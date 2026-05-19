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Apple ने WWDC 2026 की तारीखों का किया ऐलान, नए Siri, iOS 27 और AI हेल्थ असिस्टेंट के आने की उम्मीद

Apple WWDC 2026 की तारीखों का ऐलान ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple ने सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह 8 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट के साथ, क्यूपर्टिनो की यह बड़ी टेक कंपनी दुनिया भर के डेवलपर्स को एक साथ ला रही है ताकि वे Apple के टूल्स, फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकें, जो इन डेवलपर्स को Apple प्लेटफॉर्म पर नए एक्सपीरिएंस बनाने में मदद करेंगे. WWDC26 की शुरुआत 8 जून को कीनोट से होगी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नए सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स के बारे में Apple प्लेटफॉर्म्स के अपडेट शामिल होंगे. Apple ने बताया है कि 8 जून से 12 जून तक, डेवलपर्स और स्टूडेंट्स टूल्स, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के बारे में 100 से ज़्यादा नए वीडियो सेशन देख पाएंगे. वे ग्रुप लैब्स में भी हिस्सा ले सकते हैं और Apple डेवलपर फोरम पर बातचीत में शामिल हो सकते हैं. कंपनी का यह भी कहना है कि वह 8 जून को Apple पार्क में WWDC26 इवेंट को देखने के लिए 1,000 से ज़्यादा डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और स्टूडेंट्स को बुलाएगी. WWDC26 को कब और कहां देखें

भारत में, WWDC26 का कीनोट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के हिसाब से रात 10:30 बजे शुरू होगा, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स स्टेट ऑफ़ द यूनियन IST के हिसाब से रात 1:30 बजे शुरू होगा.