भारत में लॉन्च हुआ नया Apple AirTag, अब पहले से ज्यादा दूर तक करेगा ट्रैक

Apple ने भारत में नया AirTag लॉन्च किया है, जो ज्यादा रेंज, तेज आवाज, बेहतर ट्रैकिंग और मजबूत प्राइवेसी फीचर्स के साथ आता है.

The new Apple AirTag is now making it easier to find lost items with its louder sound and longer range.
नया Apple AirTag अब अपनी ज्यादा तेज आवाज और लंबी रेंज के साथ खोया सामान ढूंढना आसान बना रहा है. (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 6:01 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 6:06 PM IST

हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपनी लोकप्रिय ट्रैंकिग डिवाइस यानी AirTag का दूसरा जनरेशन लॉन्च कर दिया है. यह नया AirTag पहले से ज्यादा पावरफुल, तेज और ज्यादा दूर तक काम करने वाला है. कंपनी का कहना है कि इसे खास तौर पर रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बेहतर बनाया गया है, ताकि लोग अपनी जरूरी सामान जैसे चाबियां, बैक, लगेज, साइकिल या वॉलेट आसानी से ढूंढ सकें.

Apple AirTag को पहली बार अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी ने इसका नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जो ज्यादा कनेक्टिविटी रेंज, तेज लोकेशन ट्रैकिंग और ज्यादा तेज आवाज वाले स्पीकर के साथ आया है. इस डिवाइस को किसी भी बैग, सूटकेस या केस के अंदर रखा जा सकता है और Apple के Find My नेटवर्क की मदद से इसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है.

इसकी कीमत पर गौर करें तो इसका नया Apple AirTag भारत में 3,790 रुपये में उपलब्ध है. वहीं, चार AirTag का पैक 12,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा एप्पल ने एक नया रिंग भी लॉन्च किया है, जिसका नाम AirTag FineWoven Key Ring है. इसकी कीमत 3,900 रुपये रखी गई है. इसे Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss और Black जैसे कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है.

नए AirTag की कुछ खास बातें

एप्पल न्यूज़ पोस्ट के मुताबिक, इसकी खास बात है कि ग्राहक AirTag पर फ्री में पर्सनलाइज्ड इनग्रैविंग भी करवा सकते हैं. नया एयरटैग एप्पल की वेबसाइट, एप्पल स्टोर ऐप और ऑथराइज्ड रिटेलर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध है. हालांकि, फिज़िकल एप्पल स्टोर में इसकी बिक्री इस हफ्ते के आखिर में शुरू होगी.

Apple introduced the new AirTag, now with an expanded finding range and a louder speaker.
Apple ने नया AirTag पेश किया है, जिसमें अब ज़्यादा बड़ी फाइंडिंग रेंज और ज़्यादा तेज़ स्पीकर है. (Apple)

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें दूसरी पीढ़ी का Ultra Wideband यानी UWB चिप दिया गया है, जो ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग में मदद करता है. इसका Precision Finding फीचर अब पहले की तुलना में 50% ज्यादा दूरी तक काम करता है. अब यह फीचर Apple Watch Series 9 और उससे नए मॉडल्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

नया एयरटैग पहले की तुलना में 50% तेज आवाज़ भी करता है, जिससे सोफे या बैग के अंदर छुपा सामान ढूंढना आसान हो जाता है. इसके अलावा Share Item Location फीचर के जरिए यूजर्स अपनी खोई हुई चीज की लोकेशन एयरलाइंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं. एप्पल का दावा है कि 50 से ज्यादा एयरलाइंस इस फीचर का सपोर्ट करती हैं.

प्राइवेसी की बात करें तो कंपनी ने इस मामले में कहा है कि AirTag में कोई भी लोकेशन हिस्ट्री सेव नहीं होती और सारा डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहता है. इसके अलावा यह डिवाइस पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें रीसाइकल्ड प्लास्टिक और मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है.

संपादक की पसंद

