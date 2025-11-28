ETV Bharat / technology

Apple ने भारत में 5वें स्टोर का किया ऐलान, नोएडा के DLF Mall में इस दिन होगी ओपनिंग

Apple नोएडा में नया स्टोर खोल रहा है, जहां लोग लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ और बाकी प्रोडक्ट्स को खुद एक्सपीरियंस कर सकेंगे.

Apple's fifth India store will open on December 11 at DLF Mall of India in Noida, offering the latest devices and special services.
नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में Apple का पांचवां इंडिया स्टोर 11 दिसंबर को खुलेगा, जहां लेटेस्ट डिवाइस और स्पेशल सर्विस मिलेगी. (फोटो क्रेडिट: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 1:40 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करते हैं और दिल्ली एनसीआर में रहते तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ख़बर आई है. कंपनी ने भारत में अपना पांचवा ऑफलाइन एप्पल स्टोर खोलने का ऐलान कर दिया है, जो नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया खुलने जा रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले भी एप्पल ने दिल्ली के साकेत में स्थित सिटीवॉक मॉल में अपना स्टोर खोला था.

इसका मतलब है कि अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को एप्पल का दूसरा स्टोर मिलने वाला है, जिससे एक स्टोर पर लोड भी कम होगा. एप्पल 11 दिसंबर, 2025 को नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में अपना पांचवा ऑफलाइन स्टोर खोलने जा रहा है. आपको बता दें कि एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी को धीरे-धीरे बढ़ाता जा रहा है. एप्पल ने इससे पहले भी भारत में कुल 4 स्टोर्स खोले हैं. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

एप्पल ने जानकारी दी है कि 11 दिसंबर की दोपहर 1 बजे से नोएडा का एप्पल स्टोर आम लोगों के लिए खुल जाएगा. इससे पहले एप्पल ने मुंबई, दिल्ली, पुणे और फिर बेंगलुरु में अपने स्टोर्स खोले थे. Apple Noida स्टोर का लॉन्च कैंपेन भी काफ़ी यूनिक रखा गया है, जैसा कि हमें बैंगलोर के Hebbal स्टोर और पुणे के Koregaon Park स्टोर के लॉन्च पर पीकॉक-थीम वाली आर्टवर्क के रूप में देखने को मिला था. अब वैसा ही कलरफुल, फेदर-इंस्पायर्ड डिज़ाइन नोएडा वाले स्टोर की बैरिकेडिंग पर भी नज़र आ रहा है. एप्पल का कहना है कि मोर के पंख क्रिएटिविटी और प्राइड का प्रतीक हैं और इंडिया की वाइब के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं.

स्टोर में क्या-क्या मिलने वाला है

नोएडा स्टोर में आने वाले लोगों को Apple के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का फर्स्ट-हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें iPhone 17 सीरीज़, M5 चिप वाले iPad Pro और MacBook Pro 14-inch शामिल हैं. स्टोर में मौजूद स्पेशलिस्ट्स, क्रिएटिव्स और जीनियस लोग होंगे, जो आपको डिवाइस की फीचर डेमो, एक्सपर्ट गाइडेंस और सर्विस सपोर्ट भी देंगे, ताकि कस्टमर को एक प्रीमियम Apple Store एक्सपीरियंस मिल सके.

डिटेलइनफॉर्मेशन
लोकेशनडीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, नोएडा
लॉन्च डेट11 दिसंबर 2025
टाइमदोपहर एक बजे
यह किस रीजन का कौन-सा Apple Store हैDelhi NCR का दूसरा और इंडिया का पांचवां स्टोर
उपलब्ध प्रोडक्ट्सiPhone 17 सीरीज़, iPad Pro M5, MacBook Pro 14-inch
एक्स्ट्रा कंटेंटApple Noida वॉलपेपर, Apple Music Noida प्लेलिस्ट

Apple ने लोगों के लिए एक्सक्लूसिव Apple Noida Wallpapers डाउनलोड करने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया है. इसके अलावा Apple Music Noida Playlist भी लॉन्च की गई है, जिसमें शहर की आवाज़ों और एनर्जी से प्रेरित ट्रैक्स शामिल हैं. कंपनी चाहती है कि स्टोर लॉन्च को लोग सिर्फ एक ओपनिंग इवेंट न समझें, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस की तरह महसूस करें.

पिछले कुछ सालों में एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल, दोनों को लेकर तेज़ी से विस्तार किया है. iPhone 17 फैमिली का लोकल प्रोडक्शन, लगातार बढ़ते सर्विस सेंटर्स और अब पांचवां Apple Store, ये सब इंडिया को एप्पल के लिए एक मेजर मार्केट बना रहे हैं. नोएडा स्टोर की ओपनिंग कंपनी के इंडिया ऑपरेशंस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन बनकर सामने आ रही है.

