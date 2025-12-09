ETV Bharat / technology

Apple Fitness Plus: 15 दिसंबर से भारत में लॉन्च, मिलेगी 12 तरह की वर्कआउट सर्विस

Apple Fitness Plus अब 15 दिसंबर से भारत में उपलब्ध होगा, जिससे यूज़र्स अपने iPhone और Apple Watch पर प्रो लेवल फिटनेस ट्रेनिंग ले सकेंगे.

Apple Fitness Plus will launch in India from December 15, giving users access to 12 workout types, custom plans, and real-time metrics from Apple Watch.
Apple Fitness Plus इंडिया में 15 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें यूज़र्स को 12 वर्कआउट टाइप्स, कस्टम प्लान और Apple Watch के रियल टाइम मेट्रिक्स मिलेंगे. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 11:26 AM IST

हैदराबाद: Apple Fitness Plus अब भारत में लॉन्च होने वाला है. एप्पल ने अपने फिटनेस प्लस को भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया है. एप्पल का यह पॉपुलर फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म 15 दिसंबर से भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपेंशन बता रही है और भारत भी उसकी इस लिस्ट में शामिल है.

Apple Fitness Plus को बहुत सारे लोग सिर्फ एक वर्कआउट ऐप समझते हैं, लेकिन असल में ये एक पूरा डिजिटल फिटनेस इकोसिस्टम है जो आपके Apple Watch, iPhone, iPad और Apple TV के साथ मिलकर पर्सनलाइज्ड तरीके से आपकी फिटनेस जर्नी को ट्रैक और गाइड करता है. अब तो AirPods Pro 3 से सीधे आपकी हेल्थ मेट्रिक्स स्क्रीन पर दिख जाती हैं, मतलब एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो गया है.

Fitness Plus के साथ मिलेगा

Apple ने बताया कि इस सर्विस में 12 तरह के वर्कआउट फॉर्मेट्स मिलेंगे, जो नए से लेकर एक्सपीरियंस्ड यूज़र तक, सबकी जरूरतें कवर करते हैं.Fitness Plus में मिलने वाले वर्कआउट टाइप्स कुछ इस प्रकार हैं:

  • Strength
  • Yoga
  • HIIT
  • Pilates
  • Dance
  • Cycling
  • Kickboxing
  • Meditation
  • Treadmill/Running
  • Rowing
  • Core
  • Mindful Cooldown

वर्कआउट की टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है. आप 5 मिनट से शुरू करके 45 मिनट तक के सेशन चुन सकते हैं.

In Apple Fitness+, Custom Plans make it easier than ever to follow a personalised schedule.
Apple Fitness+ में, कस्टम प्लान्स से पर्सनलाइज़्ड शेड्यूल को फ़ॉलो करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है. (फोटो क्रेडिट: Apple)

Apple Watch या AirPods Pro 3 के साथ फायदा

अगर आपके पास Apple Watch है तो आप रियल टाइम में हार्ट रेट, कैलोरी बर्न, Activity Rings और Burn Bar जैसे डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं. इससे आपके वर्कआउट की मोनेटाइजेशन और ट्रैकिंग दोनों बेहतर हो जाती है. AirPods Pro 3 यूज़र्स को भी डायरेक्ट ऑनस्क्रीन मेट्रिक्स सपोर्ट मिलेगा.

Custom Plans फीचर

ये फीचर उन लोगों के लिए है, जो रोजाना क्या वर्कआउट करें ये सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं. Custom Plans आपके पसंदीदा वर्कआउट, ड्यूरेशन, ट्रेनर और म्यूजिक को ध्यान में रखकर आपके लिए एक पर्सनल वीकली प्लान सेट कर देता है. इसके अलावा एप्पल फिटनेस प्लस के साथ कुछ और खास फीचर्स का भी फायदा उठा सकते हैं:

  • Stay Consistent: आपकी रूटीन के हिसाब का रेडीमेड प्लान
  • Push Further: ज्यादा मेहनत या लंबी ट्रेनिंग चाहने वालों के लिए
  • Get Started: शुरुआत करने वालों के लिए आसान वर्कआउट सेट

म्यूजिक का तड़का

Fitness Plus में म्यूजिक का इंटिग्रेशन काफी डीप है. Apple Music की लाइब्रेरी के गाने मिलते हैं. अब एक नया K-Pop म्यूजिक कैटेगरी भी ऐड किया जा रहा है. Artist Spotlight प्लेलिस्ट में Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Selena Gomez जैसे स्टार्स के म्यूजिक पर पूरे वर्कआउट बनाए गए हैं. ये एक ऑडियो वॉक एक्सपीरियंस है, जिसमें आप सेलेब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरीज़ सुनते सुनते वॉक कर सकते हैं. लेटेस्ट एपिसोड में Formula 1 ड्राइवर Yuki Tsunoda शामिल हैं.

Collections, a curated series of workouts and meditations from the Fitness+ library, are organised to help users reach their goals or find workouts that fit their interests.
कलेक्शन, Fitness+ लाइब्रेरी से वर्कआउट और मेडिटेशन की एक चुनी हुई सीरीज़ है, जिसे यूज़र्स को उनके गोल तक पहुंचने या उनकी पसंद के हिसाब से वर्कआउट ढूंढने में मदद करने के लिए ऑर्गनाइज़ किया गया है। (फोटो क्रेडिट: Apple)

कलेक्शन्स: Apple अलग अलग गोल्स के हिसाब से कलेक्शन देता है. जैसे Run Your First 5K, No Shoes Workouts, Pilates for More Than Your Core आदि.

Meditation: 12 तरह की मेडिटेशन थीम्स जैसे Calm, Sleep, Sound वगैरह मिलती हैं ताकि यूज़र अपने दिन में थोड़ा माइंडफुल टाइम निकाल सकें.

सब्सक्रिप्शन प्राइस इंडिया:

प्लानकीमत
मासिक149 रुपये
वार्षिक999 रुपये
फैमिली शेयरिंग6 लोगों तक

नए Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3 या Powerbeats Pro 2 लेने पर 3 महीने का फ्री Fitness Plus सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

किन डिवाइसेज़ पर चलेगा

  • iPhone 8 या उससे बाद वाला मॉडल
  • Apple Watch Series 3 या बाद वाला
  • iPad
  • Apple TV

भारत में कब से उपलब्ध

15 दिसंबर से इंडिया में लाइव हो जाएगा. उसके बाद से भारतीय यूज़र्स एप्पल फिटनेस प्लस के इन सभी फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं.

