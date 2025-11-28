ETV Bharat / technology

Apple ने भारत में 5वें स्टोर का किया ऐलान, नोएडा के DLF Mall में इस दिन होगी ओपनिंग

नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में Apple का पांचवां इंडिया स्टोर 11 दिसंबर को खुलेगा, जहां लेटेस्ट डिवाइस और स्पेशल सर्विस मिलेगी. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं और दिल्ली एनसीआर में रहते तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ख़बर आई है. कंपनी ने भारत में अपना पांचवा ऑफलाइन एप्पल स्टोर खोलने का ऐलान कर दिया है, जो नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया खुलने जा रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले भी एप्पल ने दिल्ली के साकेत में स्थित सिटीवॉक मॉल में अपना स्टोर खोला था.

इसका मतलब है कि अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को एप्पल का दूसरा स्टोर मिलने वाला है, जिससे एक स्टोर पर लोड भी कम होगा. एप्पल 11 दिसंबर, 2025 को नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में अपना पांचवा ऑफलाइन स्टोर खोलने जा रहा है. आपको बता दें कि एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी को धीरे-धीरे बढ़ाता जा रहा है. एप्पल ने इससे पहले भी भारत में कुल 4 स्टोर्स खोले हैं. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

एप्पल ने जानकारी दी है कि 11 दिसंबर की दोपहर 1 बजे से नोएडा का एप्पल स्टोर आम लोगों के लिए खुल जाएगा. इससे पहले एप्पल ने मुंबई, दिल्ली, पुणे और फिर बेंगलुरु में अपने स्टोर्स खोले थे. Apple Noida स्टोर का लॉन्च कैंपेन भी काफ़ी यूनिक रखा गया है, जैसा कि हमें बैंगलोर के Hebbal स्टोर और पुणे के Koregaon Park स्टोर के लॉन्च पर पीकॉक-थीम वाली आर्टवर्क के रूप में देखने को मिला था. अब वैसा ही कलरफुल, फेदर-इंस्पायर्ड डिज़ाइन नोएडा वाले स्टोर की बैरिकेडिंग पर भी नज़र आ रहा है. एप्पल का कहना है कि मोर के पंख क्रिएटिविटी और प्राइड का प्रतीक हैं और इंडिया की वाइब के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं.