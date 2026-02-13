ETV Bharat / technology

Apple का भारत में विस्तार, बोरीवली में जल्द शुरू होगा नया स्टोर

एप्पल 26 फरवरी को बोरीवली में नया स्टोर खोलकर मुंबई में अपनी रिटेल ताकत और बढ़ाने जा रहा है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल भारत में अपनी रिटेल प्रज़ेंश को लगातार बढ़ा रहा है. कंपनी ने घोषणा की है कि मुंबई में उसका दूसरा ऑफलाइन स्टोर 26 फरवरी को खुलेगा. इस नए स्टोर का नाम Apple Borivali होगा और यह बोरीवली के स्काई सिटी मॉल में स्थित रहेगा, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास है. यह स्टोर दोपहर 1 बजे से ग्राहकों के लिए खुल जाएगा. मुंबई में इससे पहले कंपनी ने Apple BKC की शुरुआत की थी, जो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुला था. अब बोरीवली में नया स्टोर खुलने के साथ ही शहर में एप्पल के दो बड़े रिटेल आउटलेट हो जाएंगे. यह भारत में कंपनी का छठा फिजिकल स्टोर होगा. नए एप्पल स्टोर के फायदे