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50 साल का हुआ Apple, स्टीव जॉब्स और वॉज़नियाक ने कैसे बदली तकनीकी दुनिया

एप्पल की यात्रा साबित करती है कि इनोवेशन और साहसिक फैसलों से एक छोटी स्टार्टअप वैश्विक टेक लीडर बन सकती है.

FILE - Steve Jobs, left, chairman of Apple Computers, John Sculley, center, president and CEO, and Steve Wozniak, co-founder of Apple, unveil the new Apple IIc computer in San Francisco, Calif., April 24, 1984.
फ़ाइल - Apple Computers के चेयरमैन स्टीव जॉब्स (बाएँ), प्रेसिडेंट और CEO जॉन स्कली (बीच में), और Apple के सह-संस्थापक स्टीव वोज़्नियाक ने 24 अप्रैल, 1984 को सैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया में नया Apple IIc कंप्यूटर पेश किया। (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 1 अप्रैल 1976 का दिन टेक वर्ल्ड के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया था. उस दिन दो युवाओं - स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक ने एक छोटे से गैराज में एक ऐसी कंपनी की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया. उस कंपनी का नाम एप्पल था. स्टीव जॉब्स उस समय सिर्फ 21 साल के थे और कॉलेज ड्रॉपआउट थे, जबकि वॉज़नियाक की उम्र 25 साल थी और वो इंजीनियर थे.

दोनों के साथ एक तीसरे पार्टनर रॉन वेन भी जुड़े थे, लेकिन शुरुआती मुश्किलों के चलते जल्द ही उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 2,300 डॉलर में बेच दी. हालांकि, अगर आज तक उन्होंने अपने शेयर्स को कायम रखा होता तो उनकी वैल्यू अरबों डॉलर हो चुकी होती. इसे तकनीकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल में से एक माना जाता है.

FILE - In this March 28, 1984, file photo, thousands of Apple Macintosh computers sit on double decked manufacturing lines.
फ़ाइल - 28 मार्च, 1984 की इस फ़ाइल तस्वीर में, हज़ारों Apple Macintosh कंप्यूटर दो-मंज़िला उत्पादन लाइनों पर रखे हुए हैं. (Image Credit: AP)

एप्पल की शुरुआत आसान नहीं थी. शुरुआती दिनों में कंपनी को अपने पहले कंप्यूटर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1977 में लॉन्च हुए एप्पल II कंपनी के लिए बड़ी सफलता साबित हुआ. इसकी बिक्री ने एप्पल को एक नई पहचान दी और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी. 1980 में एप्पल ने शेयर बाजार में कदम रखा और निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया. इसके बाद 1984 में Macintosh कंप्यूटर लॉन्च हुआ, जिसने कंप्यूटर का यूज़ करने का तरीका बदल दिया. इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस जैसे फीचर्स थे, जो उस समय बेहद नए थे. हालांकि, इसकी ऊंची कीमत के कारण इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई.

1985 में स्टीव जॉब्स ने छोड़ा एप्पल

1985 में कंपनी के अंदर विवाद बढ़ा और स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा. यह दौर एप्पल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ. कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सस्ते कंप्यूटर्स से कंप्टीशन करना मुश्किल हो गया. 1990 के दशक तक एप्पल की हालत काफी कमजोर हो चुकी थी. उसके बाद 1997 में एक बड़ा बदलाव आया. एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया. जॉब्स ने अपनी कंपनी को नई दिशा दी और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए.

FILE - This July 16, 2010 photo shows Apple's Tim Cook, left, and Steve Jobs, right, during a meeting at Apple in Cupertino, Calif.
फ़ाइल - 16 जुलाई, 2010 की इस तस्वीर में क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया में Apple में हुई एक मीटिंग के दौरान Apple के टिम कुक (बाएं) और स्टीव जॉब्स (दाएं) दिखाई दे रहे हैं. (Image Credit: AP)

उनके नए फैसलों के कारण माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील हुई और iMac की लॉन्चिंग की गई, जिसने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया. इसके बाद एप्पल ने एक के बाद एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए. 2001 में iPod लॉन्च किया गया, जिसने म्यूज़िक सुनने का तरीका बदल दिया. उसके बाद 2007 में iPhone लॉन्च हुआ, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी. उसके बाद से एप्पल लगातार नई आईफोन सीरीज को हर साल लॉन्च कर रहा है. इस कारण से आईफोन आज भी एप्पल की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है.

2011 में स्टीव जॉब्स के निधन के बाद टिम कुक ने कंपनी की कमान संभाली. उनके नेतृत्व में एप्पल ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया और आज वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन चुकी है. एप्पल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता ही नहीं है, बल्कि यह सही सोच, इनोवेशन, धैर्य के साथ किसी भी असंभव लगने वाले सपने को हकीकत में बदलने की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण दिखाती है.

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