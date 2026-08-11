ETV Bharat / technology

Apple के 20वीं एनिवर्सरी iPhone में मिलेगा ग्लास-सेंट्रिक डिजाइन, जानें पूरी डिटेल

iPhone 20 Pro और Pro Max में क्रमशः 6.4 इंच और 7 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने का भी दावा किया गया है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एपल अपने iPhone की 20वीं एनिवर्सरी के मौके पर प्रो मॉडल्स के डिज़ाइन में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, जिसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने इस मामले के बारे में जानने वाले लोगों का हवाला देते हुए इस जानकारी को शेयर किया है. उनका कहना है कि यह बदलाव खासतौर से अगले साल लॉन्च होने वाले iPhone Pro और Pro Max मॉडल्स में देखने को मिलेगा, जिन्हें कंपनी के अंदर V73 और V74 कोडनेम से जाना जाता है.

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट Jefferies के एनालिस्ट एडिसन ली के उस दावे के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि एपल ने इस ग्लास-सेंट्रिक डिज़ाइन को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. गुरमन ने अपनी रिपोर्ट में इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट अभी भी 2027 के लिए ट्रैक पर है.

कैसे होगा नया ग्लास-सेंट्रिक डिजाइन

गुरमन के मुताबिक, इस एनिवर्सरी प्रो मॉडल्स के नए "ग्लास-सेंट्रिक" लुक में फ्रंट और बैक, दोनों पैनल्स पर ग्लास दिया जाएगा, जो साइड्स से मिडिल फ्रेम की ओर कर्व होता जाएगा. इससे संकेत मिलता है कि एपल एक बार फिर उसी कर्व्ड डिज़ाइन फिलॉसफी की ओर लौट सकता है, जो पहले iPhone 6 से लेकर iPhone 11 तक देखने को मिली थी. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों ग्लास पैनल्स के बीच एक मेटल बैंड दिया जाएगा, जो इन्हें अलग करेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, एपल के डिज़ाइन स्टूडियो ने पहले 20वीं एनिवर्सरी आईफोन मॉडल्स के लिए एक "ज्यादा महत्वाकांक्षी" वर्जन की योजना बनाई थी, जिसमें मेटल की जगह और भी ज्यादा ग्लास का इस्तेमाल किया जाना था. हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दिक्कतों की वजह से इस प्लान को छोड़ दिया गया, क्योंकि दो ग्लास पैनल्स को आपस में जोड़ने में आ रही समस्याओं के चलते, जिसमें मास प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता.