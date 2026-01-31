Apple 2026 में नहीं लॉन्च करेगा स्टैंडर्ड iPhone 18, जानें क्या है कंपनी की योजना
संभावना है कि Apple अपने iPhone लॉन्च विंडो को पतझड़ और वसंत में बांटेगा, और स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल का लॉन्च 2027 में शिफ्ट करेगा.
Published : January 31, 2026 at 3:08 PM IST
हैदराबाद: कुछ रिपोर्ट्स सामने आई आई हैं, जिनके मुताबिक, Apple 2026 में अपने सालाना iPhone रिलीज़ साइकिल में बड़े बदलाव करने की योजना बना रहा है. हमने कई बार सुना है कि स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल अगले साल (2027) वसंत में देरी से लॉन्च होगा और यह सेकंड-जेनरेशन iPhone Air और किफायती iPhone 18e के साथ लॉन्च होगा. इस बीच, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और पहले iPhone Fold सहित प्रीमियम मॉडल 2026 के पतझड़ में लॉन्च किए जाएंगे.
अब, निक्केई एशिया की एक नई रिपोर्ट ने इस जानकारी को एक बार फिर से दोहराया है, जिसमें चिप की कमी को नए रिलीज़ साइकिल का कारण बताया गया है और इसमें कहा गया है कि "अपने पहले फोल्डेबल iPhone के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान किसी भी संभावित प्रोडक्शन में आने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके."
रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 को साल 2027 के पहले छमाही में अगले iPhone Air के साथ लॉन्च किया जाना है, जो पुरानी रिपोर्टों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि स्टैंडर्ड iPhone की रिलीज़ में वसंत तक देरी हो रही है.
रिलीज़ स्ट्रैटेजी में इस बदलाव से Apple को न सिर्फ़ सप्लाई चेन रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह iPhone Fold पर अपने मार्केटिंग प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएगा. निक्केई एशिया के अनुसार, यह कदम 'मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के बीच रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करने और प्रीमियम मॉडल से रेवेन्यू और मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उठाया गया है."
Apple लंबे समय से सालाना iPhone रिलीज़ टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है, जिसमें वह हर साल सितंबर में नए iPhone मॉडल लॉन्च करता है. SE वर्जन, जिसमें अब 'e' मॉनिकर लगा है, एकमात्र iPhone मॉडल था, जिसे उसके फॉल रिलीज़ में शामिल नहीं किया गया था. मुख्य iPhone सीरीज़ में Pro वेरिएंट, स्टैंडर्ड मॉडल और स्टैंडर्ड iPhone का एक वेरिएशन (यानी मिनी या प्लस) शामिल है.
पहला मिनी मॉडल 2020 में iPhone 12 सीरीज़ के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया था, और इसका अगला वर्ज़न 2021 में iPhone 13 मिनी के रूप में आया. हालांकि, कम बिक्री के कारण Apple को 2022 में इस कॉम्पैक्ट डिवाइस की जगह एक बड़ी स्क्रीन वाले प्लस मॉडल को लाना पड़ा, जिसे iPhone 14 सीरीज़ के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया.
यह मॉडल तीन जेनरेशन तक चला, iPhone 16 सीरीज़ तक, उन लोगों के लिए जो Pro Max मॉडल पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना सिर्फ़ एक बड़ी स्क्रीन चाहते थे. सेल्स के मामले में भी, Plus मॉडल वह सफलता हासिल नहीं कर पाया, जिसकी Apple को उम्मीद थी, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया और 2025 में इसकी जगह एक नए सुपर-स्लिम एयर वर्जन ने ले ली, जो iPhone 17 सीरीज़ के साथ आया था.
साल 2025 के वसंत में, Apple ने iPhone 16e भी लॉन्च किया, जो iPhone 16 लाइनअप का एक किफायती वर्जन है, और iPhone SE डिवाइस का एक नया रूप है. जहां स्टैंडर्ड iPhone 17 को सही अपग्रेड देने के लिए खूब तारीफें मिलीं, वहीं 'e' और 'Air' दोनों वेरिएंट बड़े पैमाने पर खरीदारों को लुभाने में नाकाम रहे.
iPhone लॉन्च विंडो को स्प्रिंग और फॉल में बांटने से न सिर्फ शिप मेंट की समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि इन डिवाइस को Pro iPhone मॉडल की छाया से बाहर चमकने का समय भी मिल सकता है. हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या ये डिवाइस 2027 में स्टैंडर्ड iPhone 18 के सामने टिक पाएंगे या नहीं.