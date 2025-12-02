ETV Bharat / technology

Amar Subramanya बने नए Apple AI चीफ, जानें John Giannandrea की रिटायरमेंट स्टोरी

Apple ने AI टीम में बड़ा बदलाव करते हुए John Giannandrea की जगह Amar Subramanya को नया AI हेड बना दिया.

Apple ने अपने AI डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें Amar Subramanya को नया AI हेड बनाया गया है. (फोटो क्रेडिट: AP News)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: एप्पल में टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. एप्पल कंपनी के एआई हेड John Giannandrea अब अपनी पोज़िशन छोड़ रहे हैं. जॉन ने 2018 में एप्पल जॉइन किया था और उनकी मुख्य जिम्मेदारी एप्पल के स्मार्ट असिस्टेंट सिरी को और भी स्मार्ट बनाना था. हालांकि, अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सिरी को लेकर अपनी उम्मीदों पर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है और इस कारण अब जॉन को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है और अब उनकी जगह अमर सुब्रमन्य (Amar Subramanya) जिम्मेदारी उठाएंगे. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

एप्पल ने अपनी न्यूज़रूम से किए गए पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि अब अमर सुब्रमन्य एप्पल एआई के नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे. वह क्रेग फेडेरिघी (Craig Federighi) को रिपोर्ट करेंगे. अमर का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉग है. अमर पहले करीब 16 साल तक गूगल में रहे और उसके बाद उन्होंने Microsoft में Corporate VP of AI के रूप में काम किया. अब एप्पल में उन्हें एआई मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग रिसर्च और AI सेफ्टी का पूरा चार्ज मिला है.

John Giannandrea को क्यों हटना पड़ा

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि एप्पल ने सिरी को लेकर जितनी प्लानिंग की थी, उतना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. पिछले कुछ महीनों से सिरी के बड़े अपडेट में दो रही थी. एप्पल ने मार्च में खुद माना कि नया पर्सनलाइज्ड Siri तैयार करने में “उम्मीद से ज्यादा टाइम” लग रहा है.

जॉन ने 2018 में एप्पल जॉइन किया था और उनकी मुख्य जिम्मेदारी एप्पल के स्मार्ट असिस्टेंट सिरी को और भी स्मार्ट बनाना था. (फोटो क्रेडिट: X/@sunnysharmaHP37)

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक का जॉन के ऊपर भरोसा कम हो गया था. इस वजह से Vision Pro टीम के लीड Mike Rockwell को Siri प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी दी गई. जॉन अब एक सलाहकार के रूप में कुछ समय और एप्पल के साथ रहेंगे और फिर 2026 के स्प्रिंग सीज़न में रिटायर हो जाएंगे.

Amar Subramanya से Apple की क्या उम्मीद

एप्पल का कहना है कि अमर का प्रोडक्ट-फोकस्ड AI एक्सपीरियंस, आने वाले समय में Apple Intelligence के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. अब वो सीधे Craig Federighi को रिपोर्ट करेंगे जिनके अंडर macOS, iOS और पूरा सॉफ्टवेयर डिवीजन आता है.

एप्पल का प्लान है कि सिरी का अपग्रेडेड वर्ज़न अगले साल स्प्रिंग में मार्केट में आए. पोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुछ फीचर्स को रन कराने के लिए Apple Google के Gemini मॉडल का कस्टम वर्ज़न इस्तेमाल कर सकता है.

Amar Subramanya सीधे Craig Federighi को रिपोर्ट करेंगे जिनके अंडर macOS, iOS और पूरा सॉफ्टवेयर डिवीजन आता है. (फोटो क्रेडिट: X/@sunnysharmaHP37)

एक नज़र में पूरा बदलाव:

बदलावपुरानानया
AI हेडJohn GiannandreaAmar Subramanya
Siri डेवलपमेंट हेडJohn GiannandreaMike Rockwell
AI रिपोर्टिंगसीधे Tim Cook को होती थीअब Craig Federighi को होगी
Siri लॉन्च टाइमलाइन2024 प्लानअब 2025 स्प्रिंग

Tim Cook ने अमर का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी AI स्किल्स Apple के लिए आगे बहुत काम आने वाली हैं और टीम को उनका जॉइन करना बड़ा प्लस पॉइंट है.

