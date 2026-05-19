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Apple ने WWDC 2026 की तारीखों का किया ऐलान, नए Siri, iOS 27 और AI हेल्थ असिस्टेंट के आने की उम्मीद

Apple का सालाना इवेंट WWDC इस साल 8 जून से शुरू हो रहा है. इसमें 1,000 से ज़्यादा डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और डिज़ाइनर्स शामिल होंगे।

Apple WWDC 2026 dates announced
Apple WWDC 2026 की तारीखों का ऐलान (फोटो - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Apple ने सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह 8 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट के साथ, क्यूपर्टिनो की यह बड़ी टेक कंपनी दुनिया भर के डेवलपर्स को एक साथ ला रही है ताकि वे Apple के टूल्स, फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकें, जो इन डेवलपर्स को Apple प्लेटफॉर्म पर नए एक्सपीरिएंस बनाने में मदद करेंगे.

WWDC26 की शुरुआत 8 जून को कीनोट से होगी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नए सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स के बारे में Apple प्लेटफॉर्म्स के अपडेट शामिल होंगे.

Apple ने बताया है कि 8 जून से 12 जून तक, डेवलपर्स और स्टूडेंट्स टूल्स, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के बारे में 100 से ज़्यादा नए वीडियो सेशन देख पाएंगे. वे ग्रुप लैब्स में भी हिस्सा ले सकते हैं और Apple डेवलपर फोरम पर बातचीत में शामिल हो सकते हैं.

कंपनी का यह भी कहना है कि वह 8 जून को Apple पार्क में WWDC26 इवेंट को देखने के लिए 1,000 से ज़्यादा डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और स्टूडेंट्स को बुलाएगी.

WWDC26 को कब और कहां देखें
भारत में, WWDC26 का कीनोट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के हिसाब से रात 10:30 बजे शुरू होगा, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन IST के हिसाब से रात 1:30 बजे शुरू होगा.

जो लोग देखना चाहते हैं, वे कीनोट को Apple की ऑफिशियल वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube चैनल पर देख सकते हैं. हालांकि, प्लेटफॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन, वीडियो सेशन और गाइड Apple डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप, YouTube चैनल और बिलिबिली पर मिलेंगे.

WWDC26 में क्या होगा
उम्मीद है कि नया Siri WWDC26 का मेन हाइलाइट होगा. Apple काफी समय से वर्चुअल असिस्टेंट पर काम कर रहा है, और उम्मीद है कि वह AI-पावर्ड Siri को दिखाएगा, जिसे कंपनी ने कुछ समय के लिए टाल दिया था. Google की पार्टनरशिप के साथ, Apple शायद अपना रीडिज़ाइन किया हुआ Siri पेश कर सकता है, जो Gemini AI मॉडल से पावर्ड होगा.

टेक की बड़ी कंपनी Apple Intelligence में नए AI-ड्रिवन फीचर्स जोड़ने की उम्मीद है. इनमें Copilot Health जैसा AI हेल्थ असिस्टेंट, AI-पावर्ड सर्च या 'आंसर इंजन' के साथ शामिल हो सकता है. हेल्थ असिस्टेंट फिटनेस और वेलबीइंग पर गाइडेंस देने के लिए यूज़र डेटा को एनालाइज़ करेगा, जबकि AI-पावर्ड सर्च Safari, Spotlight और Siri पर ज़्यादा बातचीत वाले जवाब दे सकता है.

Apple अपने नेक्स्ट-जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS 27 को भी लॉन्च कर सकता है, जो macOS, iPadOS, watchOS, tvOS और visionOS पर आएगा. इसके अलावा, iOS 26 के साथ पेश किए गए Liquid Glass इंटरफ़ेस को और बेहतर बनाए जाने की उम्मीद है.

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