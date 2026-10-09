13 अक्टूबर को होगा Apple Welcome Home इवेंट, कई होम डिवाइस लॉन्च होने की उम्मीद!
एपल ने 13 अक्टूबर को वेलकम होम इवेंट कन्फर्म किया है, जिसमें नए होम डिवाइस और स्मार्ट एक्सेसरीज आने की उम्मीद है.
Published : October 9, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: एपल ने अपने अगले लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. एपल के वर्ल्डवाइड मार्केटिंग के एसवीपी ग्रेग जोशवेक (Greg Joswiak) ने एक टीज़र वीडियो शेयर किया है. इसमें ‘Welcome Home’ लिखा है. इससे साफ है कि 13 अक्टूबर 2026 को नए होम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं. आइए हम आपको इस इवेंट के बारे में बताते हैं.
एपल ने अपने इस इवेंट यानी “Apple Experience” के लिए प्रेस को खास इनविटेशन भेजा है. ये इवेंट न्यूयॉर्क के ट्राइबेका में 13 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे ET यानी भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे IST को आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट में नए होम डिवाइस दिखाए जा सकते हैं.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
किन प्रोडक्ट्स के आने की उम्मीद
एपल इस इवेंट में Apple TV 4K, HomePod mini 2 और एक नया स्मार्ट होम को लॉन्च कर सकता है. इस हब का नाम HomePad हो सकता है. इसके साथ LG के साथ मिलकर बनाए गए कई स्मार्ट होम एक्सेसरीज को भी अनाउंस किया जा सकता है.
Apple TV 4K को पिछले साल ही पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नई Siri एक्सपीरियंस की वजह से इसे लॉन्च करने में देरी हो गई. अब Siri AI तैयार है तो ये डिवाइस बाहर आ सकता है. इससे अपडेटेड Siri Remote, Apple Intelligence फीचर्स, नया A-क्लास चिप और N1 वायरलेस चिप होने की बात कही जा रही है.
HomePod mini 2 में मौजूदा S5 चिप की जगह नया चिप लगेगा. इसमें भी N1 चिप, अपग्रेडेड अल्ट्रा-वाइडबैंड चिप, बेहतर आडियो क्वालिटी, नए कलर्स, नई Siri और Apple Intelligence सपोर्ट मिल सकता है.
HomePad और LG के साथ बने एक्सेसरीज
HomePod Tough या HomePad के लीक कई बार आ चुके हैं. इसमें स्क्रीन होने की बात कही जा रही है. पहले इसे मार्च में लॉन्च किया जाना था, लेकिन Siri AI अपग्रेड की वजह से रुक गया. इससे 7 इंच का स्क्वायर डिस्प्ले और नया homeOS सॉफ्टवेयर हो सकता है. Safari, Music, Notes, Photos, Reminders, Calendar जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल रहेंगे. iPhone के StandBy मोड की तरह विजेट सपोर्ट भी मिल सकता है.
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एपल और एलजी ने मिलकर स्मार्ट होम एक्सेसरीज बनाए हैं. इनमें डोरबेल, थर्मोस्टैट, स्मार्ट डेडबोल्ट लॉक, इंडोर सिक्योरिटी कैमरा, आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा और फ्लडलाइट कैमरा शामिल हो सकते हैं. ये प्रोडक्ट्स एलजी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च होंगे.