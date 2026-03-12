Apple भारत में बना रहा दुनिया के 25% iPhone, चीन पर निर्भरता कम कर रही कंपनी
Apple ने भारत में iPhone मैन्यूफैक्चरिंग तेजी से बढ़ाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% भारत में बन रहा है.
Published : March 12, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: भारत अब दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से उभरता जा रहा है. खासकर, एप्पल ने पिछले कुछ सालों में भारत में अपने प्रोडक्शन रेट को काफी तेजी से बढ़ाया है. अब कंपनी अपने ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का करीब 25% हिस्सा भारत में ही बना रही है. इस बार आई रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लगभग 53% तक बढ़ा दिया है.
इस जानकारी का खुलासा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एप्पल ने भारत में करीब 5.5 करोड़ आईफोन्स असेंबल किए हैं, जबकि 2024 में यह संख्या लगभग 3.6 करोड़ थी. इसका मतलब है कि सिर्फ एक साल में ही भारत में आईफोन प्रोडक्शन की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है. अगर एप्पल के टोटल वैश्विक प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी हर साल लगभग 22 से 23 करोड़ आईफोन बनाती है. ऐसे में भारत का हिस्सा अब काफी ज्यादा है और यह लगातार काफी तेजी से बढ़ता भी जा रहा है.
PLI स्कीम का फायदा
दरअसल, एप्पल धीरे-धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है. इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड विवाद भी है. अमेरिका ने चीनी निर्यात पर कई टैरिफ लगाए हैं. ऐसे में एप्पल और उसके सप्लायर्स अमेरिका के बाजार के लिए प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा चीन से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं. इस बदलाव में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है.
भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है. इसी वजह से कई ग्लोबल कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं. हालांकि, अभी भी एप्पल के ज्यादातर आईफोन्स चीन में ही बनाए जाते हैं.
विदेशी कंपनियां सरकार से मांग रही सपोर्ट
इसके अलावा भारत में प्रोडक्शन की लागत चीन और वियतनाम की तुलना में थोड़ी ज्यादा बताई जाती है. इसी कारण एप्पल और Samsung Electronics जैसी कंपनियां भारत सरकार से एक्स्ट्रा सपोर्ट की मांग कर रही हैं. बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन सेक्टर के लिए मौजूदा सब्सिडी 31 मार्च को खत्म होने वाली है, इसलिए नई प्रोत्साहन योजनाओं पर बातचीत चल रही है.
फिलहाल, भारत में एप्पल की सप्लाई चेन भी तेजी से मजबूत हो रही है. कंपनी के लिए यहां Foxconn, Tata Electronics और Pegatron जैसे पार्टनर आईफोन तैयार कर रहे हैं. ये कंपनियां नए मॉडल के साथ-साथ पुराने मॉडल भी बना रही हैं. भारत में अभी iPhone 17 series के सभी मॉडल असेंबल किए जा रहे हैं, जिनमें Pro और Pro Max भी शामिल हैं.
एप्पल अब भारत में आईफोन असेंबल करने के अलावा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा रहा है. इसमें लिथियम-आयन बैटरी सेल, फोन और वॉच के मेटल एनक्लोजर और AirPods जैसे एक्सेसरीज की मैन्यूफैक्चरिंग भी शामिल है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत एप्पल के लिए एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सकता है.