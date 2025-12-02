Amar Subramanya बने नए Apple AI चीफ, जानें John Giannandrea की रिटायरमेंट स्टोरी
Apple ने AI टीम में बड़ा बदलाव करते हुए John Giannandrea की जगह Amar Subramanya को नया AI हेड बना दिया.
Published : December 2, 2025 at 11:57 AM IST
हैदराबाद: एप्पल में टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. एप्पल कंपनी के एआई हेड John Giannandrea अब अपनी पोज़िशन छोड़ रहे हैं. जॉन ने 2018 में एप्पल जॉइन किया था और उनकी मुख्य जिम्मेदारी एप्पल के स्मार्ट असिस्टेंट सिरी को और भी स्मार्ट बनाना था. हालांकि, अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सिरी को लेकर अपनी उम्मीदों पर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है और इस कारण अब जॉन को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है और अब उनकी जगह अमर सुब्रमन्य (Amar Subramanya) जिम्मेदारी उठाएंगे. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
एप्पल ने अपनी न्यूज़रूम से किए गए पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि अब अमर सुब्रमन्य एप्पल एआई के नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे. वह क्रेग फेडेरिघी (Craig Federighi) को रिपोर्ट करेंगे. अमर का बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉग है. अमर पहले करीब 16 साल तक गूगल में रहे और उसके बाद उन्होंने Microsoft में Corporate VP of AI के रूप में काम किया. अब एप्पल में उन्हें एआई मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग रिसर्च और AI सेफ्टी का पूरा चार्ज मिला है.
Apple AI chief John Giannandrea is leaving the company. Amar Subramanya from Microsoft is joining to lead AI under Craig Federighi.— Mark Gurman (@markgurman) December 1, 2025
John Giannandrea को क्यों हटना पड़ा
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि एप्पल ने सिरी को लेकर जितनी प्लानिंग की थी, उतना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. पिछले कुछ महीनों से सिरी के बड़े अपडेट में दो रही थी. एप्पल ने मार्च में खुद माना कि नया पर्सनलाइज्ड Siri तैयार करने में “उम्मीद से ज्यादा टाइम” लग रहा है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक का जॉन के ऊपर भरोसा कम हो गया था. इस वजह से Vision Pro टीम के लीड Mike Rockwell को Siri प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी दी गई. जॉन अब एक सलाहकार के रूप में कुछ समय और एप्पल के साथ रहेंगे और फिर 2026 के स्प्रिंग सीज़न में रिटायर हो जाएंगे.
It’s official: Apple names John Giannandrea its first Chief of Machine Learning and AI Strategy on its website. pic.twitter.com/P01QWg7p4a— Mark Gurman (@markgurman) July 10, 2018
Amar Subramanya से Apple की क्या उम्मीद
एप्पल का कहना है कि अमर का प्रोडक्ट-फोकस्ड AI एक्सपीरियंस, आने वाले समय में Apple Intelligence के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. अब वो सीधे Craig Federighi को रिपोर्ट करेंगे जिनके अंडर macOS, iOS और पूरा सॉफ्टवेयर डिवीजन आता है.
एप्पल का प्लान है कि सिरी का अपग्रेडेड वर्ज़न अगले साल स्प्रिंग में मार्केट में आए. पोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुछ फीचर्स को रन कराने के लिए Apple Google के Gemini मॉडल का कस्टम वर्ज़न इस्तेमाल कर सकता है.
एक नज़र में पूरा बदलाव:
|बदलाव
|पुराना
|नया
|AI हेड
|John Giannandrea
|Amar Subramanya
|Siri डेवलपमेंट हेड
|John Giannandrea
|Mike Rockwell
|AI रिपोर्टिंग
|सीधे Tim Cook को होती थी
|अब Craig Federighi को होगी
|Siri लॉन्च टाइमलाइन
|2024 प्लान
|अब 2025 स्प्रिंग
Tim Cook ने अमर का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी AI स्किल्स Apple के लिए आगे बहुत काम आने वाली हैं और टीम को उनका जॉइन करना बड़ा प्लस पॉइंट है.