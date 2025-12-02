ETV Bharat / technology

Amar Subramanya बने नए Apple AI चीफ, जानें John Giannandrea की रिटायरमेंट स्टोरी

Apple ने अपने AI डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें Amar Subramanya को नया AI हेड बनाया गया है. ( फोटो क्रेडिट: AP News )

हैदराबाद: एप्पल में टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. एप्पल कंपनी के एआई हेड John Giannandrea अब अपनी पोज़िशन छोड़ रहे हैं. जॉन ने 2018 में एप्पल जॉइन किया था और उनकी मुख्य जिम्मेदारी एप्पल के स्मार्ट असिस्टेंट सिरी को और भी स्मार्ट बनाना था. हालांकि, अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सिरी को लेकर अपनी उम्मीदों पर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है और इस कारण अब जॉन को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है और अब उनकी जगह अमर सुब्रमन्य (Amar Subramanya) जिम्मेदारी उठाएंगे. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

एप्पल ने अपनी न्यूज़रूम से किए गए पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि अब अमर सुब्रमन्य एप्पल एआई के नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे. वह क्रेग फेडेरिघी (Craig Federighi) को रिपोर्ट करेंगे. अमर का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉग है. अमर पहले करीब 16 साल तक गूगल में रहे और उसके बाद उन्होंने Microsoft में Corporate VP of AI के रूप में काम किया. अब एप्पल में उन्हें एआई मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग रिसर्च और AI सेफ्टी का पूरा चार्ज मिला है.

John Giannandrea को क्यों हटना पड़ा

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि एप्पल ने सिरी को लेकर जितनी प्लानिंग की थी, उतना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. पिछले कुछ महीनों से सिरी के बड़े अपडेट में दो रही थी. एप्पल ने मार्च में खुद माना कि नया पर्सनलाइज्ड Siri तैयार करने में “उम्मीद से ज्यादा टाइम” लग रहा है.