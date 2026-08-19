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Apple के सॉफ्टवेयर अपडेट से लीक हुए कैमरा वाले AirPods, क्या Siri को मिलेगी 'आंखें'

कोडनेम B790 वाले इन AirPods को सितंबर में होने वाले आईफोन 18 इवेंट में पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. ( Image Credit: Apple / MacRumors )

हैदराबाद: एपल ने खुद अपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए अपने आने वाले कैमरा वाले एयरपॉड्स (AirPods) को लीक कर दिया है. macOS Tahoe 26.7 के रिलीज कैंडिडेट में एक छिपा हुआ डेमो वीडियो सामने आया है, जिसमें इन नए एयरपॉड्स के फीचर्स को दिखाया गया है. यह जानकारी सबसे पहले मैकरूमर्स ने दी, जिसके बाद कई अन्य पब्लिकेशन्स ने भी इसकी पुष्टि की है. लीक हुए इस वीडियो में एक इंसान एयरपॉड्स पहने हुए एक किताब को दिखाते हुए सिरी (Siri) से उसे याद करने के लिए कहता है. इसके जवाब में सिरी की आवाज में कहा जाता है, "विजुअल इंटेलिजेंस के साथ, आपकी दुनिया सेव करने लायक बन जाती है. कुछ पसंद आया? बस मुझसे इसे बाद के लिए सेव करने को कहें." रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन एयरपॉड्स में लगा कैमरा लो-रेजोल्यूशन इमेज को एपल के लंबे समय से लेट हो रहे एआई-पावर्ड सिरी असिस्टेंट तक पहुंचाएगा, जो फिर यूज़र को बताएगा कि वो क्या देख रहे हैं. इस पूरे फीचर का नाम 'विजुअल इंटेलिजेंस' होगा. हालांकि, लीक हुई वीडियो में एयरपॉड का कैमरा साफ नज़र नहीं आता और एयरपॉड्स दिखने में पहले से मौजूद AirPods Pro जैसा ही लगता है, लेकिन इनका स्टेम थोड़ा मोटा लग रहा है.