Apple के सॉफ्टवेयर अपडेट से लीक हुए कैमरा वाले AirPods, क्या Siri को मिलेगी 'आंखें'
Apple के macOS Tahoe 26.7 अपडेट में छिपे एक वीडियो से कैमरा वाले AirPods लीक हुए, जो Siri को विजुअल इंटेलिजेंस फीचर से लैस करेंगे.
Published : August 19, 2026 at 3:49 PM IST
हैदराबाद: एपल ने खुद अपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए अपने आने वाले कैमरा वाले एयरपॉड्स (AirPods) को लीक कर दिया है. macOS Tahoe 26.7 के रिलीज कैंडिडेट में एक छिपा हुआ डेमो वीडियो सामने आया है, जिसमें इन नए एयरपॉड्स के फीचर्स को दिखाया गया है.
यह जानकारी सबसे पहले मैकरूमर्स ने दी, जिसके बाद कई अन्य पब्लिकेशन्स ने भी इसकी पुष्टि की है. लीक हुए इस वीडियो में एक इंसान एयरपॉड्स पहने हुए एक किताब को दिखाते हुए सिरी (Siri) से उसे याद करने के लिए कहता है. इसके जवाब में सिरी की आवाज में कहा जाता है, "विजुअल इंटेलिजेंस के साथ, आपकी दुनिया सेव करने लायक बन जाती है. कुछ पसंद आया? बस मुझसे इसे बाद के लिए सेव करने को कहें."
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन एयरपॉड्स में लगा कैमरा लो-रेजोल्यूशन इमेज को एपल के लंबे समय से लेट हो रहे एआई-पावर्ड सिरी असिस्टेंट तक पहुंचाएगा, जो फिर यूज़र को बताएगा कि वो क्या देख रहे हैं. इस पूरे फीचर का नाम 'विजुअल इंटेलिजेंस' होगा. हालांकि, लीक हुई वीडियो में एयरपॉड का कैमरा साफ नज़र नहीं आता और एयरपॉड्स दिखने में पहले से मौजूद AirPods Pro जैसा ही लगता है, लेकिन इनका स्टेम थोड़ा मोटा लग रहा है.
Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.— Aaron (@aaronp613) August 18, 2026
This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu
प्राइवेसी को लेकर चिंता
इन नए एयरपॉड्स का इंटरनल कोडनेम B790 बताया गया है, जो पहले से चर्चा में रहे एक और कैमरा एयरपॉड्स मॉडल B798 से अलग प्रोजेक्ट है. ऐसा दावा किया गया है कि B798 वाला मॉडल 2027 में लॉन्च हो सकता है. इस पूरी ख़बर को सबसे पहले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन मई महीने में सामने लाए थे. इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि यह आसपास की दुनिया को स्कैन करने में सक्षम है, इसलिए इसे लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी जताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कैमरा लो-रेजॉल्यूशन ही सही, लेकिन टेक्निकल रूप से एक सर्विलांस डिवाइस का काम करेगा. गुरमन का कहना है कि इसमें एक इंडिकेटर भी हो सकता है, जो बताएगा कि कैमरा कब एक्टिव है और कब नहीं.
चूंकि लीक हुआ यह डेमो वीडियो macOS 26.7 में मौजूद है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन कैमरा एयरपॉड्स को एपल के अपकमिंग iPhone 18 लॉन्च इवेंट में पेश किया जा सकता है, जो शायद अगले महीने यानी सितंबर 2026 में आयोजित किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एपल शुरू में इन एयरपॉड्स को 2026 की पहली छमाही यानी जून से पहले ही लॉन्च करना चाहता था, लेकिन Siri के सितंबर में आने की वजह से अब इसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स के साथ ही लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है.