आखिरकार Apple भी बढ़ाने वाला है अपने प्रोडक्ट्स के दाम, मेमोरी और स्टोरेज का दिया हवाला
Apple के CEO टिम कुक ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है, हालांकि यह नहीं बताया कि कितनी कीमत बढ़ाई जाएगी.
Published : June 18, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की टेक कंपनी Apple अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर्स से बढ़ती मांग के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना हुआ है.
'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' से बात करते हुए Apple के CEO टिम कुक ने कहा कि कंपनी अब कंपोनेंट्स की लागत में हुई भारी बढ़ोतरी का बोझ पूरी तरह खुद नहीं उठा सकती और हो सकता है कि इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डाल दे.
कुक ने कहा, "दुर्भाग्य से, कीमतें बढ़ना अपरिहार्य है. हम पर जो भारी लागत बढ़ रही है, उसके असर को कम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को इस बढ़ोतरी से बचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति ऐसी हो गई है जिसे और नहीं संभाला जा सकता."
ये बातें ऐसे समय में सामने आ रही हैं कि जब AI-आधारित मांग का ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. कार बनाने वाली कंपनियों, रिटेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग के कारण ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई में रुकावट आ सकती है.
हालांकि, कुक ने यह नहीं बताया कि कीमतें कब बढ़ाई जा सकती हैं, और कितनी बढ़ाई जाएंगी या किन Apple प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, मेमोरी और स्टोरेज कंपोनेंट iPhone बनाने वाली कंपनी के लिए मुख्य चिंता का विषय बन गए हैं, खासकर डायनामिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (DRAM) मार्केट में, जहां सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि चिप बनाने वाली कंपनियां AI सर्वर में इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन क्षमता लगा रही हैं.
कुक ने कहा कि मेमोरी सप्लाई का ज़्यादातर हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ़ भेजा जा रहा है, जिससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसकी उपलब्धता कम हो रही है. उन्होंने कहा कि, "ऐसे समय में सप्लाई कम है, जब कंज्यूमर डिवाइस चाहते हैं और मेमोरी बनाने वाली कंपनियां कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं."
कुक ने कहा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए मेमोरी की कीमत और सप्लाई को सही स्तर पर वापस आना होगा. इससे पहले अप्रैल में, अमेरिका में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी ने घोषणा की थी कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस, 1 सितंबर 2026 से टिम कुक की जगह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) का पद संभालेंगे.
इसके साथ ही उत्तराधिकार की एक लंबी प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी थी. हालांकि, वे नई बनाई गई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका संभालेंगे, जिसमें वे दुनिया भर के नीति-निर्माताओं के साथ जुड़ेंगे और कंपनी के कुछ खास मामलों में मदद करेंगे.