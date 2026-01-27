ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ नया Apple AirTag, अब पहले से ज्यादा दूर तक करेगा ट्रैक

नया Apple AirTag अब अपनी ज्यादा तेज आवाज और लंबी रेंज के साथ खोया सामान ढूंढना आसान बना रहा है. ( Apple )

हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपनी लोकप्रिय ट्रैंकिग डिवाइस यानी AirTag का दूसरा जनरेशन लॉन्च कर दिया है. यह नया AirTag पहले से ज्यादा पावरफुल, तेज और ज्यादा दूर तक काम करने वाला है. कंपनी का कहना है कि इसे खास तौर पर रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर बेहतर बनाया गया है, ताकि लोग अपनी जरूरी सामान जैसे चाबियां, बैक, लगेज, साइकिल या वॉलेट आसानी से ढूंढ सकें. Apple AirTag को पहली बार अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी ने इसका नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जो ज्यादा कनेक्टिविटी रेंज, तेज लोकेशन ट्रैकिंग और ज्यादा तेज आवाज वाले स्पीकर के साथ आया है. इस डिवाइस को किसी भी बैग, सूटकेस या केस के अंदर रखा जा सकता है और Apple के Find My नेटवर्क की मदद से इसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है. इसकी कीमत पर गौर करें तो इसका नया Apple AirTag भारत में 3,790 रुपये में उपलब्ध है. वहीं, चार AirTag का पैक 12,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा एप्पल ने एक नया रिंग भी लॉन्च किया है, जिसका नाम AirTag FineWoven Key Ring है. इसकी कीमत 3,900 रुपये रखी गई है. इसे Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss और Black जैसे कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. नए AirTag की कुछ खास बातें