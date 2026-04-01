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50 साल का हुआ Apple, स्टीव जॉब्स और वॉज़नियाक ने कैसे बदली तकनीकी दुनिया

फ़ाइल - Apple Computers के चेयरमैन स्टीव जॉब्स (बाएँ), प्रेसिडेंट और CEO जॉन स्कली (बीच में), और Apple के सह-संस्थापक स्टीव वोज़्नियाक ने 24 अप्रैल, 1984 को सैन फ़्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया में नया Apple IIc कंप्यूटर पेश किया। ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: 1 अप्रैल 1976 का दिन टेक वर्ल्ड के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया था. उस दिन दो युवाओं - स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक ने एक छोटे से गैराज में एक ऐसी कंपनी की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया. उस कंपनी का नाम एप्पल था. स्टीव जॉब्स उस समय सिर्फ 21 साल के थे और कॉलेज ड्रॉपआउट थे, जबकि वॉज़नियाक की उम्र 25 साल थी और वो इंजीनियर थे. दोनों के साथ एक तीसरे पार्टनर रॉन वेन भी जुड़े थे, लेकिन शुरुआती मुश्किलों के चलते जल्द ही उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 2,300 डॉलर में बेच दी. हालांकि, अगर आज तक उन्होंने अपने शेयर्स को कायम रखा होता तो उनकी वैल्यू अरबों डॉलर हो चुकी होती. इसे तकनीकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल में से एक माना जाता है. फ़ाइल - 28 मार्च, 1984 की इस फ़ाइल तस्वीर में, हज़ारों Apple Macintosh कंप्यूटर दो-मंज़िला उत्पादन लाइनों पर रखे हुए हैं. (Image Credit: AP) एप्पल की शुरुआत आसान नहीं थी. शुरुआती दिनों में कंपनी को अपने पहले कंप्यूटर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1977 में लॉन्च हुए एप्पल II कंपनी के लिए बड़ी सफलता साबित हुआ. इसकी बिक्री ने एप्पल को एक नई पहचान दी और कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी. 1980 में एप्पल ने शेयर बाजार में कदम रखा और निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया. इसके बाद 1984 में Macintosh कंप्यूटर लॉन्च हुआ, जिसने कंप्यूटर का यूज़ करने का तरीका बदल दिया. इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस जैसे फीचर्स थे, जो उस समय बेहद नए थे. हालांकि, इसकी ऊंची कीमत के कारण इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई.