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13 अक्टूबर को होगा Apple Welcome Home इवेंट, कई होम डिवाइस लॉन्च होने की उम्मीद!

नई सिरी एआई तैयार होने के बाद डिले हुए ऐपल टीवी 4K और होमपॉड मिनी 2 अब बाजार में आ सकते हैं. ( Image Credits: X/ Greg Joswiak )

हैदराबाद: एपल ने अपने अगले लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. एपल के वर्ल्डवाइड मार्केटिंग के एसवीपी ग्रेग जोशवेक (Greg Joswiak) ने एक टीज़र वीडियो शेयर किया है. इसमें ‘Welcome Home’ लिखा है. इससे साफ है कि 13 अक्टूबर 2026 को नए होम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं. आइए हम आपको इस इवेंट के बारे में बताते हैं.

एपल ने अपने इस इवेंट यानी “Apple Experience” के लिए प्रेस को खास इनविटेशन भेजा है. ये इवेंट न्यूयॉर्क के ट्राइबेका में 13 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे ET यानी भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे IST को आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट में नए होम डिवाइस दिखाए जा सकते हैं.

किन प्रोडक्ट्स के आने की उम्मीद एपल इस इवेंट में Apple TV 4K, HomePod mini 2 और एक नया स्मार्ट होम को लॉन्च कर सकता है. इस हब का नाम HomePad हो सकता है. इसके साथ LG के साथ मिलकर बनाए गए कई स्मार्ट होम एक्सेसरीज को भी अनाउंस किया जा सकता है. Apple TV 4K को पिछले साल ही पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नई Siri एक्सपीरियंस की वजह से इसे लॉन्च करने में देरी हो गई. अब Siri AI तैयार है तो ये डिवाइस बाहर आ सकता है. इससे अपडेटेड Siri Remote, Apple Intelligence फीचर्स, नया A-क्लास चिप और N1 वायरलेस चिप होने की बात कही जा रही है.