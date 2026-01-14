Apple Creator Studio हुआ लॉन्च, FCP, Logic Pro और Pixelmator Pro अब एक सब्सक्रिप्शन में

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple ने अपने Apple Creator Studio को लॉन्च कर दिया है. यह एक सब्सक्रिप्शन बंडल है जिसमें दुनिया भर के लोगों के लिए स्टूडियो-लेवल के क्रिएटिव टूल्स मुहैया कराए गए हैं. इस पैक में आपको प्रो-ग्रेड वीडियो एडिटिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, इमेज डिज़ाइन और प्रोडक्टिविटी ऐप्स, सब एक ही जगह पर मिलते हैं, और इन्हें इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है.

कंपनी ने जानकारी दी है कि उन्होंने इसे लगभग हर किसी के लिए बनाया है, जिनमें प्रोफेशनल, बिगिनर्स, छात्र, शिक्षक, उद्यमी, शौकिया सभी शामिल हैं. इसके साथ ही, हमेशा की तरह, Apple ने गोपनीयता और ऑन-डिवाइस स्मार्ट को सबसे आगे और केंद्र में रखा है.

Apple Creator Studio में क्या कुछ है शामिल
Apple द्वारा लॉन्च किए गए Apple Creator Studio में नीचे दिए गए उत्पाद शामिल हैं:

  • Final Cut Pro (Mac और iPad के लिए)
  • Logic Pro (Mac और iPad के लिए)
  • Pixelmator Pro (iPad पर पहली बार, Mac के लिए)
  • Motion, Compressor, और MainStage (Mac के लिए)
  • प्रीमियम टेम्प्लेट्स, कॉन्टेंट, और की-बोर्ड, पेज, नंबर्स और फ्रीफॉर्म के लिए स्मार्ट फीचर्स (iPhone, iPad, और Mac के लिए)

लेकिन अगर आप ओल्ड स्कूल हैं, और केवल Mac ऐप्स खरीदना चाहते हैं, तो आप अभी भी केवल इसका चुनाव कर सकते हैं, और सदस्यता लेने का कोई दबाव नहीं है.

कीमत और वैलिडिटी
Apple ने अपने Apple Creator Studio को अलग-अलग पैकेज के आधार पर पेश किया है.

Apple Creator Studio आगामी 28 जनवरी 2026 से 399 रुपये प्रति माह या 3999 रुपये प्रति वर्ष के सब्सक्रिप्शन पर पेश किया है. सभी नए ग्राहक ऐप्पल क्रिएटर स्टूडियो के एक महीने के नि:शुल्क ट्रायल का फायदा उठा सकते हैं, और नए Mac या क्वालीफाइंग iPad की खरीद के साथ, ग्राहक तीन महीने के लिए Apple Creator Studio का मुफ्त परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं.

कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के लिए एजुकेशन सेविंग 199 रुपये प्रति माह या 1999 रुपये प्रति वर्ष पर उपलब्ध है.

इसके अलावा Apple Creator Studio यूनिवर्सल परचेस के तौर पर ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है.

परिवार के अधिकतम छह सदस्य Apple Creator Studio में शामिल सभी ऐप्स और सामग्री को फैमिली शेयरिंग के साथ साझा कर सकते हैं.

वन-टाइम परचेज के लिए कंपनी ने Final Cut Pro को 29,900 रुपये, Logic Pro को 19,900 रुपये, Pixelmator Pro को 999 रुपये, Motion को 4,900 रुपये, Compressor को 4,999 रुपये और MainStage को 2,999 रुपये की कीमत पर पेश किया है और ये सभी वर्जन Mac ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, Keynote, Pages, Numbers, और Freeform के निःशुल्क वर्जन उपलब्ध रहेंगे और प्रत्येक नए iPhone, Mac और iPad के साथ शामिल किए जाएंगे.

