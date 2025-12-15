ETV Bharat / technology

Apple Fitness+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और फ्री ट्रायल की डिटेल्स

Apple Fitness+ भारत में 149 रुपये प्रति माह की कीमत पर लॉन्च हुआ है और इसमें वर्कआउट, मेडिटेशन और Apple Watch इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: Apple ने सोमवार को भारत में अपनी हेल्थ और वेलनेस सब्सक्रिप्शन सर्विस Apple Fitness+ लॉन्च कर दी है. एप्पल का कहना है कि यह सर्विस लोगों को फिट रहने के लिए आसान, स्मार्ट और गाइडेड तरीका देती है. Apple Fitness ऐप के जरिए यूजर्स ट्रेनर के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं और फिटनेस गोल पूरे करने पर रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हैं. भारत में लॉन्च के बाद Apple Fitness+ अब दुनिया के 49 देशों में उपलब्ध हो चुकी है.

Apple Fitness+ की भारत में कीमत

Apple Fitness+ एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है. भारत में इसकी कीमत 149 रुपये प्रति महीना रखी गई है. अगर यूजर्स सालभर का प्लान लेना चाहते हैं, उनके लिए 999 रुपये का एनुअल प्लान भी मौजूद है. एक साल का प्लान एकसाथ खरीदने पर यूज़र्स को मंथली सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ जाएगा.

यह सर्विस Apple One प्लान का हिस्सा नहीं है, यानी इसे अलग से सब्सक्राइब करना होगा. हालांकि एप्पल के अनुसार, एक Fitness+ सब्सक्रिप्शन को फैमिली शेयरिंग के जरिए पांच अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया जा सकता है.

Apple नए यूजर्स को एक महीने का फ्री ट्रायल भी दे रहा है, ताकि लोग सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सर्विस को अच्छे से आज़मा सकें. इसके अलावा Apple का कहना है कि जो ग्राहक नया Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 या Powerbeats Pro 2 खरीदते हैं, उन्हें तीन महीने का फ्री Apple Fitness+ मिलेगा, हालांकि, इस ऑफर को पाने के लिए यूज़र का नया खरीदा हुआ डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता हो.

Apple Fitness+ में क्या क्या मिलेगा

Apple के मुताबिक Fitness+ में कुल 12 तरह की एक्टिविटीज सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन, किकबॉक्सिंग, साइकलिंग और माइंडफुल कूलडाउन जैसी एक्सरसाइज़ शामिल हैं. वर्कआउट सेशन्स की लंबाई पांच मिनट से लेकर 45 मिनट तक की होती है, ताकि हर तरह के यूजर्स अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सरसाइज़ कर सकें.