अब यूजर्स ट्रेनर गाइडेड वर्कआउट, मेडिटेशन और फिटनेस ट्रैकिंग का फायदा एक ही ऐप में उठा सकेंगे.
Published : December 15, 2025 at 4:50 PM IST
हैदराबाद: Apple ने सोमवार को भारत में अपनी हेल्थ और वेलनेस सब्सक्रिप्शन सर्विस Apple Fitness+ लॉन्च कर दी है. एप्पल का कहना है कि यह सर्विस लोगों को फिट रहने के लिए आसान, स्मार्ट और गाइडेड तरीका देती है. Apple Fitness ऐप के जरिए यूजर्स ट्रेनर के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं और फिटनेस गोल पूरे करने पर रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हैं. भारत में लॉन्च के बाद Apple Fitness+ अब दुनिया के 49 देशों में उपलब्ध हो चुकी है.
Apple Fitness+ की भारत में कीमत
Apple Fitness+ एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है. भारत में इसकी कीमत 149 रुपये प्रति महीना रखी गई है. अगर यूजर्स सालभर का प्लान लेना चाहते हैं, उनके लिए 999 रुपये का एनुअल प्लान भी मौजूद है. एक साल का प्लान एकसाथ खरीदने पर यूज़र्स को मंथली सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ जाएगा.
यह सर्विस Apple One प्लान का हिस्सा नहीं है, यानी इसे अलग से सब्सक्राइब करना होगा. हालांकि एप्पल के अनुसार, एक Fitness+ सब्सक्रिप्शन को फैमिली शेयरिंग के जरिए पांच अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया जा सकता है.
Apple नए यूजर्स को एक महीने का फ्री ट्रायल भी दे रहा है, ताकि लोग सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सर्विस को अच्छे से आज़मा सकें. इसके अलावा Apple का कहना है कि जो ग्राहक नया Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 या Powerbeats Pro 2 खरीदते हैं, उन्हें तीन महीने का फ्री Apple Fitness+ मिलेगा, हालांकि, इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र का नया खरीदा हुआ डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो.
Apple Fitness+ में क्या क्या मिलेगा
Apple के मुताबिक Fitness+ में कुल 12 तरह की एक्टिविटीज सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन, किकबॉक्सिंग, साइकलिंग और माइंडफुल कूलडाउन जैसी एक्सरसाइज़ शामिल हैं. वर्कआउट सेशन्स की लंबाई पांच मिनट से लेकर 45 मिनट तक की होती है, ताकि हर तरह के यूजर्स अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सरसाइज़ कर सकें.
Apple Fitness+ iPhone पर भी काम करता है, लेकिन Apple Watch और AirPods Pro 3 के साथ इसे इस्तेमाल करने पर हार्ट रेट, बर्न हुई कैलोरी और एक्टिविटी रिंग्स जैसी रियल टाइम जानकारी भी दिखती है.
पर्सनल प्लान और म्यूजिक का सपोर्ट
Fitness+ ऐप में यूजर्स अपना पर्सनल एक्सरसाइज़ प्लान बना सकते हैं. आप चाहें तो रेडीमेड प्लान चुनें या फिर खुद अपनी पसंद की एक्टिविटी, वर्कआउट टाइम, हफ्ते के दिन और ट्रेनर के आधार पर कस्टम प्लान तैयार कर सकते हैं.
Apple Fitness+ का Apple Music के साथ भी इंटीग्रेशन किया गया है. इससे वर्कआउट के दौरान Hip Hop, R&B, Latin Grooves और दूसरे एनर्जेटिक म्यूजिक ट्रैक्स सुने जा सकते हैं, जिससे मोटिवेशन बना रहे.
मेडिटेशन और Time to Walk फीचर
मेडिटेशन के लिए Apple Fitness+ में 12 अलग अलग थीम्स दी गई हैं, जैसे Calm, Sleep और Sound. एप्पल के अनुसार, ये आसान टेक्नीक्स यूजर्स को रिलैक्स करने और दिनभर माइंडफुल रहने में मदद करती हैं.
इसके अलावा Apple का Time to Walk फीचर भी iPhone और Apple Watch पर मिलता है. Apple का कहना है कि इसे लोगों को ज्यादा वॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें मशहूर हस्तियों की आवाज़ में स्टोरीज, फोटोज़ और म्यूजिक शामिल हैं. इनमें कलाकार Daddy Yankee, Camila Cabello और Shawn Mendes, अभिनेता Simu Liu और Jane Fonda, और Formula 1 ड्राइवर Yuki Tsunoda जैसे नाम शामिल हैं, यह जानकारी एप्पल की तरफ से शेयर की गई है.