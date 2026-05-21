Apple ने 2025 में ऐप स्टोर पर 2.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के संभावित फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन रोके
Apple ने बताया कि वह 2025 में 2.2 बिलियन डॉलर के फ्रॉड वाले App Store ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक करेगा.
Published : May 21, 2026 at 1:09 PM IST
हैदराबाद: Apple का App Store iPhone, iPad और Mac के लिए डिज़ाइन किए गए ऐप्स के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है. इस प्लेटफ़ॉर्म पर 175 स्टोरफ़्रंट पर हर हफ़्ते 850 मिलियन से ज़्यादा विज़िटर आते हैं, जो इसे बुरे लोगों के लिए भी एक अच्छा टारगेट बनाता है, जो या तो मैलवेयर बांटने की कोशिश करते हैं या यूज़र्स से उनके पैसे ठगते हैं.
अकेले 2025 में, Apple का दावा है कि उसने App Store पर 2.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के संभावित फ्रॉड वाले ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक किया है, जिससे पिछले छह सालों में कुल रोकथाम का आंकड़ा 11.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है. इसके अलावा, अमेरिकी टेक कंपनी का दावा है कि उसने स्टोर पर खराब ऐप बांटने से बुरे लोगों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, और पिछले साल 2 मिलियन से ज़्यादा प्रॉब्लम वाले ऐप सबमिशन को रिजेक्ट कर दिया है.
Apple ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, गलत इरादे वाले लोग अपने तरीके बदल रहे हैं, और अक्सर कंज्यूमर्स और सही बिज़नेस को टारगेट करने के लिए धोखेबाज़ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं." Apple ने आगे कहा कि, "इन चुनौतियों से निपटने के लिए, Apple लगातार अपने मल्टीलेयर्ड डिफेंस को बेहतर बना रहा है, और गलत इरादे वाली एक्टिविटी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एक्सपर्ट ह्यूमन रिव्यू और एडवांस्ड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है."
Apple Store पर धोखाधड़ी के खिलाफ़ Apple की लड़ाई
अकाउंट फ्रॉड
Apple ने कहा कि उसकी ट्रस्ट और सेफ्टी टीम ने 2025 में कई तरह के फ्रॉड और गलत इस्तेमाल की कोशिशों को ब्लॉक किया, जिसमें बॉट से चलने वाले नकली अकाउंट, स्पैम, मैनिपुलेटेड रिव्यू और गलत इरादे वाले ऐप्स शामिल हैं. कंपनी ने 1.1 बिलियन फ्रॉड वाले कस्टमर अकाउंट बनाने की कोशिशों को रिजेक्ट कर दिया और फ्रॉड से जुड़े 40.4 मिलियन और अकाउंट बंद कर दिए. Apple ने फ्रॉड की चिंताओं के कारण 1,93,000 डेवलपर अकाउंट भी बंद कर दिए और 1,38,000 से ज़्यादा डेवलपर एनरोलमेंट रिजेक्ट कर दिए.
नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए, कंपनी ने पाइरेट स्टोरफ्रंट पर 28,000 गैर-कानूनी ऐप्स को ब्लॉक किया, जिसमें मैलवेयर, जुआ, पोर्नोग्राफी और पाइरेटेड ऐप्स शामिल हैं. साथ ही पिछले महीने अकेले App Store या अप्रूव्ड मार्केटप्लेस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किए गए ऐप्स को इंस्टॉल या लॉन्च करने की 2.9 मिलियन कोशिशों को भी रोका.
ऐप रिव्यू
Apple ने कहा कि AI डेवलपमेंट टूल्स से बढ़ते ऐप सबमिशन को संभालने के लिए 2025 में उसके ऐप रिव्यू प्रोसेस को काफी बढ़ाया गया, जिसमें 9.1 मिलियन से ज़्यादा सबमिशन का रिव्यू किया गया और 3,06,000 से ज़्यादा नए डेवलपर्स को शामिल किया गया.
कंपनी ने ऐप स्टोर गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 2 मिलियन से ज़्यादा सबमिशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें स्पैम, कॉपी किए गए कंटेंट, प्राइवेसी उल्लंघन, छिपे हुए फीचर्स और धोखेबाज़ 'बेट-एंड-स्विच' बिहेवियर से जुड़े ऐप्स शामिल थे, जिसकी वजह से लगभग 59,000 ऐप हटा दिए गए.
Apple ने कहा कि उसका रिव्यू सिस्टम इंसानी रिव्यू करने वालों को AI और मशीन लर्निंग टूल्स के साथ जोड़ता है, ताकि गलत पैटर्न का पता लगाया जा सके और रिव्यू की एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके. कंपनी ने फ्रॉड या सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से 2.5 मिलियन से ज़्यादा TestFlight ऐप सबमिशन को यूज़र्स तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर दिया.
डिस्कवरी फ्रॉड
Apple ने कहा कि वह App Store पर डिस्कवरी फ्रॉड से निपटने के लिए ह्यूमन मॉडरेशन और AI-ड्रिवन सिस्टम का मिक्स इस्तेमाल करता है, जिसमें फेक रेटिंग, रिव्यू, स्पैम और धोखेबाज ऐप प्रमोशन टैक्टिक्स शामिल हैं. साल 2025 में, कंपनी ने 1.3 बिलियन से ज़्यादा रेटिंग और रिव्यू प्रोसेस किए, जबकि लगभग 195 मिलियन फ्रॉड रिव्यू और रेटिंग को पब्लिक में दिखने से पहले ब्लॉक कर दिया.
Apple ने लगभग 7,800 धोखेबाज ऐप्स को App Store सर्च रिजल्ट में दिखने से भी रोका और दूसरे 11,500 ऐप्स को App Store चार्ट पर रैंक करने से ब्लॉक कर दिया, ताकि असली डेवलपर्स की विज़िबिलिटी बनी रहे और ऐप डिस्कवरी में भरोसा बना रहे.
पेमेंट फ्रॉड
Apple ने कहा कि वह 2025 में एन्क्रिप्शन, इंसानी निगरानी और मशीन लर्निंग-बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के कॉम्बिनेशन के ज़रिए App Store इकोसिस्टम में पेमेंट सिक्योरिटी को मज़बूत करना जारी रखेगा. कंपनी ने बताया कि 6,80,000 से ज़्यादा ऐप ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करने के लिए Apple Pay और StoreKit सहित Apple की पेमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं.
पिछले साल, Apple ने कहा कि उसने 2.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के फ्रॉड वाले ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक किया, 5.4 मिलियन से ज़्यादा चोरी हुए क्रेडिट कार्ड को खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने से रोका, और फ्रॉड पेमेंट एक्टिविटी में शामिल लगभग 2 मिलियन यूज़र अकाउंट को बैन किया.
अपनी रिपोर्ट में, Apple ने App Store पर सेफ्टी और पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स को और बढ़ाने का वादा करके बच्चों की सेफ्टी पर ज़ोर दिया. इसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि Kids कैटेगरी में लिस्टेड ऐप्स उम्र की रेटिंग और एडवरटाइजिंग से जुड़े कड़े रिव्यू स्टैंडर्ड के तहत आते हैं, जिसके चलते 2025 में नियम तोड़ने की वजह से इस कैटेगरी के 5,000 से ज़्यादा ऐप्स रिजेक्ट कर दिए गए.