Apple 2026 में नहीं लॉन्च करेगा स्टैंडर्ड iPhone 18, जानें क्या है कंपनी की योजना

Apple iPhone 18 को 2027 में iPhone Air 2 और iPhone 18e के साथ लॉन्च किया जा सकता है ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: कुछ रिपोर्ट्स सामने आई आई हैं, जिनके मुताबिक, Apple 2026 में अपने सालाना iPhone रिलीज़ साइकिल में बड़े बदलाव करने की योजना बना रहा है. हमने कई बार सुना है कि स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडल अगले साल (2027) वसंत में देरी से लॉन्च होगा और यह सेकंड-जेनरेशन iPhone Air और किफायती iPhone 18e के साथ लॉन्च होगा. इस बीच, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और पहले iPhone Fold सहित प्रीमियम मॉडल 2026 के पतझड़ में लॉन्च किए जाएंगे.

अब, निक्केई एशिया की एक नई रिपोर्ट ने इस जानकारी को एक बार फिर से दोहराया है, जिसमें चिप की कमी को नए रिलीज़ साइकिल का कारण बताया गया है और इसमें कहा गया है कि "अपने पहले फोल्डेबल iPhone के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान किसी भी संभावित प्रोडक्शन में आने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके."

रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 को साल 2027 के पहले छमाही में अगले iPhone Air के साथ लॉन्च किया जाना है, जो पुरानी रिपोर्टों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि स्टैंडर्ड iPhone की रिलीज़ में वसंत तक देरी हो रही है.

रिलीज़ स्ट्रैटेजी में इस बदलाव से Apple को न सिर्फ़ सप्लाई चेन रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह iPhone Fold पर अपने मार्केटिंग प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएगा. निक्केई एशिया के अनुसार, यह कदम 'मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के बीच रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करने और प्रीमियम मॉडल से रेवेन्यू और मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उठाया गया है."

Apple लंबे समय से सालाना iPhone रिलीज़ टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है, जिसमें वह हर साल सितंबर में नए iPhone मॉडल लॉन्च करता है. SE वर्जन, जिसमें अब 'e' मॉनिकर लगा है, एकमात्र iPhone मॉडल था, जिसे उसके फॉल रिलीज़ में शामिल नहीं किया गया था. मुख्य iPhone सीरीज़ में Pro वेरिएंट, स्टैंडर्ड मॉडल और स्टैंडर्ड iPhone का एक वेरिएशन (यानी मिनी या प्लस) शामिल है.