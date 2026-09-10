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Apple ने लॉन्च किए AirPods 5, अब ओपन ईयर में भी बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन

नए मल्टीपोर्ट एकॉस्टिक सिस्टम और एडैप्टिव ईक्यू की मदद से AirPods 5 अलग-अलग कानों में भी साफ और गहरा साउंड देते हैं. ( Image Credit: Apple )

AirPods 5 में नया मल्टीपोर्ट अकाउस्टिक आर्किटेक्चर लगाया गया है. इसके साथ नेक्स्ट-जनरेशन एडेप्टिव EQ भी है. इन दोनों के मिलने से आवाज़ पहले से ज्यादा साफ और अच्छी सुनाई देती है. इस एयरपॉड्स की खास बात ये भी है कि कंपनी ने इसे अलग-अलग इंसानों के अलग-अलग आकार वाले कानों के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो सभी में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं.

ये ओपन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं यानी कान में पूरी तरह फिट होकर बंद नहीं करते. (Image Credit: Apple)

कंपनी का दावा है कि ये AirPods 4 वाले ANC मॉडल से करीब 50 प्रतिशत ज्यादा बाहरी शोर कम कर सकते हैं. ऐसे में ये एयरपॉड्स उन लोगों के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट हो सकता है, जो मेट्रो, बस या ऑफिस में शांति से गाने सुनना चाहते हैं.

हैदराबाद: एपल ने इस साल के अपने हार्डवेयर इवेंट में iPhone 18 Pro , Pro Max और पहले मुड़ने वाले फोल्डेबल आईफोन यानी iPhone Duo के साथ-साथ बहुत सारे डिवाइस को लॉन्च किया है. उन सभी डिवाइस में से सबसे सस्ता AirPods 5 है. ये ओपन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं यानी कान में पूरी तरह फिट होकर बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी ANC की सुविधा काफी बढ़िया है.

नए और खास फीचर्स

इसमें Personalized Spatial Audio फीचर भी मिलता है, जिसकी वजह से गाने या मूवी देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे आवाज़ चारों तरफ से आ रही है. इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी बेहतर बनाया गया है, जिससे आसपास की आवाज़ें भी ज्यादा नेचुरल लगती है. इसका एडेप्टिव ऑडियो खुद ही आसपास के माहौल के हिसाब से ANC और ट्रांसपेरेंसी को मिलाकर चलाता है. इसमें Conversation Awareness नाम का भी एक फीचर है, जिसकी मदद से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो गाने की आवाज़ अपने-आप कम हो जाती है, ताकि सामने वाले से बात करने में दिक्कत न हो.

ये ईयरबड्स Siri AI के साथ हैंड्स फ्री काम करते हैं. आप सिर हिलाकर जवाब दे सकते हैं. इसमें लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी मिलता है. इसके जरिए अलग भाषा बोलने वाले लोगों से बात करते वक्त ट्रांसलेटेड आवाज सीधे ईयरबड्स में सुनाई देती है. वायरलेस चार्जिंग केस वाले मॉडल्स में स्टेम पर स्वाइप करके वॉल्यूम भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है. एएनसी चालू रखने पर एक बार चार्ज में करीब पांच घंटे तक गाने चल सकते हैं. केस के साथ टोटल सुनने का समय 22 घंटे तक पहुंच जाता है.

मुख्य खास बातें

ओपन ईयर डिजाइन में बेस्ट इन क्लास ANC

50 प्रतिशत ज्यादा शोर कम करने का दावा

नया मल्टीपोर्ट एकॉस्टिक सिस्टम और बेहतर Adaptive EQ

Adaptive Audio और Conversation Awareness

Personalized Spatial Audio

Siri AI और हेड जेस्चर सपोर्ट

Live Translation सुविधा

धूल, पसीना और पानी से बेहतर सुरक्षा

रिसाइकल्ड मैटेरियल का इस्तेमाल

वायरलेस चार्जिंग केस वाले AirPods 5 की बैटरी लाइफ़ बेहतर हुई है, जो एक बार चार्ज करने पर ANC के साथ पांच घंटे तक का प्लेबैक देते हैं. (Image Credit: Apple)

एपल ने इन इयरबड्स को धूल, पसीना और पानी से ज्यादा सुरक्षित बनाया है. इनमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक और कोबाल्ट का इस्तेमाल किया गया है. इसका पूरा फायदा उठाने के लिए यूज़र्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वाले एपल डिवाइस की जरूरत पड़ती है. Siri AI अभी बेटा में रोल आउट हो रहा है. भारत में AirPods 5 की कीमत 14,900 रुपये है, जबकि चार्जिंग केस के साथ इसकी कीमत 17,900 रुपये है. इन दोनों मॉडल्स को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि इसकी बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी.