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आखिरकार Apple भी बढ़ाने वाला है अपने प्रोडक्ट्स के दाम, मेमोरी और स्टोरेज का दिया हवाला

फ़ाइल फ़ोटो: iPhone 11 सीरीज़ के लॉन्च के दौरान Apple के CEO टिम कुक. ( फोटो - Apple )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की टेक कंपनी Apple अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर्स से बढ़ती मांग के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना हुआ है. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' से बात करते हुए Apple के CEO टिम कुक ने कहा कि कंपनी अब कंपोनेंट्स की लागत में हुई भारी बढ़ोतरी का बोझ पूरी तरह खुद नहीं उठा सकती और हो सकता है कि इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डाल दे. कुक ने कहा, "दुर्भाग्य से, कीमतें बढ़ना अपरिहार्य है. हम पर जो भारी लागत बढ़ रही है, उसके असर को कम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को इस बढ़ोतरी से बचाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब यह स्थिति ऐसी हो गई है जिसे और नहीं संभाला जा सकता." ये बातें ऐसे समय में सामने आ रही हैं कि जब AI-आधारित मांग का ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. कार बनाने वाली कंपनियों, रिटेलर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग के कारण ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई में रुकावट आ सकती है. हालांकि, कुक ने यह नहीं बताया कि कीमतें कब बढ़ाई जा सकती हैं, और कितनी बढ़ाई जाएंगी या किन Apple प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा.